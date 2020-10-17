Güne Başlarken | 17 Ekim 2020
Güne, Güne Başlarken'le başla. İşte sabah öğrenmen gereken bazı güncel bilgiler ve geceden öne çıkan haberler.
17 Ekim 2020, Cumartesi 08:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
Hatayspor'da geçtiğimiz günlerde 6 futbolcunun corona virüs testi pozitif çıkarken bugün bu sayı 19'a yükseldi. Teknik Direktör Ömer Erdoğan'a da virüse yakalanan isimlerden.
Ağustos’ta devreye giren ‘normalleşme’ teşviğinin ardından şimdi de yeni istihdam destek paketi ile vergi ve prim borçlarına yapılandırma geliyor.
Gazeteci Ersoy Dede, Akşam Gazetesi yazarı Emin Pazarcı'nın yoğun bakımda olduğunu duyurdu.
Ermenistan ordusu Azerbaycan’ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'in yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin karara itiraz edildi.
Güne Dair Notlar
- 17 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 7, 93 TL, euro ise 9, 29 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 18°C, 26°C Antalya, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. 20°C, 27°C Ankara, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. 11°C, 28°C Trabzon, Az bulutlu. 17°C, 24°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 10°C, 30°C
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Güne farklı bir açıdan bak
Günün kitabı
Otranto Şatosu-Horace Walpole
"Gotik" terimini edebiyat alanında ilk kullanan kişi olarak bilinen Walpole, 1764'te kendi özel basımevinde hazırladığı Otranto Şatosu'nun toplumda nasıl karşılanacağını kestiremediği için, kitabı XVI. yüzyıldan kalma İtalyanca eski bir elyazmasının çevirisi olarak sundu. İlk baskının kapağında "Otranto Aziz Nicholas Kilisesi Kilise Heyeti Üyesi Onuphrio'nun yazdığı İtalyanca aslından William Marshal tarafından çevrilmiştir" ibaresi vardı. İkinci baskıdaysa ne çevirmen adı vardı, ne de yazar. Şöyle der Walpole bir mektubunda: "Uyandığımda o düşten anımsadığım tek şey, kendimi bir Orta Çağ şatosunda görmemdi (benim gibi kafası Gotik hikâyelerle dolu biri için bu mekân çok doğal sayılır); hayli yüksek bir merdivenin en tepesinde, tırabzanın üzerinde son derece büyük bir zırhlı el gördüm. O akşam oturdum ve ne söyleyeceğimi, ne anlatacağımı bilmeden yazmaya koyuldum. Yazdıkça hikâye gelişti, benim de hoşuma gitmeye başladı (üstelik politikadan başka bir şey düşünebildiğim için de çok seviniyordum); kısacası kendimi öylesine kaptırdım ki, kitabı iki aydan kısa sürede bitirdim."
Günün köşe yazısı
Daha iyi bir iş, kariyer, kazanç elde edebileceğimiz gelecek arayışı belki de hepimizin en ve tek ortak duygusu, arzusu (tabii ‘iyi’den ne anladığımıza bağlı olarak)... İşte bu, gelecekteki para kazanma, iş, uğraş konularını daha iyi yapma, güzelleştirme çabalarımızın gerçekleşmesi için ilk-en-mutlaka gerekli ön koşul ise “Önce kendimizi değiştirmek, geliştirmek ve bunu hibridleşerek yapmak”. Ufuk Tarhan'ın yazısı...
17 Ekim günlük burç yorumları
- KOÇ: İşinizle ilgili dayanışmada yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız olacak. Aşk gezegeni Venüs burcunuzda ilerliyor. Kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir ve daha sonra birçoğundan vazgeçebilirsiniz.
- BOĞA: Değişim içinde olduğunuz için bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. Kuruntularınız epey yüksek. Yaşam kalitenizi artırma çabanız her zaman istediğiniz gibi olmuyor. Gelecekle ilgili planlarınız artıyor.
- İKİZLER: Uzun süredir beklediğiniz birtakım fırsatların kendiliğinden oluştuğunu görmek sizi epey mutlu edecek. Yanlış anlaşılmalar sonucu kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Sorunun kökenine inmenizde yarar var.
- YENGEÇ: Aile içi sorunlar her an tetikte. Bu dönem, sabırlı yapınızı daha çok ortaya koymalısınız. Bazı sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için bir problem oluyor.
- ASLAN: Yollarla ilgili beklentilerinizde aksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün. Cesaretinizi kaybetmeyin.
- BAŞAK: Maddi sorunların gündeme gelmesiyle düşünceleriniz allak bullak olabilir. Beklenmeyen harcamalar karşısında sinirlenmeyin. Parayla ilgili konuları erteleyin. Ödemeleriniz için gerekli şartları oluşturun.
- TERAZİ: Düşüncelerinizi şekillendirmekte fayda var. Sakin düşünmeli ve hiçbir şeye kızmamalısınız. Acil durumlar için karşınızdaki kişilere fazla yüklenmeyin. Değişim içinde olduğunuz için kendinizi dışa kapatabilirsiniz.
- AKREP: Düşünceleriniz yoğunlaşmış durumda. Her şeyin altı yapısını incelemekten yorgun düşebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyi gereksiz kıskançlık duyguları ile bunaltabilirsiniz. Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor.
- YAY: Hayatınıza yeni insanlar girebilir ve çok değişik gruplardan iş teklifleri alabilirsiniz. Karşınıza çıkan kişilerin zekasından da etkileneceksiniz. Çevre koşullarını arkadaşlarınızla bir arada tutmak isteyeceksiniz.
- OĞLAK: Kariyerinizle ilgili sıkıntılı bir dönem. Mesleki konularda yapacağınız atılımlar havada kalabilir. Suskun bir havaya bürünecek ve düşüncelerinizi paylaşmak istemeyeceksiniz. Nostaljik duygularınız ortaya çıkacak.
- KOVA: Yurt dışı seyahatleri gündeme gelecek. Görüşeceğiniz kişilerden bazılarının düşünceleri sizinle aynı olabilir. Onlara dost olmak için şans verebilirsiniz. Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine sarılmanızda fayda var.
- BALIK: Dengenizin bozulmasından yana değilsiniz. Maddi konularda ilham veren gezegen Neptün’ün geri hareketi sizi etkileyecek. Kendinizi denetleme gereği duyacaksınız. Çalışkanlığınızla ve disiplininizle göz dolduracaksınız.