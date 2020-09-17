Güne Başlarken | 17 Eylül 2020
17 Eylül sabahından günaydın! Sabahı neşelendirmek için biz yine buradayız. Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
17 Eylül 2020, Perşembe 07:19 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse (Kovid-19) karşı aşının ekim ortasında ülke içinde dağıtıma hazır olacağını duyurdu.
- İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği'nin İngiltere ile yürüttüğü müzakerelerde iyi niyetle hareket ettiğine inanmadığını söyledi.
- ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield, "Maskenin işe yaradığına ilişkin çok net bilimsel kanıtlarımız var, hatta şunu bile söyleyebilirim, yüz maskesi Kovid-19'a karşı korunmamız noktasında aşıdan daha garantili." dedi.
- Roma Açık Tenis Turnuvası'nda erkeklerde seribaşı raketler Sırp Novak Djokovic ve İspanyol Rafael Nadal, kadınlarda da Rumen Simona Halep ve Çekya’dan Karolina Pliskova zorlanmadan rakiplerini geçerek 3. tura yükseldi.
- Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Metz'i 1-0 yendi.
- Hazırlık maçında Girona ile karşılaşan İspanyol devi Barcelona, Arjantinli süper starı Lionel Messi'nin 2 golle öne çıktığı maçta rakibini 3-1 mağlup etti.
- Apple’ın yeni mobil işletim sistemi iOS 14 resmen yayınlandı.
- Sony, oyun konsolu PlayStation 5'in çıkış tarihini duyurdu. PS5 12 Kasım'da Amerika, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de satışa çıkacak. 19 Kasım'da ise tüm dünyada piyasaya sürülecek. PS5’in Dijital versiyonu ABD’de 399 dolardan satışa sunulacak. CD-Rom’lu standart versiyonu ise 499 dolar olacak.
Güne Dair Notlar
- 17 Eylül günü saat 7.14'te dolar 7,50 TL, euro ise 8,81 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 25°C, 34°C Az bulutlu ve açık Ankara, 16°C, 32°C Zamanla parçalı bulutlu Trabzon, 21°C, 27°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 17°C, 37°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün videosu
Bugün Yeni Ay var! Posta yazarı astrolog Öner Döşer, yeni ayın etkilerini anlatıyor. "Benim burcumu nasıl etkileyecek?" diye merak edenleri astrolog yazarlarımızın köşesine alalım:
- Başak burcunda yeni ay: Plansız hareket etmeyin // Ecesu Serbes
- 17 Eylül Başak yeni ayının burçlara etkileri // İrem Haliloğlu
Günün şarkısı
Foster the People - Lamb's Wool
Havada son yüzyılın en kötü virüsü dolaşırken Foster The People belki de yılın parçasıyla, bizi bu zor zamanlarda sımsıkı tutup bırakmamakta kararlı. // Anıl Demirhan'ın yılın en iyi şarkılarını seçtiği yazısına şuradan ulaşabilirsiniz.
Güne farklı bir açıdan bak
Günün kitabı
Guguk Kuşu - Ken Kesey
Amerikalı yazar Ken Kesey'i 9 yıl önce kaybettik ama doğum gününü kutlamaktan vazgeçmedik. En önemli eseri Türkçeye 'Guguk Kuşu' olarak çevrilen yazar, 1960 hippi kuşağının edebiyattaki temsilcilerinden biriydi. Hatırlamak için iyi bir gün! // Nemesis Kitap, 40 TL.
Akşam ne izlesek?
Gülen Gözler (Show TV), Yeni Hayat (Kanal D), Bir Zamanlar Çukurova (ATV), Sefirin Kızı (Star TV), Mucize Doktor (FOX)
Günün çocuk etkinliği
Pera Müzesi'nde saat 16.00'da düzenlenecek olan bu atölyede çocuklar poster tasarlayacak. Katılımcı minikler çocuk hakları ve özgürlük kavramı üzerine konuşup fikirlerini paylaşacaklar. Şubadap Çocuk’un “Özgürlük” ve “Çocuk Hakları” şarkıları dinlenecek, ardından resim, afiş ve çizimler aracılığıyla, özgürlük üzerine düşünceleri sloganlaştıran ve görselleştiren bir poster tasarlayacaklar. Etkinlik ücretsiz ancak katılımcı çocuk sayısı 50 kişiyle sınırlı ve rezervasyon şart. Detaylı bilgi: ogrenme@peramuzesi.org.tr
Günün köşe yazısı
Her sanatçının söylemek için can attığı ‘İsyan’ şarkısının sahibi Halil Sezai; bir gün ona olan duygularımızı anlatmak için bu şarkıyı kullanacağımızı hiç düşünmüş müdür acaba? // Şirin Sever
Günlük burç yorumları (17 Eylül 2020)
- KOÇ: Kafanızı hangi konu etkiledi ise, sizin için günün konusu bu oluyor. Bazen, başlangıcının ve sonucunun ne olacağını bilemiyorsunuz. Duygusal olarak çok hızlı değişiyorsunuz. Rutin bir yaşam size göre değil.
- BOĞA: Hareketli bir sosyal yaşam içinde olduğunuz için, sadece size ait olan zamanlardan bile kısa bir süre sonra sıkılıyorsunuz. Bugün uzun süredir bir arada olduğunuz dostlarınızla hoş saatler geçirebilirsiniz.
- İKİZLER: Yakın dostlarınızla bir arada hoş saatler geçirirken, sizi sıkan konuları unutmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Gönlünüzce eğlenin. Yakın akraba çevrelerinde çekişmelerden dolayı dedikodular eksik olmaz, üzülmeyin.
- YENGEÇ: Kendi doğrularınıza inandığınızda her şeyin çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Bugün derin düşünmek size birçok konuda yoğunluk getirecek. Dağınıklık size çok şey kaybettiriyor.
- ASLAN: Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdeki kişilerin temposu sizi de etkileyecek. Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya atmaktan korkmadığınız için tepki alıyorsunuz.
- BAŞAK: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturuyorsunuz. Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen sizi kısıtlayan pürüzler konusunda ikilem yaşayabilirsiniz.
- TERAZİ: Bu dönem baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için kendinizi korumaya alacaksınız. Sahiplenme içgüdünüzü kontrol altına alın. Zihninizde yer edinen konumlara ulaşmak için gerekli tüm imkanlara sahipsiniz.
- AKREP: Duygulardan çok çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktiviteler yapmak için harekete geçecek ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.
- YAY: Bugün iş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkati üzerinizde olacak. Yaşadığınız bir ilişki varsa istediğiniz sonucu alacaksınız.
- OĞLAK: Enerjinizi yükselten ve yaratıcılığınızı olumlu kullanarak yeni bir başlangıç yapacağınız bir gündesiniz. İşinizle ilgili atılımlar yapmanız gereken önemli bir sürece girdiniz. Disiplin önemli.
- KOVA: Güzel ve hoş konuşmalarınızla dikkat çekeceğiniz bir gün. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir.
- BALIK: Duygularınızın derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalmayı çalışın. Özellikle yaşadığınız ve karşılaştığınız her şeyin ince hesaplarını yapmanız size yarardan çok zarar veriyor.