Güne Başlarken | 17 Ekim 2021

Eskişehir´de emekli emniyet müdürü Hasan Çevik, kullandığı otomobille, kavşaktan dönüş yapmak isteyen TIR´ın dorsesine çarptı. Kazada dorseye sıkışarak hurdaya dönen otomobilin sürücü Hasan Çevik (59) ile oğlu Ahmet Buğra Çevik (18) hayatını kaybetti.

Tel Rıfat ilçesinde varlığını sürdüren terör örgütü YPG/PKK’nın, Suriye’nin kuzeyindeki Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) cephe hatlarına sızma girişimi engellendi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini geride bırakmak için etkin diplomasi yürütüldüğünü vurgulayarak, Türkiye’nin, Avrupa Birliği’nin (AB) yanı sıra 12 ülkeyle Kovid-19 aşı sertifikalarını tanımaya yönelik düzenleme yaptığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17-20 Ekim 2021 tarihlerinde mevkidaşlarının davetlerine icabeten, Angola, Togo ve Nijerya’yı ziyaret edecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Güne Dair Notlar

17 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 9,27 TL euro ise 10,75 TL.

Hava durumu ise şöyle:

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

17 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ: Düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Size sunulacak teklifler karşısında bocalamanız mümkün. Olayları farklı değerlendirdiğiniz için hata kaybını asgariye indirebiliyorsunuz.

BOĞA: Çevresel koşulları yeniden irdeleme ihtiyacı içindesiniz. Güven duygunuzun pekişmesi sizin tutumunuzla ilgili. Yaşadığınız olaylara isteksiz yaklaşıyorsunuz. İç sesinize güvenebilirsiniz.

İKİZLER: Toplumsal konularda sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün. İlişkilerinizde yaşadığınız olayların birçoğu sizin özgün ve değişik bakış açısından ileri geliyor. Bugün, partnerinizin fikirlerinden olumlu etkileneceksiniz.

YENGEÇ: Bugün Ay’ın bulunduğu konum, duygusal yaşantınızla ilgili kendinizi tanıma fırsatı veriyor. Geçmişle ilgili sorgulama yapabilirsiniz. Geleneksel yönlerinizin size zaman kaybettirdiğini fark etmelisiniz.

ASLAN: Yoğunluk yaşadığınız bildiğini halde sorumluluk almaya devam ediyorsunuz. İş potansiyelinizin mükemmel olduğunu görüyor ve kendinize fazla yükleniyorsunuz. Hata yapma olasılığınız yüksek.

BAŞAK: Dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Kendinize güvenmeyi sürdürmelisiniz.

TERAZİ: Alınganlık gösterebileceğiniz bir gün. İlişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız enerjinizi sportif olaylarda kullanmamalı ve arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız.

AKREP: Bugün, partnerinizle işbirliği içinde olmanız kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacak. Yaşamınızı isteklerinizle yönlendirmek isteyebilir ve yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

YAY: Bugün güçlü bir mantık içindesiniz. Kolay iletişim kurabileceğimiz kişilerle birlikte olacaksınız. Düşüncelerinizin yeniliklerle pekişeceği bir gün. Bir akrabanızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.

OĞLAK: Canlı ve neşeli bir gün. İsteklerinizde bazı uçukluklar var. Kan bağı içinde olduğunuz kişilerle ortak aktiviteler üretebilirsiniz. Riskler ve ilginç ortamlar ilginizi çekiyor ve macera yaşama isteği beliriyor.

KOVA: Entelektüel çalışmalara önem vermeniz enerjinizi güçlendiriyor. Siz, olumlu etkilerle yaşamaktan hoşlandığınız için bugün şartlarınızı en güzel şekilde kullanacaksınız. İşinizle mutlu olduğunuz bir gün.

BALIK: Karşı cinsin ilgisini üzerinize çekecek ortamlarda bulunacaksınız. Bugün, duygusal konularda yaratıcılığınız artıyor ve paylaşımlarınızda olumlu davranacaksınız. Kalbi boş olanlar, her an her şey olabilir, unutmasınlar.