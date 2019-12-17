Güne Başlarken | 17 Aralık 2019

Bankalararası piyasada 17 Aralık günü saat 07.40’da dolar 5,85 TL’den işlem görürken, euro ise 6,52 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar esmesi bekleniyor.

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli -1°C, 11°C

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 7°C, 15°C

İzmir: Az bulutlu ve açık 9°C, 18°C

Adana: Az bulutlu ve açık 7°C, 18°C

Antalya: Az bulutlu ve açık 11°C, 19°C

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 8°C, 17°C

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 9°C, 15°C

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli -7°C, 2°C

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 3°C, 14°C

Günün POSTA şiiri :)

Günün şiiri, Bursa'da yaşayan Atilla Adsay'dan.

17 Aralık 2019 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: İyi bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız fırsat doğuyor. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar kaydedeceksiniz. Konumunuzu farklı platformlara taşımayı amaçlarken deneyimlerinizi artıracaksınız.

BOĞA: Gereksiz bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan geçmişi yeniden gözden geçirin. Güçbirliği içinde olacağınız yeni bir performans sizi bekliyor. Doğru kararlar almak sizin elinizde.

İKİZLER: Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimler yapabilirsiniz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız. Cesur, aktif ve risk almaya hazırsınız.

YENGEÇ: İnatçı tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Yapacağınız tek şey, sabrınızı ön plana çıkartmak olmalı. Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz. Yalnız kendi sorunlarınızı ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz.

ASLAN: Planlarınız uygularken kibar, ince, zarif ama ısrarcı şekilde davranacaksınız. Çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız. Tercihleriniz ne olursa olsun, yaşam kaliteniz hep yüksek seyredecek.

BAŞAK: Aile bireylerinin bazı konulardaki isteklerinin çıtaları yüksek olabilir. Onların duygusal problemlerine de çare bulmak size düşebilir. Yollarla ilgili planlarınızı gözden geçirecek ve gerekli görüşmeleri sağlayacaksınız.

TERAZİ: Kariyerinizdeki gecikmeyi abartmayın. Maddi fırsatlar arkadaşlarınızın yardımı veya çalıştığınız şirket aracılığıyla gelecek. Hedefleriniz ile ilgili isteklerde değişim yapmamaya özen gösterin. Unutkanlığınız artabilir.

AKREP: Yollardan beklediğiniz haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır. Duygusal ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmayın. Ama bu konuya da takılmayın. Beslenmede aşırıya kaçmayın.

YAY: İlişkilerinizde dikkatli olmalısınız. Bugün sert çıkışlardan uzak kalmalısınız. Sizin için duygusal tatmin çok önemli. Çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor. Dolaşım sisteminizi zorlayan besinlerden uzak kalmalısınız.

OĞLAK: Çalıştığınız iş yerinde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunları başınızı ağrıtabilir. Bu dönemde yapmanız gereken işlemlere dikkat etmelisiniz. Her türlü riskten uzak kalmalısınız.

KOVA: Enerjiniz yükseliyor. Girdiğiniz ortamda cazibe rüzgarları estireceksiniz. Sürprizlere hazır olun. Duygusallığınızın yoğun olması sizi olumsuzluğa sürükleyebilir. Gücü sevdiğiniz için aşkı da güç çevrelerinde arıyorsunuz.

BALIK: Düşüncelerinizi yenilemekten kaçının. Bugün değişim içinde olduğunuzun farkındasınız ve olaylara kendinizi teslim etme konusunda çekimser davranabilirsiniz. Süregelen bir ilişkiniz varsa aşkınız testten geçecek.

Günün sorusu

Dr. Haydar Dümen, cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. İşte günün sorusu:

20 yaşındayım. Hiç ilişkiye girmedim, cinsel organım çok çabuk sertleşiyor. Sabah, akşam işe giderken en ufak bir şeyde sertleşiyor, eşofman giyemiyorum. Çaresi nedir? Cevaplar için tıklayın...

Bugün:

Avrupa'ya Moğol istilası başladı. 1399

Fransa, Amerika'nın bağımsızlığını kabul etti. 1777

Wright Kardeşler benzin motorlu uçakları ile Kitty Hawk'ta (Kuzey Karolina) ilk uçuşu geçekleştirdi: uçuş mesafesi 37 m, uçuş süresi 12 saniye. 1903

İttihat ve Terakki Cemiyeti, II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İttihat ve Terakki Fırkası adını aldı. 1908

Fransız askerleri, denizden Mersin'e çıkarma yapmaya başladı. (Mersin, Tarsus, Adana, Ceyhan, Misis ve Toprakkale işgal edildi.) 1918

Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası kuruldu. 1919

Uşak Şeker Fabrikası açıldı. 1926

Kasım 1934 tarihli Kanun'la ''Kemal'' Özadlı Türkiye Cumhurbaşkanı'na verilen ''Atatürk'' soyadının veya bunun başına ve sonuna söz konarak yapılan adların hiçbir kimse tarafından öz ve soyadı olarak alınamayacağına dair Kanun TBMM'de kabul edildi. 1934

Douglas DC-3 tipi uçağın ilk uçuşu. 1935

Niteroi'de (Brezilya) bir sirkte çıkan yangında 323 kişi öldü. 1961

BM, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale edemeyeceğine ilişkin karar aldı. Türkiye bu kararı reddetti. 1965

ABD hava kuvvetleri, yaptıkları UFO araştırmaları sonucunda dünyadışı bir uzay gemisine ilişkin kanıta rastlamadıklarını açıkladı. 1969

3. Haliç Köprüsü'nün temeli atıldı. 1971

Amerikan psikiyatri derneği, homoseksüelliği akıl hastalıkları listesinden çıkardı. 1973

The Simpsons' ın ilk bölümü Fox kanalında A.B.D. de yayınlandı. 1989

Ankara'da ilk ve orta dereceli okullar hava kirliliği nedeniyle tatil edildi. 1989

Türkiye'de ilk futbol cinayeti GS-BJK maçı sonrası gerçekleşti. 1991

Safranbolu kültürel varlık olarak Dünya Miras Listesi'ne alındı. 1998

AB, Türkiye ile 3 Ekim 2005'te müzakerelere başlama kararı aldı. 2004

Ne yapsak?