Güne Başlarken | 17 Eylül 2020

Sen uyurken neler oldu?

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse (Kovid-19) karşı aşının ekim ortasında ülke içinde dağıtıma hazır olacağını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği'nin İngiltere ile yürüttüğü müzakerelerde iyi niyetle hareket ettiğine inanmadığını söyledi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield, "Maskenin işe yaradığına ilişkin çok net bilimsel kanıtlarımız var, hatta şunu bile söyleyebilirim, yüz maskesi Kovid-19'a karşı korunmamız noktasında aşıdan daha garantili." dedi.

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda erkeklerde seribaşı raketler Sırp Novak Djokovic ve İspanyol Rafael Nadal, kadınlarda da Rumen Simona Halep ve Çekya’dan Karolina Pliskova zorlanmadan rakiplerini geçerek 3. tura yükseldi.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Metz'i 1-0 yendi.

Hazırlık maçında Girona ile karşılaşan İspanyol devi Barcelona, Arjantinli süper starı Lionel Messi'nin 2 golle öne çıktığı maçta rakibini 3-1 mağlup etti.

Apple’ın yeni mobil işletim sistemi iOS 14 resmen yayınlandı.

Sony, oyun konsolu PlayStation 5'in çıkış tarihini duyurdu. PS5 12 Kasım'da Amerika, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de satışa çıkacak. 19 Kasım'da ise tüm dünyada piyasaya sürülecek. PS5’in Dijital versiyonu ABD’de 399 dolardan satışa sunulacak. CD-Rom’lu standart versiyonu ise 499 dolar olacak.

Güne Dair Notlar

17 Eylül günü saat 7.14'te dolar 7,50 TL, euro ise 8,81 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 25°C, 34°C Az bulutlu ve açık Ankara, 16°C, 32°C Zamanla parçalı bulutlu Trabzon, 21°C, 27°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 17°C, 37°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün videosu

Bugün Yeni Ay var! Posta yazarı astrolog Öner Döşer, yeni ayın etkilerini anlatıyor. "Benim burcumu nasıl etkileyecek?" diye merak edenleri astrolog yazarlarımızın köşesine alalım:

Günün şarkısı

Foster the People - Lamb's Wool

Havada son yüzyılın en kötü virüsü dolaşırken Foster The People belki de yılın parçasıyla, bizi bu zor zamanlarda sımsıkı tutup bırakmamakta kararlı. // Anıl Demirhan'ın yılın en iyi şarkılarını seçtiği yazısına şuradan ulaşabilirsiniz.

Güne farklı bir açıdan bak





Günün kitabı

Guguk Kuşu - Ken Kesey

Amerikalı yazar Ken Kesey'i 9 yıl önce kaybettik ama doğum gününü kutlamaktan vazgeçmedik. En önemli eseri Türkçeye 'Guguk Kuşu' olarak çevrilen yazar, 1960 hippi kuşağının edebiyattaki temsilcilerinden biriydi. Hatırlamak için iyi bir gün! // Nemesis Kitap, 40 TL.

Akşam ne izlesek?

Gülen Gözler (Show TV), Yeni Hayat (Kanal D), Bir Zamanlar Çukurova (ATV), Sefirin Kızı (Star TV), Mucize Doktor (FOX)

Günün çocuk etkinliği

Pera Müzesi'nde saat 16.00'da düzenlenecek olan bu atölyede çocuklar poster tasarlayacak. Katılımcı minikler çocuk hakları ve özgürlük kavramı üzerine konuşup fikirlerini paylaşacaklar. Şubadap Çocuk’un “Özgürlük” ve “Çocuk Hakları” şarkıları dinlenecek, ardından resim, afiş ve çizimler aracılığıyla, özgürlük üzerine düşünceleri sloganlaştıran ve görselleştiren bir poster tasarlayacaklar. Etkinlik ücretsiz ancak katılımcı çocuk sayısı 50 kişiyle sınırlı ve rezervasyon şart. Detaylı bilgi: ogrenme@peramuzesi.org.tr

Günün köşe yazısı





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Her sanatçının söylemek için can attığı ‘İsyan’ şarkısının sahibi Halil Sezai; bir gün ona olan duygularımızı anlatmak için bu şarkıyı kullanacağımızı hiç düşünmüş müdür acaba? // Şirin Sever

Günlük burç yorumları (17 Eylül 2020)