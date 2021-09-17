Güne Başlarken | 17 Eylül 2021

Sen uyurken neler oldu?

Ticaret Bakanlığı, hallerden sonra 81 ilde eş zamanlı olarak zincir market ve perakende noktalarına fahiş fiyat denetimi başlattı. Fırsatçılara göz açtırılmayan denetimlerde, gıda ürününün 3 ay geriye dönük olarak hem alış hem de satış fiyatına bakılacak.

Türkiye'de son 24 saatte 343 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi yaşamını yitirdi.

Ankara'nın Çamlıdere ilçesine bağlı Yılanlı Köyü'nde çıkan yangında 8 ev ve 5 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Kovid-19 salgınının başından beri iklim değişikliği kaynaklı felaketlerde 17 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda M.Ö. 3'üncü yüzyıldan Roma dönemine ait lahdi 750 bin dolara satmak isterken yakalanan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden N.A. ve A.K. tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketinde zarar görenlerin elektrik faturaları 3 ay süreyle ertelendi.

Sivas'ta imam Halil İbrahim Yüceal'ın (58) cami bahçesinde bulduğu altınlar, üzerine sarılı olduğu faturadan sahibi Durmuş Kaya'ya ulaşılarak teslim edildi.

Güne Dair Notlar

17 Eylül günü saat 7.35'te dolar 7,49 TL, euro ise 8,91 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 26°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 32°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 22°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 24°C, 19°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 31°C, 15°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Arka Sokaklar (Kanal D), Yalancı (Show TV), Aşk Mantık İntikam (FOX), Biz Böyleyiz (ATV)

Günün köşe yazısı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Midilli ile konuştum dün.

- Hocam, ağır hastaların ve ölenlerin çok büyük kısmının aşısızlar olduğu açıklanıyor ama bir kesim bu verilerin gerçek olmadığını iddia ediyor. Bu insanlara ne söylemek gerek? Murat Çelik'in yazısı...

17 Eylül günlük burç yorumları