Güne Başlarken | 17 Kasım 2021

Sen uyurken neler oldu?

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Fesleğen Mahallesi Muhtarı emekli hemşire Semiha Aras (72), yaşadığı muhtarlık binasındaki odasında ölü bulundu. Kalp krizi sonucu bir gün önce öldüğü değerlendirilen muhtar Aras'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 4 katlı apartmanın 2'nci katında asansör boşluğunda sıkışan Abdülbaki Tetik (69), yaşamını yitirdi.

Bursa'nın İznik ilçesinde, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışması sırasında açılan çukurda, Antik Dönem'e ait olduğu öne sürülen oda mezara rastlandı.

ABD'li ilaç firması Pfizer, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilacın orta ve yüksek riskli hastalarda kullanılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) başvurdu.

Adana'da 3. kattaki bir eve giren iki hırsızdan biri ev sahibini görünce kaçmak balkondan aşağı atladı. Telefon direğine asılarak aşağı inen arkadaşı çaldığı telefonlarla kaçarken, düşerek yaralanan Cumali K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güne Dair Notlar

17 Kasım günü saat 7.35'te dolar 10,43 TL, euro ise 11,79 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 15°C, 23°C Az bulutlu ve açık Ankara, 0°C, 12°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 10°C, 15°C Hafif yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 3°C, 19°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Sadakatsiz, STAR TV: 20.00 Yerli Dizi: Ada Masalı, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kuruluş Osman, SHOW: 20.00 Yerli Dizi: Üç Kuruş, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Kanunsuz Topraklar, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Alparslan: Büyük Selçuklu

17 Kasım günlük burç yorumları