Güne Başlarken | 17 Mart 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
17 Mart 2021, Çarşamba 07:18 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, haftalık vaka oranlarının arttığı kentte, bulaşın yüzde 70’inin aile içi kaynaklı olduğunu belirterek, acil durum ilan edilmesi gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiği günden bu yana ilk resmi basın toplantısını 25 Mart Perşembe günü düzenleyecek.
Ankara'da, baharın habercisi 3'üncü cemrenin toprağa düşmesi sonrası hava sıcaklıklarının artması beklenirken, şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında karşı karşıya geldi. İlk yarının sonlarına doğru sakatlanan Aboubakar tedbir amaçlı oyundan çıkartıldı.
Rusya, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle İngiltere'ye yönelik aldığı hava yolu sefer yasağını 16 Nisan'a kadar uzattığını açıkladı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın öldüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Güne Dair Notlar
- 17 Mart günü saat 7.40'ta dolar 7,49 TL euro ise 8,92 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 6°C, 10°C Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Antalya, 11°C, 18°C 1200 m üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor Ankara, 1°C, 8°C Gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı Trabzon, 9°C, 16°C Akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 2°C, 17°C Yüksekleri karla karışık yağmurlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
“Türküm doğruyum, çalışkanım...” diye başlayan ve her sabah ilköğretim okullarında okutulan ‘Andımız’, 1933 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip tarafından hazırlandı ve uygulamaya konuldu. Daha sonra askeri vesayet dönemlerinde (1972 ve 1997 yılında) çeşitli değişikliklere uğrayarak bugünkü halini aldı. 2013 yılında Hükümet, bu metni hak ve özgürlüklere aykırı bularak, Andımızın okullarda okunmasına son verdi. Bunun üzerine, Türk Eğitim-Sen, iptal davası açtı. Danıştay 8. Dairesi, başvuruyu kabul ederek 2018 yılında ‘Andımız’ın okullarda okunmasına karar verdi. Hükümet bu karara uymadı. ‘Ant’ 2013’ten bu yana okunmuyor. - Oral Çalışların yazısı...
Günün kitabı
İlber Ortaylı - Bir Ömür Nasıl Yaşanır?
Kişisel gelişim; mesleki ve sosyal anlamda farklı konumlarda yer alan her insanın tabii olarak fikir sahibi olduğu, ancak bir o kadar da fikre ihtiyaç duyulan bir alan. Bu nedenle söz konusu alanın, modern dünyada geniş bir yer edindiğini söylemek mümkün. Hayatı hakkınca ve nitelikli yaşamaya dair tavsiye alınabilecek kişilere gelindiğinde ise Türkiye’de herkesin aklına gelecek isimlerden birini tahmin etmek zor değil. Tarihçi, Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye’de akademi camiasının yanı sıra çeşitli yayın mecralarında da ilgiyle takip edilen isimler arasında yer alıyor. Engin bilgi birikimi ve hakim üslubuyla adından söz ettiren Ortaylı; bu kez karşımıza yalnızca cevaplarla değil, bir kitap dolusu yanıtı olan şu soruyla çıkıyor: “Bir Ömür Nasıl Yaşanır?”
17 Mart günlük burç yorumları
- KOÇ: Bilinçaltınız çok yoğun. Düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın varlığı sizi başkalarına göre daha ilginç yapıyor. Hayır kelimesini çok rahat kullanmaya başladığınızı fark etmelisiniz.
- BOĞA: Maddi konularda istekleriniz hiç bitmiyor. Bugün satın almayı düşündüğünüz şeylere sınır koymalı ve bütçenizi dengeleme konusunda dikkatli davranmalısınız. Savaşçı Mars sizi müsrif yapmaya devam ediyor.
- İKİZLER: Kişiliğinizi ön plana çıkaracağınız ortamlarda bulunacak ve çevrenizde kendinizi daha iyi hissettirecek konuşmalar yapacaksınız. Duygularınız atakta olacak. Bugün kendi amaçlarınız peşindesiniz.
- YENGEÇ: Disiplinli hareket etmek istiyorsanız bazı kuralları kendiniz koymalı ve ne pahasına olursa olsun, aşmamaya çalışmalısınız. Bugün rutin işlerinizde detaycı davranacaksınız. İnandığınız konulardan taviz vermiyorsunuz.
- ASLAN: Bugün, özel konuların yer aldığı ve kafanızda şekillendirdiğiniz planları hazırlayacaksınız. Sadece kendinize güvenmek istiyorsunuz. Gizlilikler söz konusu. Bazı isteklerinizi yaşama geçirme zamanı geldi.
- BAŞAK: Duygusal davranmak istemediğiniz halde her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınanlarla bunlarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Fırsatlar konusunda akıllıca davranıyorsunuz.
- TERAZİ: İş konularında başarıyla yan yana gidiyorsunuz. Bugün isteklerinizi yansıtırken doğru kararlar peşindesiniz ve sizi zorda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz. Dengeleri bozmak istemiyorsunuz.
- AKREP: Balık’ta ilerleyen Güneş’ten olumlu etkiler alıyorsunuz. Uzun yollarda sizi düşünen güçlü dostlarınızdan beklediğiniz haberleri alacaksınız. Siz, ideallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız. Hırslı yönleriniz atakta.
- YAY: Güçlü ilişkileri seviyorsunuz. Sezgilerinizi kullanmanız sayesinde başarıyı yakalayacaksınız. Mesleki konularda istediğiniz her türlü şartı karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Özgürlüğünüz her şeyden önemli.
- OĞLAK: Yakınlarınızın size ihtiyacı olacak ve onlara yardım etmeye çalışacaksınız. Kariyerinizle ilgili çalışmalara hız kazandırmak istiyor ve gerekli donanımı sağlıyorsunuz. Sistemli yönleriniz sizi başarıya götürüyor.
- KOVA: Alışkın olmadığınız bir durum söz konusu. Harcamalar konusunda planlı ve programlı olmanız gerekiyor. Bazıları için olağan olan bu durum size ters ve sıkıcı gelecek. Seyahat planlarınızı ertelemekte fayda var.
- BALIK: Sezgilerinize güvenebilirsiniz. Bazı şartları gözden geçirmeden karar almamanız başarınızı daha da güçlendiriyor. Sürpriz gelişmeler ortaya çıkacak. Müthiş bir çekim gücünüz olduğunu biliyorsunuz.