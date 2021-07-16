Güne Başlarken | 16 Temmuz 2021

Sen uyurken neler oldu?

Kanada’nın British Columbia eyaletindeki Kamloops Yatılı Kilise Okulu bölgesinde inceleme yapıldı. Mezar olduğu düşünülen 200 yeni yer tespit edildi. 24 Haziran’da da bir okulunun bahçesinde 751 çocuk cesedi kalıntısının olduğu mezarlar bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nın uygulanmasını takip etmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak üzere 'Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu' oluşturulduğunu duyurdu.

Suriye'de, Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin'e düzenlediği roket saldırısında ilk belirlemelere göre biri çocuk 2 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

2023 metre ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip köprü, Lapseki ile Gelibolu arasındaki feribot bekleme süreleriyle birlikte 1.5 saati bulan mesafeyi sadece 6 dakikaya indirecek.

Belçika'da iki gündür süren aşırı yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği, en az 4 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Güne Dair Notlar

16 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8,57 TL euro ise 10,12 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 23°C, 33°C Az bulutlu ve açık Antalya, 27°C, 41°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 35°C Az bulutlu Trabzon, 22°C, 28°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 26°C, 39°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Tünel’den Galata Kulesi’ne ve Karaköy’e inen Galip Dede Caddesi’nin üstündedir yeri. Caminin yanındaki saat ve gözlük tamircisi Şükrü Efendi ile karşı karşıya. Kapının iki yanındaki iki küçük tahta tezgâhta Yaba Yayınları ve ikinci el kitap satılır. A. Aydın eşi Ayşe ile birlikte çalışır. Kapıdaki küçük taburede oturan Ayşe mahalleliyi yakından tanır, ahbaplık eder. Oral Çalışlar'ın köşe yazısı...

16 Temmuz günlük burç yorumları