Güne Başlarken | 17 Ekim 2020

Sen uyurken neler oldu?

Hatayspor'da geçtiğimiz günlerde 6 futbolcunun corona virüs testi pozitif çıkarken bugün bu sayı 19'a yükseldi. Teknik Direktör Ömer Erdoğan'a da virüse yakalanan isimlerden.

Ağustos’ta devreye giren ‘normalleşme’ teşviğinin ardından şimdi de yeni istihdam destek paketi ile vergi ve prim borçlarına yapılandırma geliyor.

Gazeteci Ersoy Dede, Akşam Gazetesi yazarı Emin Pazarcı'nın yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Ermenistan ordusu Azerbaycan’ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'in yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin karara itiraz edildi.

Güne Dair Notlar

17 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 7, 93 TL, euro ise 9, 29 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 18°C, 26°C Antalya, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. 20°C, 27°C Ankara, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. 11°C, 28°C Trabzon, Az bulutlu. 17°C, 24°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 10°C, 30°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak

Günün kitabı

Otranto Şatosu-Horace Walpole

"Gotik" terimini edebiyat alanında ilk kullanan kişi olarak bilinen Walpole, 1764'te kendi özel basımevinde hazırladığı Otranto Şatosu'nun toplumda nasıl karşılanacağını kestiremediği için, kitabı XVI. yüzyıldan kalma İtalyanca eski bir elyazmasının çevirisi olarak sundu. İlk baskının kapağında "Otranto Aziz Nicholas Kilisesi Kilise Heyeti Üyesi Onuphrio'nun yazdığı İtalyanca aslından William Marshal tarafından çevrilmiştir" ibaresi vardı. İkinci baskıdaysa ne çevirmen adı vardı, ne de yazar. Şöyle der Walpole bir mektubunda: "Uyandığımda o düşten anımsadığım tek şey, kendimi bir Orta Çağ şatosunda görmemdi (benim gibi kafası Gotik hikâyelerle dolu biri için bu mekân çok doğal sayılır); hayli yüksek bir merdivenin en tepesinde, tırabzanın üzerinde son derece büyük bir zırhlı el gördüm. O akşam oturdum ve ne söyleyeceğimi, ne anlatacağımı bilmeden yazmaya koyuldum. Yazdıkça hikâye gelişti, benim de hoşuma gitmeye başladı (üstelik politikadan başka bir şey düşünebildiğim için de çok seviniyordum); kısacası kendimi öylesine kaptırdım ki, kitabı iki aydan kısa sürede bitirdim."

Günün köşe yazısı

Daha iyi bir iş, kariyer, kazanç elde edebileceğimiz gelecek arayışı belki de hepimizin en ve tek ortak duygusu, arzusu (tabii ‘iyi’den ne anladığımıza bağlı olarak)... İşte bu, gelecekteki para kazanma, iş, uğraş konularını daha iyi yapma, güzelleştirme çabalarımızın gerçekleşmesi için ilk-en-mutlaka gerekli ön koşul ise “Önce kendimizi değiştirmek, geliştirmek ve bunu hibridleşerek yapmak”. Ufuk Tarhan'ın yazısı...

17 Ekim günlük burç yorumları