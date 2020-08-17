Güne Başlarken | 17 Ağustos 2020

Sen uyurken neler oldu?

ABD'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1095 artarak 172 bin 630'a yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 249 bin 309, can kaybı 5 bin 974 oldu. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye GünlükCorona virüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 65 bin 956 test yapıldı, 1192 kişide Kovid-19 tespit edildi. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 997 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 230 bin 969 oldu. Toplam test sayısı 5 milyon 725 bin 242, vaka sayısı 249 bin 309, vefat sayısı 5 bin 974 olarak kayıtlara geçti.

Kariyerinde 156. kez bir yarışı ilk 3'te bitiren Lewis Hamilton, F1 tarihinde en fazla podyuma çıkan pilot rekorunu kırdı.

Güne Dair Notlar

17 Ağustos günü saat 7.17'de dolar 7,37 TL, euro ise 8,74 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 23°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 27°C, 39°C Az bulutlu ve açık Ankara, 16°C, 28°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 21°C, 26°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 23°C, 38°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Posta ile Pratik Bilgiler

Ağustos ayında hangi balıklar yenir?

Balık tüketimi sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Her ay balık sezonunda farklı tür balıklar tutulur ve hepsi sağlığımız için önemli besin kaynaklarıdır. Ağustos ayında hangi balık yenir merak ediyorsanız liste şöyle:

Çinekop

Sarıağız

Sinarit

Kaya balığı

Orkinos

Sarıkanat

İstavrit





Televizyonda ne var?:

Çatı Katı Aşk (Kanal D), Gençliğim Eyvah (ATV), Yaparsın Aşkım (FOX), Hükümet Kadın (TRT 1)

Günlük burç yorumları (17 Ağustos 2020)

KOÇ : Beklenen misafirlerin gelmesi sizi sevindirecek. Dostlarınızla bir arada coşkulu zamanlar yaşayacaksınız. Duygusal yaşamınızı renklendirmek isteyebilirsiniz. İlişkilerde yapıcı paslaşmalar söz konusu olacak.

: Beklenen misafirlerin gelmesi sizi sevindirecek. Dostlarınızla bir arada coşkulu zamanlar yaşayacaksınız. Duygusal yaşamınızı renklendirmek isteyebilirsiniz. İlişkilerde yapıcı paslaşmalar söz konusu olacak. BOĞA: Yaratıcılığınızı karşı tarafa aktarabilirseniz mesleki başarınızı ve kariyer hırsınızı olumlu şekilde kullanacaksınız. İnatçı yapınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız. İkna kabiliyetinizi ortaya koymalısınız.

Yaratıcılığınızı karşı tarafa aktarabilirseniz mesleki başarınızı ve kariyer hırsınızı olumlu şekilde kullanacaksınız. İnatçı yapınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız. İkna kabiliyetinizi ortaya koymalısınız. İKİZLER : Bu dönem arkadaş gruplarınızda ilginizi çekecek biri ile tanışabilirsiniz. Duygularınızı sınamalı ve yanlış bir ilişkiye girmek istemiyorsanız temkinli davranmalısınız. Çevreyle iletişiminiz mükemmel ilerliyor.

: Bu dönem arkadaş gruplarınızda ilginizi çekecek biri ile tanışabilirsiniz. Duygularınızı sınamalı ve yanlış bir ilişkiye girmek istemiyorsanız temkinli davranmalısınız. Çevreyle iletişiminiz mükemmel ilerliyor. YENGEÇ: Özgüveninizin sağladığı tüm konularda başarılı olmaktan gurur duyacağınız çalışmalarla gündeme geleceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda oluşmasını beklediğiniz duygusal bağlar iş veriminizi daha da artırıyor.

Özgüveninizin sağladığı tüm konularda başarılı olmaktan gurur duyacağınız çalışmalarla gündeme geleceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda oluşmasını beklediğiniz duygusal bağlar iş veriminizi daha da artırıyor. ASLAN: Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi motivasyon gücünüzü artırırken düşünce sınırlarınızı genişletiyor. Çevrenizde birçok zincirleme işin üstesinden gelebileceksiniz.

Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi motivasyon gücünüzü artırırken düşünce sınırlarınızı genişletiyor. Çevrenizde birçok zincirleme işin üstesinden gelebileceksiniz. BAŞAK: Bugün çekiciliğinizi ve enerjinizi birleştireceksiniz. Aşk yaşantınızı renklendirmek için duygusal yönlerinizle ortaya çıkacak ve sevdiğiniz kişiyi büyüleyeceksiniz. Onun size olan hayranlığı daha da artabilir.

Bugün çekiciliğinizi ve enerjinizi birleştireceksiniz. Aşk yaşantınızı renklendirmek için duygusal yönlerinizle ortaya çıkacak ve sevdiğiniz kişiyi büyüleyeceksiniz. Onun size olan hayranlığı daha da artabilir. TERAZİ: Karamsarlık için uygun bir gün değil. Küçük ayrıntıların sizi sıkmasına izin vermeyin. Kendinize güveniyor ve gereğinden fazla yoruluyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalar yaşanabilir.

Karamsarlık için uygun bir gün değil. Küçük ayrıntıların sizi sıkmasına izin vermeyin. Kendinize güveniyor ve gereğinden fazla yoruluyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalar yaşanabilir. AKREP: Sizin her zamanki çözümcü yapınız sayesinde olayları çok çözecek ve dinginliğe kavuşacaksınız. Bugün çevre koşullarında gözle görülür bir hareketlenme ortaya çıkacak. Vitamin takviyesine ihtiyacınız var.

Sizin her zamanki çözümcü yapınız sayesinde olayları çok çözecek ve dinginliğe kavuşacaksınız. Bugün çevre koşullarında gözle görülür bir hareketlenme ortaya çıkacak. Vitamin takviyesine ihtiyacınız var. YAY: Duygusal, romantik ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz. Karşı taraf sizi yanlış anlıyor.

Duygusal, romantik ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz. Karşı taraf sizi yanlış anlıyor. OĞLAK: Doğal yapınızı ortaya koyacak çalışmalarla ses getirmek istiyorsunuz. Güçlü bağların önemli olduğunu bildiğiniz için ilişkilerinizde denge arıyorsunuz. Hava şartlarından kaynaklanan strese dikkat etmelisiniz.

Doğal yapınızı ortaya koyacak çalışmalarla ses getirmek istiyorsunuz. Güçlü bağların önemli olduğunu bildiğiniz için ilişkilerinizde denge arıyorsunuz. Hava şartlarından kaynaklanan strese dikkat etmelisiniz. KOVA: Kapınızı kimseye kapatmak istemiyorsunuz. Bugün, partnerinize karşı olumlu ve koruyucu duygularla hareket edecek, ona sahiplenici davranacaksınız. Düşüncelerinizdeki yaratıcılık sizi ön plana çıkaracak.

Kapınızı kimseye kapatmak istemiyorsunuz. Bugün, partnerinize karşı olumlu ve koruyucu duygularla hareket edecek, ona sahiplenici davranacaksınız. Düşüncelerinizdeki yaratıcılık sizi ön plana çıkaracak. BALIK: Gizli yönlerinizi ortaya koyacaksınız. Beklenmeyen şartların gelişmesiyle birçok uygun şartın sunulması sizi çok şaşırtabilir. Zevkleriniz için para harcayacaksınız. İşlerinizin yoğunluğu sinirlerinizi yorabilir.

17 Ağustos gününe damga vuran olaylar