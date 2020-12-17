Güne Başlarken | 17 Aralık 2020

Sen uyurken neler oldu?

Cooper, Türkiye’ye yönelik alınan yaptırımlar konusunda başka alternatifleri kalmadığını savunarak, “Yaptırımlar ABD-Türkiye ilişkilerinde yeni bir uzlaşı ve gidilecek yolları belirlemek için imkan sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.

Corona Virüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Yapılan sözleşmeye bağlı olarak ülkemize ilk partisinin gelmesi beklenen inaktif aşının gelişinden itibaren yürütülecek strateji üzerinde görüşmeler yapılmıştır. Temin edilecek aşı miktarının artırılması ve alternatif aşı teminine ilişkin çalışmalar ve görüşmeler hakkında bilgi paylaşılmıştır'' ifadesini kullandı.

İngiltere’nin Derbyshire bölgesinde yüksek derecede bulaşıcı “kuş gribi” salgını doğulandı. Salgının yaşandığı yer “koruma bölgesi” ilan edildi.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un makam odası, depremden 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan Ayda Gezgin'in 4. yaş kutlaması için hazırlandı.

Corona virüs ilacını bulan Prof. Dr. İbrahim Benter, Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu Kanal D Ana Haber’e konuştu! Prof. Dr. Benter, "Coronanın tedavisi bulunmuştur ve pandeminin sonunu getireceğine inanıyorum." dedi.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonrası kazandıran numaralar 13- 49- 62- 69- 79- 89- 56 (Joker) oldu.

Güne Dair Notlar

17 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7,80 TL euro ise 9,54 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 8°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 11°C, 20°C Az bulutlu Ankara, 3°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 11°C, 14°C Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 3°C, 14°C Parçalı bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Pandemiden dolayı tiyatro salonları bir bir kapanıyor malum... Biz de şahane oyunlar izlemekten, gelişmekten, ufkumuzu açacak/bakış açımızı değiştirecek hikayelerden uzak kalıyoruz maalesef. Moda Sahne böyle olmasın diye uğraş verenlerden. Hem zor durumda kalan oyuncular ayakta durabilsin, hem de insanlar tiyatrosuz kalmasın diye bir kampanya başlattılar. Şirin Sever'in yazısı...

Günün kitabı

Sahilde Kafka/Haruki Murakami

Kafka Tamura on beş yaşına girdiği gün evden kaçar. Uzun zamandır planladığı bu kaçışın nedeni babasının yıllar önce dile getirdiği uğursuz kehanettir. Ama babasının bir düzenek gibi içine yerleştirdiği kehanet gölge gibipeşindedir Kafka ilk kez aşkı ve tutkuyu yaşarken gizemli bir cinayetle kehanetin ve kaderinin düğümleri çözülmeye başlar.

Sahilde Kafka, XXI. yüzyıl edebiyatına damgasını vuran, kitapları bağımlılık yaratan kült yazar Haruki Murakamiden, hayatın yavan gerçekliğine karşı büyülü bir dünyanın kapılarını açan bir roman.

17 Aralık günlük burç yorumları