Güne Başlarken | 17 Aralık 2020
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
17 Aralık 2020, Perşembe 02:06 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Cooper, Türkiye’ye yönelik alınan yaptırımlar konusunda başka alternatifleri kalmadığını savunarak, “Yaptırımlar ABD-Türkiye ilişkilerinde yeni bir uzlaşı ve gidilecek yolları belirlemek için imkan sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.
Corona Virüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Yapılan sözleşmeye bağlı olarak ülkemize ilk partisinin gelmesi beklenen inaktif aşının gelişinden itibaren yürütülecek strateji üzerinde görüşmeler yapılmıştır. Temin edilecek aşı miktarının artırılması ve alternatif aşı teminine ilişkin çalışmalar ve görüşmeler hakkında bilgi paylaşılmıştır'' ifadesini kullandı.
İngiltere’nin Derbyshire bölgesinde yüksek derecede bulaşıcı “kuş gribi” salgını doğulandı. Salgının yaşandığı yer “koruma bölgesi” ilan edildi.
Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un makam odası, depremden 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan Ayda Gezgin'in 4. yaş kutlaması için hazırlandı.
Corona virüs ilacını bulan Prof. Dr. İbrahim Benter, Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu Kanal D Ana Haber’e konuştu! Prof. Dr. Benter, "Coronanın tedavisi bulunmuştur ve pandeminin sonunu getireceğine inanıyorum." dedi.
Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonrası kazandıran numaralar 13- 49- 62- 69- 79- 89- 56 (Joker) oldu.
Güne Dair Notlar
- 17 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7,80 TL euro ise 9,54 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 8°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 11°C, 20°C Az bulutlu Ankara, 3°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 11°C, 14°C Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 3°C, 14°C Parçalı bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Pandemiden dolayı tiyatro salonları bir bir kapanıyor malum... Biz de şahane oyunlar izlemekten, gelişmekten, ufkumuzu açacak/bakış açımızı değiştirecek hikayelerden uzak kalıyoruz maalesef. Moda Sahne böyle olmasın diye uğraş verenlerden. Hem zor durumda kalan oyuncular ayakta durabilsin, hem de insanlar tiyatrosuz kalmasın diye bir kampanya başlattılar. Şirin Sever'in yazısı...
Günün kitabı
Sahilde Kafka/Haruki Murakami
Kafka Tamura on beş yaşına girdiği gün evden kaçar. Uzun zamandır planladığı bu kaçışın nedeni babasının yıllar önce dile getirdiği uğursuz kehanettir. Ama babasının bir düzenek gibi içine yerleştirdiği kehanet gölge gibipeşindedir Kafka ilk kez aşkı ve tutkuyu yaşarken gizemli bir cinayetle kehanetin ve kaderinin düğümleri çözülmeye başlar.
Sahilde Kafka, XXI. yüzyıl edebiyatına damgasını vuran, kitapları bağımlılık yaratan kült yazar Haruki Murakamiden, hayatın yavan gerçekliğine karşı büyülü bir dünyanın kapılarını açan bir roman.
17 Aralık günlük burç yorumları
- KOÇ: Girdiğiniz topluluklarda çekiciliğinizi ve farklı kişiliğinizi ön plana çıkaracaksınız. İş çevresinden bir arkadaşınız duygusal olarak sizinle ilgilenebilir. Satın alma ve sahiplenme isteğiniz üst seviyede olacak.
- BOĞA: Başarılarınızı ve statünüzü desteklerken ilişkilerinizi diplomatik bir şekilde kullanacaksınız. Kardeşlerle aranızda uyumlu beraberlikler olacak. Entelektüel çalışmalar ve yaratıcı yönleriniz birbirini besleyecek.
- İKİZLER: Kariyerinizle ilgili önemli gelişmeleri takip etmelisiniz. Güneş, karşıt evinizde ilerlerken istediğiniz başarıyı da beraberinde getirecek. İsteklerinizden ödün vermek istemiyor ve direnme gücünüzü sonuna kadar kullanıyorsunuz.
- YENGEÇ: Kafanızdan geçen düşüncelerin sınırları konusunda endişelisiniz. Bilinç altınızın yoğunluk kazanması, yaratıcı yönlerinizin farklı bir şekilde açığa çıkmasına neden oluyor. Rahat olmaya çalışın. Boğazınız hassas.
- ASLAN: Yaratıcı düşüncelerinizdeki olumlu halini işe olduğu gibi duygusal ilişkilerinize de yansıtıyorsunuz. Bugün, kendinizi yeni olaylara hazır hissediyorsunuz. Karşı cinsle aranızdaki enerjiniz yüksek.
- BAŞAK: Biriktirdiğiniz duyguların ortaya çıkması ailenizle problemlere neden olabilir. Tepkilerinizi ve isteklerinizi paralel tutmayı başarmalısınız. Emlak alım satım işleriniz istekleriniz doğrultusunda ilerleyecek.
- TERAZİ: Hızlı ve cesur davranarak birçok işi aynı anda yapacaksınız. Birbirini tetikleyen konularda başarılar gelecek. Fikirlerinizi insanlara kabul ettirecek, organizasyon yeteneğinizin çıtasını yüksek tutacaksınız.
- AKREP: Kişiliğiniz güçlenirken lider yönünüz öne çıkacak. Köklü kararlar alacaksınız. Kendinizi geliştirirken etrafınıza da örnek olacaksınız. Arkadaşlarınızın sırlarını saklayacak ve çevrenizi organize edeceksiniz.
- YAY: Partneriniz sizi anlamakta güçlük çekiyor. Bugünlerde anti-sosyal kişiler ilginizi çekebilir. Gerçeklerle yüz yüze gelmeyi artık öğrenmelisiniz. Yıllardır kurduğunuz düşleri gerçekleştirebileceksiniz.
- OĞLAK: Siz derin bir duygusallığa sahipsiniz ama ortaya çıkarmaktan hoşlanmıyorsunuz. Kuşkucu tavırlarınızla olayları farklı boyutlarını değerlendiriyorsunuz. Çevrenize yansıttığınız tarzınız çok önemli.
- KOVA: Bütçenizi gözden geçirmelisiniz. Çevrenizdekiler, gerçek fikirlerinizi tahmin etmekte zorlanıyorlar. Araştırmacı yönünüzü kullanarak bazı olayları kısa sürede çözeceksiniz. Konuşmak size çok şey kaybettiriyor.
- BALIK: Yaptığınız işin karşılığını almak ve hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz. İş disiplininiz mükemmel. Menfaatlerinizi korumak zorundasınız ve bugün egolarınızı ön plana çıkaracaksınız. Davranışlarınıza dikkat etmelisiniz.