Güne Başlarken | 17 Haziran 2021

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, gün içinde randevu - gün içinde aşı uygulamasının başladığını duyurmasıyla sağlık merkezlerinde aşı yoğunluğu oluştu. Organize sanayi bölgelerinde de (OSB) aşı için uzun kuyruklar oluştu.

SGK'ya kayıtlı çalışanlar ve 40 yaş üstü vatandaşlar, koronavirüs aşısı olmak için mesai bitiminden itibaren hastanelere koştu. İşlemlerin sona ereceği 23.00'a kadar aşılarını olmak isteyen vatandaşlar hastane önlerinde yoğunluk oluşturdu.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları bilgisine ulaşılan 3 şüphelinin kaldığı villaya polisin düzenlediği baskında çatışma çıktı. Şüphelilerin açtığı ateş sonucu yaralanan polis memurlarından Ercan Yangöz (26) şehit olurken, Abdülkadir Doğan ise tedaviye alındı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) Kuzey Makedonya maçında attığı golün ardından rakip futbolcuya sözlü hakarette bulunduğu gerekçesiyle Avusturyalı futbolcu Marko Arnautovic'e bir maç men cezası verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve Akıllı Kent ve Bilişim Teknolojileri Komisyon Başkanı Muharrem Balık, metrolarda internet erişimine açacak olan maddenin komisyondan geçtiğini açıkladı.

Güne Dair Notlar

17 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8, 61 TL euro ise 10,33 TL.

ise Gram altın ise 504 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 24°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 18°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 13°C, 24°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 19°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 16°C, 36°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Acaba tasarruflu olmak genlerimizde mi var? Peki cimri olmak ya da risk almak? Parayla olan ilişkimiz dedelerimizden mi geliyor yoksa çevremiz ve arkadaşlarımız mı etkiliyor?

Anne babamızdan aldığımız genler tabii ki bizi etkiliyor. Bu genleri değiştiremiyoruz ancak onların işleyiş mekanizmalarını değiştirebiliriz. Bunlara epigenetik (çevresel) faktörler adı veriliyor. Özlem Denizmen'in köşe yazısı...

17 Haziran günlük burç yorumları