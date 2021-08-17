Güne Başlarken | 17 Ağustos 2021

Sen uyurken neler oldu?

Rusya basını, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, dört araba ve bir helikopter dolusu nakit parayla ülkeden kaçtığını, tüm nakitinin araçlara sığmadığı için geride bir miktar para bırakmak zorunda kaldığını iddia etti.

Beylikdüzü’nde yaşadığı binanın önünde kaybolan 3 yaşındaki Zümra Nur, apartmanın asansör boşluğunda ağır yaralı ve baygın olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan Zümra Nur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesi ve ülkedeki son durum hakkında tüm sorumluluğu Afgan yönetimi ile güvenlik güçlerine atarken, Afganistan’dan çekilme kararının sonuna kadar arkasında olduğunu vurguladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Giresunspor maçında Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında yaşananlarla ilgili, "Yaptırımı yapacaksak biz yapacağız. Bu kimseyi ilgilendirmez. Biz Galatasaraylılara karşı sorumluyuz. Gereğini her zaman yaptık, yapacağız. Hem Kerem’in gençliğini koruyacağız. Marcao’ya bir şey yapacaksak biz yapacağız" dedi.

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda Yeni Malatayspor 5-1 mağlup etti. Trabzonspor maç ve gol fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Güne Dair Notlar

17 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8,46 TL euro ise 9, 96 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu ve açık. 21°C, 31°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 27°C, 36°C Ankara, Az bulutlu ve açık. 17°C, 32°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 21°C, 26°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 24°C, 39°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

17 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ: Aktif yönlerinizin takdir edilmesiyle toplumsal hayatınız canlanıyor. Birçok aktivite gerektiren olaylarla ön plan çıkacaksınız. Sizinle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarınızla önemli konuşmalar yapacaksınız.

BOĞA: Yardımınız gereken bazı olaylar söz konusu. İyi bir planlamaya ihtiyacınız var. Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir gün. Bütçenizi yeniden gözden geçirmenin tam zamanı. Unutulmuş gelirlerinizi hesaplayın.

İKİZLER: Kazançlarınızı artıracak bir hazırlık içindesiniz. Özlediğiniz çalışma alanlarına kavuşmak için yeterli nedeniniz var. Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz olumlu yönde etkilenecek.

YENGEÇ: Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman sosyal hayatınız daha da hareketleniyor. Paylaşımcı olacağınız bir gün. Mesleğinizi kendinize göre yapmak, fikirlerinizin önemini ispat etmek istiyorsunuz.

ASLAN: Kişisel olayları bir kenara bırakarak yaşantınızla ilgili kararlar almalısınız. Aşk hayatınızın size yaşattığı bazı sorunları gurur meselesi yapabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızla çevrenizi kızdırabileceğiniz bir dönem.

BAŞAK: Taviz vermek istemediğiniz konular sizin için daha sonra önemli olacak. Bugünlerde yollarla ilgili bazı detaylar sizi meşgul edecek. Kendinizi ifade edemediğiniz zaman huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz, dikkat edin.

TERAZİ: Bugün sabırsız ama kendinize güvenen tavırlarınızla başarılı olacaksınız. Çevrenizde sizi seven arkadaşlarınızın olumlu destekleri sayesinde birçok problemin üstesinden kolayca gelebileceksiniz.

AKREP: Sosyal hayatta canlanma söz konusu. Düşüncelerinizi gizlemek istiyorsunuz. Bazı olayları takibe alıp sessiz kalmak isteyebilirsiniz. Radikal düşünceler içindesiniz. Huzursuz bir gün olabilir.

YAY: Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız. Zamanın önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız. Partnerinizle iş birliği içinde olmanız kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacak.

OĞLAK: Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Her olayın arkasındaki farklı nedeni araştırırken sevdiğiniz kişiyle çatışabilirsiniz. Dikkatli olun.

KOVA: Geçmişe teslim olmamalısınız. Gücünüzü çoğaltabileceğiniz yeni bir döneme giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları benimseme konusunda tereddütleriniz var ve içinizdeki savaşı büyütmemeye çalışın.

BALIK: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için gelecek iş tekliflerine hazırlıklı olun. Seçici davranıyor ve fazla direnç gösteriyorsunuz.