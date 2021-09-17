Güne Başlarken | 17 Eylül 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
17 Eylül 2021, Cuma 07:18 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Ticaret Bakanlığı, hallerden sonra 81 ilde eş zamanlı olarak zincir market ve perakende noktalarına fahiş fiyat denetimi başlattı. Fırsatçılara göz açtırılmayan denetimlerde, gıda ürününün 3 ay geriye dönük olarak hem alış hem de satış fiyatına bakılacak.
Türkiye'de son 24 saatte 343 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi yaşamını yitirdi.
Ankara'nın Çamlıdere ilçesine bağlı Yılanlı Köyü'nde çıkan yangında 8 ev ve 5 samanlık kullanılamaz hale geldi.
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Kovid-19 salgınının başından beri iklim değişikliği kaynaklı felaketlerde 17 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
İzmir'in Selçuk ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda M.Ö. 3'üncü yüzyıldan Roma dönemine ait lahdi 750 bin dolara satmak isterken yakalanan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden N.A. ve A.K. tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketinde zarar görenlerin elektrik faturaları 3 ay süreyle ertelendi.
Sivas'ta imam Halil İbrahim Yüceal'ın (58) cami bahçesinde bulduğu altınlar, üzerine sarılı olduğu faturadan sahibi Durmuş Kaya'ya ulaşılarak teslim edildi.
Güne Dair Notlar
- 17 Eylül günü saat 7.35'te dolar 7,49 TL, euro ise 8,91 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 26°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 32°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 22°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 24°C, 19°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 31°C, 15°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Arka Sokaklar (Kanal D), Yalancı (Show TV), Aşk Mantık İntikam (FOX), Biz Böyleyiz (ATV)
Günün köşe yazısı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Midilli ile konuştum dün.
- Hocam, ağır hastaların ve ölenlerin çok büyük kısmının aşısızlar olduğu açıklanıyor ama bir kesim bu verilerin gerçek olmadığını iddia ediyor. Bu insanlara ne söylemek gerek? Murat Çelik'in yazısı...
17 Eylül günlük burç yorumları
- KOÇ: Enerjinizi yerinde kullanmalısınız. Dostlarınızın da bir araya geleceği bazı ortamlarda kendinizi ispat edeceksiniz. İnandığınız konularda tecrübeleriniz söz konusu olacak. Araştırdığınız konulara dikkat edin.
- BOĞA: Karşıt evinizdeki aşk gezegeni Venüs, yapıcı olmanıza yardım ediyor. Başarabileceğinizden daha fazla işe el atmak istiyorsunuz. Bugün partnerinizin özgün fikirleri olacak ve sizinle paylaşmak isteyecek.
- İKİZLER: Düşündüğünüz konular üzerinde destekleyici çalışmalar yaparsanız enerjinizi olumlu bir şekilde yönlendirdiğinizi göreceksiniz. Bugün zevkleriniz uğruna aşırılığa kaçıp bünyenizi zorlayabilirsiniz.
- YENGEÇ: Mükemmeliyetçi yapınızdan dolayı partnerinizle aranızda istenmeyen sorunların gündeme gelme olasılığı fazla. Kendinizi frenlemeli, isteklerinizin ortalaması doğrultusunda hareket etmelisiniz.
- ASLAN: Alınganlıktan vazgeçin. Kırılmaya müsait yapınız sağlığınızı olumsuz etkiliyor. Partnerinizin sizinle ilgili düşünceleri pozitif yönde ilerliyor. Hissettiğiniz duygular sizi doğru yola götürüyor ve haklı çıkıyorsunuz.
- BAŞAK: Çalıştığınız kişilerin fikirlerinden sağlıklı bir şekilde etkilenebilirsiniz. Bugün, motivasyonunuzu destekleyici çalışmalar içinde olacaksınız. İş yaptığınız kişilerin duygularında farklılıklar arıyorsunuz.
- TERAZİ: Çalışkanlığınız çevrenizde size olumlu puan kazandırırken çalışma gücünüzü ikiye katlıyor. Bugün işyerinizde duygusal desteğe ihtiyacınız var. Zorlayıcı etkiler olmazsa ele aldığınız her işi ideal şekilde yaparsınız.
- AKREP: Farklı fikirler üretebileceğiniz ilginç günlerden birini yaşıyorsunuz. Duygusal değişimlerin sizde yarattığı sorunları önlemek elinizde. Bazı konularda acele karar vermemeli ve kariyerinizi düşünmelisiniz.
- YAY: Siz, doğanız gereği her şeye inanmak istemiyor ve meraklı yapınızla olayları sonuna kadar irdeliyorsunuz. Finans konularında birçok fırsatı bir arada yakalayacağınız bir gün. Kendinizi geriye çekmeyin.
- OĞLAK: Düşüncelerinizi paylaşmak için gerekli potansiyele sahip olmanıza rağmen, bastırdığınız duygular yüzünden zaman kaybı yaşıyorsunuz. Yeteneklerinizi sergileme fırsatınız olacak. Asla taviz vermemelisiniz.
- KOVA: Birçok iş yaptığınızda motivasyon artıyor ve kendinizi yenilenmiş hissediyorsunuz. Mesleki anlamda size yarar sağlayacak birçok çalışma içinde olacak ve kendinizi ifade etmenin huzurunu yaşayacaksınız.
- BALIK: İnatçı tavırlarınızın belirgin olduğu bir gün geçirecek ve kendinizi daha da güncel hale getirmek isteyeceksiniz. Birtakım kararları vermeden önce geçmişin pürüzlerinden kurtulmayı başarırsanız önünüz açık.