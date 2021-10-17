Güne Başlarken | 17 Ekim 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
17 Ekim 2021, Pazar 07:33 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Eskişehir´de emekli emniyet müdürü Hasan Çevik, kullandığı otomobille, kavşaktan dönüş yapmak isteyen TIR´ın dorsesine çarptı. Kazada dorseye sıkışarak hurdaya dönen otomobilin sürücü Hasan Çevik (59) ile oğlu Ahmet Buğra Çevik (18) hayatını kaybetti.
- Tel Rıfat ilçesinde varlığını sürdüren terör örgütü YPG/PKK’nın, Suriye’nin kuzeyindeki Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) cephe hatlarına sızma girişimi engellendi.
- Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini geride bırakmak için etkin diplomasi yürütüldüğünü vurgulayarak, Türkiye’nin, Avrupa Birliği’nin (AB) yanı sıra 12 ülkeyle Kovid-19 aşı sertifikalarını tanımaya yönelik düzenleme yaptığını bildirdi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17-20 Ekim 2021 tarihlerinde mevkidaşlarının davetlerine icabeten, Angola, Togo ve Nijerya’yı ziyaret edecek.
- Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Güne Dair Notlar
- 17 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 9,27 TL euro ise 10,75 TL.
Hava durumu ise şöyle:
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
17 Ekim günlük burç yorumları
KOÇ: Düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Size sunulacak teklifler karşısında bocalamanız mümkün. Olayları farklı değerlendirdiğiniz için hata kaybını asgariye indirebiliyorsunuz.
BOĞA: Çevresel koşulları yeniden irdeleme ihtiyacı içindesiniz. Güven duygunuzun pekişmesi sizin tutumunuzla ilgili. Yaşadığınız olaylara isteksiz yaklaşıyorsunuz. İç sesinize güvenebilirsiniz.
İKİZLER: Toplumsal konularda sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün. İlişkilerinizde yaşadığınız olayların birçoğu sizin özgün ve değişik bakış açısından ileri geliyor. Bugün, partnerinizin fikirlerinden olumlu etkileneceksiniz.
YENGEÇ: Bugün Ay’ın bulunduğu konum, duygusal yaşantınızla ilgili kendinizi tanıma fırsatı veriyor. Geçmişle ilgili sorgulama yapabilirsiniz. Geleneksel yönlerinizin size zaman kaybettirdiğini fark etmelisiniz.
ASLAN: Yoğunluk yaşadığınız bildiğini halde sorumluluk almaya devam ediyorsunuz. İş potansiyelinizin mükemmel olduğunu görüyor ve kendinize fazla yükleniyorsunuz. Hata yapma olasılığınız yüksek.
BAŞAK: Dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Kendinize güvenmeyi sürdürmelisiniz.
TERAZİ: Alınganlık gösterebileceğiniz bir gün. İlişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız enerjinizi sportif olaylarda kullanmamalı ve arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız.
AKREP: Bugün, partnerinizle işbirliği içinde olmanız kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacak. Yaşamınızı isteklerinizle yönlendirmek isteyebilir ve yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.
YAY: Bugün güçlü bir mantık içindesiniz. Kolay iletişim kurabileceğimiz kişilerle birlikte olacaksınız. Düşüncelerinizin yeniliklerle pekişeceği bir gün. Bir akrabanızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.
OĞLAK: Canlı ve neşeli bir gün. İsteklerinizde bazı uçukluklar var. Kan bağı içinde olduğunuz kişilerle ortak aktiviteler üretebilirsiniz. Riskler ve ilginç ortamlar ilginizi çekiyor ve macera yaşama isteği beliriyor.
KOVA: Entelektüel çalışmalara önem vermeniz enerjinizi güçlendiriyor. Siz, olumlu etkilerle yaşamaktan hoşlandığınız için bugün şartlarınızı en güzel şekilde kullanacaksınız. İşinizle mutlu olduğunuz bir gün.
BALIK: Karşı cinsin ilgisini üzerinize çekecek ortamlarda bulunacaksınız. Bugün, duygusal konularda yaratıcılığınız artıyor ve paylaşımlarınızda olumlu davranacaksınız. Kalbi boş olanlar, her an her şey olabilir, unutmasınlar.