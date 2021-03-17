Güne Başlarken | 17 Mart 2021

Sen uyurken neler oldu?

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, haftalık vaka oranlarının arttığı kentte, bulaşın yüzde 70’inin aile içi kaynaklı olduğunu belirterek, acil durum ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiği günden bu yana ilk resmi basın toplantısını 25 Mart Perşembe günü düzenleyecek.

Ankara'da, baharın habercisi 3'üncü cemrenin toprağa düşmesi sonrası hava sıcaklıklarının artması beklenirken, şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında karşı karşıya geldi. İlk yarının sonlarına doğru sakatlanan Aboubakar tedbir amaçlı oyundan çıkartıldı.

Rusya, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle İngiltere'ye yönelik aldığı hava yolu sefer yasağını 16 Nisan'a kadar uzattığını açıkladı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın öldüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Güne Dair Notlar

17 Mart günü saat 7.40'ta dolar 7,49 TL euro ise 8,92 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 6°C, 10°C Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Antalya, 11°C, 18°C 1200 m üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor Ankara, 1°C, 8°C Gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı Trabzon, 9°C, 16°C Akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 2°C, 17°C Yüksekleri karla karışık yağmurlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

“Türküm doğruyum, çalışkanım...” diye başlayan ve her sabah ilköğretim okullarında okutulan ‘Andımız’, 1933 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip tarafından hazırlandı ve uygulamaya konuldu. Daha sonra askeri vesayet dönemlerinde (1972 ve 1997 yılında) çeşitli değişikliklere uğrayarak bugünkü halini aldı. 2013 yılında Hükümet, bu metni hak ve özgürlüklere aykırı bularak, Andımızın okullarda okunmasına son verdi. Bunun üzerine, Türk Eğitim-Sen, iptal davası açtı. Danıştay 8. Dairesi, başvuruyu kabul ederek 2018 yılında ‘Andımız’ın okullarda okunmasına karar verdi. Hükümet bu karara uymadı. ‘Ant’ 2013’ten bu yana okunmuyor. - Oral Çalışların yazısı...

Günün kitabı

İlber Ortaylı - Bir Ömür Nasıl Yaşanır?





Kişisel gelişim; mesleki ve sosyal anlamda farklı konumlarda yer alan her insanın tabii olarak fikir sahibi olduğu, ancak bir o kadar da fikre ihtiyaç duyulan bir alan. Bu nedenle söz konusu alanın, modern dünyada geniş bir yer edindiğini söylemek mümkün. Hayatı hakkınca ve nitelikli yaşamaya dair tavsiye alınabilecek kişilere gelindiğinde ise Türkiye’de herkesin aklına gelecek isimlerden birini tahmin etmek zor değil. Tarihçi, Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye’de akademi camiasının yanı sıra çeşitli yayın mecralarında da ilgiyle takip edilen isimler arasında yer alıyor. Engin bilgi birikimi ve hakim üslubuyla adından söz ettiren Ortaylı; bu kez karşımıza yalnızca cevaplarla değil, bir kitap dolusu yanıtı olan şu soruyla çıkıyor: “Bir Ömür Nasıl Yaşanır?”

17 Mart günlük burç yorumları