Güne Başlarken | 17 Kasım 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
17 Kasım 2021, Çarşamba 07:25 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Fesleğen Mahallesi Muhtarı emekli hemşire Semiha Aras (72), yaşadığı muhtarlık binasındaki odasında ölü bulundu. Kalp krizi sonucu bir gün önce öldüğü değerlendirilen muhtar Aras'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 4 katlı apartmanın 2'nci katında asansör boşluğunda sıkışan Abdülbaki Tetik (69), yaşamını yitirdi.
Bursa'nın İznik ilçesinde, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışması sırasında açılan çukurda, Antik Dönem'e ait olduğu öne sürülen oda mezara rastlandı.
ABD'li ilaç firması Pfizer, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilacın orta ve yüksek riskli hastalarda kullanılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) başvurdu.
Adana'da 3. kattaki bir eve giren iki hırsızdan biri ev sahibini görünce kaçmak balkondan aşağı atladı. Telefon direğine asılarak aşağı inen arkadaşı çaldığı telefonlarla kaçarken, düşerek yaralanan Cumali K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Güne Dair Notlar
- 17 Kasım günü saat 7.35'te dolar 10,43 TL, euro ise 11,79 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 15°C, 23°C Az bulutlu ve açık Ankara, 0°C, 12°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 10°C, 15°C Hafif yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 3°C, 19°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Sadakatsiz, STAR TV: 20.00 Yerli Dizi: Ada Masalı, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kuruluş Osman, SHOW: 20.00 Yerli Dizi: Üç Kuruş, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Kanunsuz Topraklar, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Alparslan: Büyük Selçuklu
17 Kasım günlük burç yorumları
- KOÇ: Sıra dışı arkadaşlarınızın yapacağı tekliflere hazır olmalısınız. Gününüzü renklendirecek ve iş imkanlarınızı daha da rahatlatacak cazip öneriler alabilirsiniz. Enerjinizi çevrenizdeki önemli kişilerle besleyebilirsiniz.
- BOĞA: Ay burcunuzda ilerlerken duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Sürekli değişim içindesiniz. Kararsızlıklar yaşamanız mümkün. Bugün, partnerinizle olan ilişkilerinizde içten ve samimi davranıyorsunuz.
- İKİZLER: Yaratıcılıkta rakip tanımıyor ve ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz. Varsayımlar üzerine düşünerek zaman kaybetmemeli ve bir an önce harekete geçmelisiniz. Araştırdığınız konuların yarardan çok zararı olabilir.
- YENGEÇ: Gücünüzün üzerinde verim göstereceğiniz bir gün. Duygularınızı ortaya koyacağınız iş sizi bekliyor. Ay, kombinasyon burcunuzda ilerlerken, birçok aktivite içinde olacaksınız. Emin olarak ilerliyorsunuz.
- ASLAN: Bugün hareketli ve aktif olacaksınız. Her şeyi herkesle paylaşmak istiyorsunuz. Uzak yollarla ilgili planlarınız olacak. İsteklerinizdeki artış sizi yorabilir. Çevrenize güvenmek yerine onları sınamalısınız.
- BAŞAK: Bugünlerde düşüncelerinizde sürekli bir genişleme söz konusu. Birçok işi bir arada yapmayı tasarlıyorsunuz. Sezgilerinizi kişisel özelliklerinizle birleştirerek birçok başarılı çalışmanın altına imza atacaksınız.
- TERAZİ: İş yaşantınızda özgür çalışmaya ihtiyacınız var. İş imkanlarınız genişleyebilir. Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştirecek kendinizi verimli hissedeceksiniz. Bugünlerde seyahatler gündeme gelecek.
- AKREP: Yalnız kaldığınızda daha verimli olduğunuzu bildiğiniz halde kalabalık ortamları tercih ediyorsunuz. Ay karşıt burcunuzda ilerliyor ve partnerinizle olan ilişkinize olumlu yansıyor. Karamsar olmamalısınız.
- YAY: İletişim konusunda başarılı çalışmalar içindesiniz. Duygusal konulara kafanızı takarak aktivitenizin hızını düşürmeyin. Düşüncelerinizi süsleyerek ikna kabiliyetinizi mükemmel sergiliyorsunuz.
- OĞLAK: İşinizle ilgili açılıma ihtiyacınız var. Ama düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirmekte kararsızlık yaşayabilirsiniz. Toplumsal konularda yaratıcılığınızı ön plana çıkaracaksınız. Egolarınız yüksek.
- KOVA: Kendinizi ve özgürlüğünüzü sorgulayarak adımlarınızı sağlam atmaktan yanasınız. Araştırmalarınızı derinleştirerek düşünmediğiniz konulara yoğunlaşabilirsiniz. Sonuç istediğiniz gibi olacak.
- BALIK: Yaptığınız işin karşılığını almak ve bu konuda hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz. İş disiplininiz mükemmel. Maddi menfaatlerinizi korumak zorundasınız. Bugün hırslarınızı ön plana çıkaracaksınız.