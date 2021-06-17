Güne Başlarken | 17 Haziran 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
17 Haziran 2021, Perşembe 07:34 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, gün içinde randevu - gün içinde aşı uygulamasının başladığını duyurmasıyla sağlık merkezlerinde aşı yoğunluğu oluştu. Organize sanayi bölgelerinde de (OSB) aşı için uzun kuyruklar oluştu.
- SGK'ya kayıtlı çalışanlar ve 40 yaş üstü vatandaşlar, koronavirüs aşısı olmak için mesai bitiminden itibaren hastanelere koştu. İşlemlerin sona ereceği 23.00'a kadar aşılarını olmak isteyen vatandaşlar hastane önlerinde yoğunluk oluşturdu.
- Muğla’nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları bilgisine ulaşılan 3 şüphelinin kaldığı villaya polisin düzenlediği baskında çatışma çıktı. Şüphelilerin açtığı ateş sonucu yaralanan polis memurlarından Ercan Yangöz (26) şehit olurken, Abdülkadir Doğan ise tedaviye alındı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) Kuzey Makedonya maçında attığı golün ardından rakip futbolcuya sözlü hakarette bulunduğu gerekçesiyle Avusturyalı futbolcu Marko Arnautovic'e bir maç men cezası verdi.
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve Akıllı Kent ve Bilişim Teknolojileri Komisyon Başkanı Muharrem Balık, metrolarda internet erişimine açacak olan maddenin komisyondan geçtiğini açıkladı.
Güne Dair Notlar
- 17 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8, 61 TL euro ise 10,33 TL.
- Gram altın ise 504 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 24°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 18°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 13°C, 24°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 19°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 16°C, 36°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Acaba tasarruflu olmak genlerimizde mi var? Peki cimri olmak ya da risk almak? Parayla olan ilişkimiz dedelerimizden mi geliyor yoksa çevremiz ve arkadaşlarımız mı etkiliyor?
Anne babamızdan aldığımız genler tabii ki bizi etkiliyor. Bu genleri değiştiremiyoruz ancak onların işleyiş mekanizmalarını değiştirebiliriz. Bunlara epigenetik (çevresel) faktörler adı veriliyor. Özlem Denizmen'in köşe yazısı...
17 Haziran günlük burç yorumları
- KOÇ: Gücünüzün üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz iş sizi bekliyor. Çevrenizle güçlü bir duygu alışverişi içindesiniz. Kendinizi somut bir şekilde ortaya koymanın zamanı.
- BOĞA: Yoğun çalışma temponuz sayesinde birçok başarı gelecek. İdeallerinizden emin olarak ilerliyorsunuz. Odaklanmaya daha ağırlık vermelisiniz. Bağlantıda olacağınız kişilere karşı yakın tavırlar sergileyin.
- İKİZLER: Çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Hevesinizin çabuk geçmesi her işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor. Bugün sizi şaşırtan durumlar söz konusu olacak.
- YENGEÇ: Endişeli bir ruh hali içinde olduğunuzu fark ediyorsunuz. Olayları fazla derin algıladığınız için değerinizin anlaşılmaması sizi kırabiliyor. Sezgilerinizin yüksek olması bazılarını rahatsız edecek.
- ASLAN: Ay, sizin karşıt burcunuzda ilerlerken birçok aktivitenin içinde olacaksınız. Hızlı düşünüp acele karar vermeniz gerekebilir. Her anlamda güçlü ve güzel bir gün içindesiniz. Hiç kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz.
- BAŞAK: Araştırmacı yapınızı daha fazla zorlamanız gerekmiyor. Dostlarınızla istediğiniz iletişimi kurma konusunda zorlanacaksınız. Düşüncelerinizin yanlış anlaşılması sizin tarzınızla ilgili. Hislerinizi saklıyorsunuz.
- TERAZİ: Paylaşma duygunuzun yoğun olduğu günlerde yanlış ilişkilere girebilirsiniz. Aşkta doğru zamanı beklemelisiniz. Sosyal ilişkilerinizde arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacağınız bir gün.
- AKREP: İşbirliğini sevmeniz çevrenizin kalabalıklaşmasına neden oluyor. Enerjinizi sosyal ilişkilerine çok güzel odaklıyor, başarıya kolayca yaklaşıyorsunuz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündemde.
- YAY: Atılımcı davranışlarınızla dikkat çekmeyi bildiğiniz için herkes sizden farklı şeyler bekliyor. İşinize olan bağlılığınızın sağlığınıza olan olumsuzluğunu düşünmeli ve kendinizi fazla kaptırmamalısınız.
- OĞLAK: Partnerinizin duygularına değer vermeli ve olayları onun açısından değerlendirmelisiniz. Çekiciliğinizi çevreniz üzerinde deneyebilir ve başarıyı sağlayabilirsiniz. Evinizle ilgili değişim yapabilirsiniz.
- KOVA: Disiplin gezegeni Satürn geri giderken duygusal yönününüz atağa kalkıyor. Sürekli değişim içindesiniz. Partnerinizle ilişkilerinizde içten ve samimi davranıyorsunuz. Arkadaşlık bağlarınızı ön plana çıkaracaksınız.
- BALIK: İyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız. İletişim konusunda isteklerinizi karşı tarafa kabul ettirebileceğiniz için planlarınızı tüm gücünüzle uygulamaya başlayabilirsiniz.
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