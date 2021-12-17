Güne Başlarken | 17 Aralık 2021

Sen uyurken neler oldu?

Hatay'ın İskenderun ilçesinde R.E. (34) evini bastığı eski sözlüsü G.Ç.’yi (37) dövüp, cinsel saldırıda bulunarak yüzüne ve vücuduna kızgın yağ döktü. Yaralanan G.Ç. hastanede tedaviye alınırken, R.E. gözaltına alındı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP belediyelerinde, yani sosyal demokrat belediyelerde en düşük ücret, yani asgari ücret 4 bin 500 lira olacaktır" dedi.

Zonguldak'ta önceki gün sahte içkiden zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye gelen 4 kişi, tedavileri sırasında durumları ağırlaşınca yoğun bakıma alındı.

Kocaeli TEM Otoyolu'nda polis ekipleri tarafından durdurulan TIR'da yapılan aramada, 14 milyon 300 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Meliha Özsu cinayetiyle ilgili polis ekipleri baba Yasin Özsu’yu ifade için stüdyodan almaya gelince, ortalık bir anda karıştı. Stüdyoyu polis bastı

Güne Dair Notlar

17 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 15,66 TL euro ise 17,76 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 6°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Antalya, 9°C, 16°C Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı Ankara, 1°C, 4°C Karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı Trabzon, 10°C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 4°C, 10°C Yağışların, doğu ilçelerde kuvvetli olması bekleniyor.





Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

17 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: Her olayın arkasında farklı bir yorum aramanız, konulara değişik bir tarzla yaklaşmanızdan ileri geliyor. Planlarınıza hiç kimseyi karıştırmak istemiyorsunuz. Yatırımlar konusunda istediğiniz başarıyı sağlıyorsunuz.

BOĞA: Özgürlük duygunuz belirgin olmasına rağmen alışkanlıklarınızdan vazgeçmiyorsunuz. Güç birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla birlikte çalışmalar içinde bulunacaksınız. Kendinizi denetlemekten vazgeçin.

İKİZLER: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amaca uygun bir şekilde kullanacağınız bir gün. Önünüzün açılması nedeniyle hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz. Sabırlı olmalısınız.

YENGEÇ: Kaygıları bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için iş tekliflerine hazırlıklı olun. Alışkanlıkları aşmanın kolay olmadığının farkındasınız.

ASLAN: Düşüncelerinizi gizliyorsunuz. Bazı olayları takibe alıp sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Yeni ve radikal düşünceler içindesiniz. Zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız.

BAŞAK: Duygusal ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün. Partnerinizle ortak kararlar alacak ve kendinizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni keşifler yapmak istiyorsanız uygun bir gündesiniz.

TERAZİ: Çalıştığınız insanlara vereceğiniz şansla gücünüzü artıracaksınız. İlgi alanınızın artmasıyla değişik iş profilleri karşınıza çıkacak. Seçim şansınızı kullanırken gelecek için mantıklı adımlar atmalısınız.

AKREP: Karşı cinsin üzerinizdeki etkisini inkar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ortaya çıkaran çalışmalar içine girecek ve beklediğiniz performansı yakalayacaksınız. Karşıt görüşte olan insanları ikna etmeniz kolay olacak.

YAY: Yeteneklerinizin anlaşılması için çevrenizde olan insanları hoşnut etmelisiniz. Bugün, karşılaşacağınız olaylar karşısında soğukkanlı olun. Sizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız.

OĞLAK: Yaşama geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz karşısında sabırlı olmalı, karşınızdaki kişilerin fikirlerine saygı göstermelisiniz. Partnerinizden beklediğiniz duygusal destek gelecek. Sonuca gitmeyi denemelisiniz.

KOVA: Arkadaşlarınızla ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarınızı çevrenin desteğini olumlu bir şekilde kullanmakla sağlıyorsunuz. Çevrenize şüpheci yaklaşmanız mümkün.

BALIK: Sezgilerinizin yüksek olduğu bir gün. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Kazançlarınızla ilgili sınırlarınızı genişletmek isteyişinizi çevre koşullarıyla birlikte değerlendirin.