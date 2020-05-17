Güne Başlarken | 17 Mayıs 2020
Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 794 milyon 798 bin 739 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
17 Mayıs 2020, Pazar 07:26 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- ABD’nin Washington eyaletinde ilk yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakasının şubatta değil, Aralık 2019’da ortaya çıkmış olabileceği iddia edildi.
- İçişleri Bakanlığının genelgesiyle Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde, 16-19 Mayıs’ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00 itibarıyla başladı.
- Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 700 bini geçti.
- İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgına ilişkin verilerin cesaret verici olduğunu belirterek, sıkı tedbirleri gevşettikleri "2. Aşama"yı dikkatle karşıladıklarını söyledi.
- 14 Mayıs günü saat 7.35'de dolar 6,90 TL, euro ise 7,47 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kuzey kıyıları puslu. 17°C, 29°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 24°C, 40°C Ankara, Az bulutlu ve açık. 14°C, 32°Ck Trabzon, Az bulutlu ve açık. 15°C, 19°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 16°C, 30°C
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Ramazan ayı nasıl sağlıklı geçirilir?
Diyetisyen Derya Zünbülcan, ramazan ayında havaların ısınmasıyla vücudu etkileyen üç temel problem olduğunu ifade ederek, bu üç problemin önüne ‘kakule’ isimli baharatın geçtiğini söyledi. Zünbülcan, "Ramazan ayında yaşanan ağız kokusu, sindirim zorluğu ve halsizliğe kakule baharatı ilaç gibi etki ediyor" dedi.
Akşam evde n'apsak?
Televizyonda ne var?: Çok Güzel Hareketler 2 (Kanal D), Sinema: Çakallarla Dans 4 (STAR), Sinema: Şansımı Seveyim (atv), Sinema: Kibar Feyzo (SHOW), Sinema: Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi? (FOX)
Dizi önerisi: Beş Kardeş
Film önerisi: Umut (2009)
Kitap önerisi: Michelle Obama - Benim Hikayem
Günlük burç yorumları (17 Mayıs 2020)
- KOÇ: Disiplinli hareket etmek istiyorsanız bazı kuralları kendiniz koymalı ve ne pahasına olursa olsun, uymaya çalışmalısınız. Bugün rutin işlerinizde fazla detaycı davranacak ve çevrenizde değişim rüzgarları estireceksiniz.
- BOĞA: Güneş’ten olumlu etkiler alıyorsunuz. Uzun yollardaki dostlarınızdan beklediğiniz haberleri alacaksınız. Siz, ideallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız. Bugün başarılı olmak konusunda güçlük çekmeyeceksiniz.
- İKİZLER: Bugün kişiliğinizi ön plana çıkaracağınız ortamlarda bulunacak ve kendinizi daha iyi hissetmenize neden olacak konuşmalar yapacaksınız. Takıntılı yönlerinizin sizi olumlu yönlendirdiğini biliyorsunuz.
- YENGEÇ: Bugün yakınlarınızın size ihtiyacı olacak ve onlara yardım etmeye çalışacaksınız. Kariyerinizle ilgili mesleki çalışmalara hız kazandırmak isteseniz de gerekli donanımı sağlamak için üstlerinizden fikir almanız gerekiyor.
- ASLAN: Bilinçaltınız yoğun. Düşünceler içindesiniz ve gizli planlarınızın varlığı sizi başkalarına göre daha ilginç yapıyor. Çevrenizdeki kişilerin istekleri karşısında sizi üzen konulardan uzaklaşmalısınız.
- BAŞAK: Duygusal davranmak istemediğiniz halde bugün her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınanlar ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Planlarınızı gözden geçirmelisiniz.
- TERAZİ: Sezgilerinize her konuda güvenebilirsiniz. Bulunduğunuz şartları gözden geçirmeden karar almamanız başarınızı güçlendiriyor. Beklediğiniz haberlerde sürpriz gelişmelere neden olacak olaylarla karşılaşacaksınız.
- AKREP: Maddi konularda istekleriniz bitmiyor. Bugün satın almayı düşündüğünüz şeylere sınır koymalı ve bütçenizi dengeleme konusunda dikkatli olmalısınız. Kardeşlerle ilgili konular ve ilginç olaylar gündeme gelecek.
- YAY: Bugün, kafanızda şekillendirdiğiniz çalışmaların alt yapısıyla ilgili çalışma yapacaksınız. Kendinize güvenmek istiyorsunuz. Aşk gezegeni Venüs karşıt evinizde geri giderken özel zevkler söz konusu olabilir.
- OĞLAK: Güçlü ilişkileri seviyorsunuz. Sezgilerinizi kullanmanız sayesinde başarıyı hızlı yakalayacaksınız. Mesleki konularda istediğiniz her türlü şartı karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Doğrulardan taviz vermemelisiniz.
- KOVA: Alışkın olmadığınız bir durum söz konusu. Bugün harcamalar konusunda planlı ve programlı olmanız gerekiyor. Bazıları için olağan olan bu durum size ters ve sıkıcı gelecektir. İnatçı ve mantıklı yönleriniz ortaya çıkacak.
- BALIK: İş konusunda başarı hep sizinle birlikte. Bugün isteklerinizi karşı tarafa yansıtırken doğru kararlar peşindesiniz. Sonradan sizi zor durumda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz. Bencillikle suçlanabilirsiniz.
17 Mayıs gününe damga vuran olaylar
- Norveç İsveç'ten ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. 1874
- Amerika Birleşik Devletleri'nde siyah çocukların beyaz çocuklarla aynı okula gitmelerini önleyen yasa yürürlükten kaldırıldı. 1954
- İmam-hatip okullarını bitirenlere üniversitelere girme hakkı tanındı. 1967
- İstanbul Toptaşı Cezaevi'nde 500 mahkum af isteğiyle açlık grevine başladı. 1969
- İstanbul'da 80'li yılların ilk kitlesel kadın yürüyüşü "Dayağa Karşı Dayanışma Yürüyüşü" yapıldı. Yürüyüşe iki binden fazla kadın coşkuyla katıldı. 1987
- Çekoslovakya'da, 4 aydır hapiste olan yazar Vaclav Havel serbest bırakıldı. 1989
- Çin'de 1 milyondan fazla gösterici başkent Pekin'deki Tienanmen Meydanı'nda siyasal özgürlüklerin genişletilmesi için açlık grevi yapan öğrencileri desteklemek amacıyla yürüyüş yaptı. 1989
- İstanbul Savaş Karşıtları Derneği kapatıldı. 1994
- Yaşar Kemal'e İspanya'da Uluslararası Katalonya Ödülü verildi. 1996
- "Barış İçin Bir Milyon İmza" girişiminin topladığı imzalar Meclis'e iletildi. 1997
- Doçent Doktor Bahriye Üçok ile Muammer Aksoy'un öldürülmesi olayına karışan 4 kişinin yakalandığı açıklandı. 2000