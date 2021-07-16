Güne Başlarken | 16 Temmuz 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
16 Temmuz 2021, Cuma 07:31 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Kanada’nın British Columbia eyaletindeki Kamloops Yatılı Kilise Okulu bölgesinde inceleme yapıldı. Mezar olduğu düşünülen 200 yeni yer tespit edildi. 24 Haziran’da da bir okulunun bahçesinde 751 çocuk cesedi kalıntısının olduğu mezarlar bulunmuştu.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nın uygulanmasını takip etmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak üzere 'Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu' oluşturulduğunu duyurdu.
- Suriye'de, Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin'e düzenlediği roket saldırısında ilk belirlemelere göre biri çocuk 2 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.
- 2023 metre ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip köprü, Lapseki ile Gelibolu arasındaki feribot bekleme süreleriyle birlikte 1.5 saati bulan mesafeyi sadece 6 dakikaya indirecek.
- Belçika'da iki gündür süren aşırı yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği, en az 4 kişinin kaybolduğu bildirildi.
Güne Dair Notlar
- 16 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8,57 TL euro ise 10,12 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 23°C, 33°C Az bulutlu ve açık Antalya, 27°C, 41°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 35°C Az bulutlu Trabzon, 22°C, 28°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 26°C, 39°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Tünel’den Galata Kulesi’ne ve Karaköy’e inen Galip Dede Caddesi’nin üstündedir yeri. Caminin yanındaki saat ve gözlük tamircisi Şükrü Efendi ile karşı karşıya. Kapının iki yanındaki iki küçük tahta tezgâhta Yaba Yayınları ve ikinci el kitap satılır. A. Aydın eşi Ayşe ile birlikte çalışır. Kapıdaki küçük taburede oturan Ayşe mahalleliyi yakından tanır, ahbaplık eder. Oral Çalışlar'ın köşe yazısı...
16 Temmuz günlük burç yorumları
- KOÇ: Kafanızı hangi konu etkiledi ise, sizin için günün konusu bu oluyor. Bazen, başlangıcının ve sonucunun ne olacağını bilemiyorsunuz. Duygusal olarak çok hızlı değişiyorsunuz. Rutin bir yaşam size göre değil.
- BOĞA: Hareketli bir sosyal yaşam içinde olduğunuz için, sadece size ait olan zamanlarda bile hemen sıkılıyorsunuz. Bugün uzun süredir bir arada olduğunuz dostlarınızla hoş saatler geçirebilirsiniz.
- İKİZLER: Dostlarınızla hoş saatler geçirirken, sizi sıkan konuları unutmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Gönlünüzce eğlenin. Yakın akraba çevrelerinde çekişmeden dolayı dedikodular eksik olmaz, üzülmeyin.
- YENGEÇ: Kendi doğrularınıza inandığınızda her şeyin çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Bugün derin düşünmek size birçok konuda yoğunluk getirecek. Dağınıklık size çok şey kaybettiriyor.
- ASLAN: Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdeki kişilerin temposu sizi de etkileyecek. Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya atmaktan korkmadığınız için tepki alıyorsunuz.
- BAŞAK: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmeli oluşturmaya çalışıyorsunuz. Açılımlara hazırsınız ama sizi kısıtlayan pürüzler konusunda ikilem yaşayabilirsiniz.
- TERAZİ: Baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için kendinizi koruyacaksınız. Sahiplenme içgüdünüzü kontrol edin. Zihninizde yer edinen konumlara ulaşmak için gerekli tüm imkanlara sahipsiniz.
- AKREP: Duygulardan çok çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktiviteler yapmak için harekete geçecek ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.
- YAY: İş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle duygusal bağlarınız güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatleri üzerinizde olacak. Yaşadığınız bir ilişki varsa istediğiniz sonucu alacaksınız.
- OĞLAK: Enerjinizi yükselten ve yaratıcılığınızı olumlu kullanarak yeni bir başlangıç yapacağınız bir gündesiniz. İşinizle ilgili atılımlar yapmanız gereken önemli bir sürece girdiniz. Disiplin sizin için çok önemli.
- KOVA: Güzel ve hoş konuşmalarınızla dikkat çekeceğiniz bir gün. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir.
- BALIK: Duygularınızın derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalmaya çalışın. Özellikle yaşadığınız ve karşılaştığınız her şeyin ince hesaplarını yapmanız size yarardan çok zarar veriyor.
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