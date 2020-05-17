Güne Başlarken | 17 Mayıs 2020

Sen uyurken neler oldu?

ABD’nin Washington eyaletinde ilk yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakasının şubatta değil, Aralık 2019’da ortaya çıkmış olabileceği iddia edildi.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde, 16-19 Mayıs’ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00 itibarıyla başladı.

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 700 bini geçti.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgına ilişkin verilerin cesaret verici olduğunu belirterek, sıkı tedbirleri gevşettikleri "2. Aşama"yı dikkatle karşıladıklarını söyledi.

Güne Dair Notlar

14 Mayıs günü saat 7.35'de dolar 6,90 TL, euro ise 7,47 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kuzey kıyıları puslu. 17°C, 29°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 24°C, 40°C Ankara, Az bulutlu ve açık. 14°C, 32°Ck Trabzon, Az bulutlu ve açık. 15°C, 19°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 16°C, 30°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ramazan ayı nasıl sağlıklı geçirilir?

Diyetisyen Derya Zünbülcan, ramazan ayında havaların ısınmasıyla vücudu etkileyen üç temel problem olduğunu ifade ederek, bu üç problemin önüne ‘kakule’ isimli baharatın geçtiğini söyledi. Zünbülcan, "Ramazan ayında yaşanan ağız kokusu, sindirim zorluğu ve halsizliğe kakule baharatı ilaç gibi etki ediyor" dedi.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Çok Güzel Hareketler 2 (Kanal D), Sinema: Çakallarla Dans 4 (STAR), Sinema: Şansımı Seveyim (atv), Sinema: Kibar Feyzo (SHOW), Sinema: Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi? (FOX)

Dizi önerisi: Beş Kardeş

Film önerisi: Umut (2009)

Kitap önerisi: Michelle Obama - Benim Hikayem

Günlük burç yorumları (17 Mayıs 2020)

KOÇ : Disiplinli hareket etmek istiyorsanız bazı kuralları kendiniz koymalı ve ne pahasına olursa olsun, uymaya çalışmalısınız. Bugün rutin işlerinizde fazla detaycı davranacak ve çevrenizde değişim rüzgarları estireceksiniz.

: Disiplinli hareket etmek istiyorsanız bazı kuralları kendiniz koymalı ve ne pahasına olursa olsun, uymaya çalışmalısınız. Bugün rutin işlerinizde fazla detaycı davranacak ve çevrenizde değişim rüzgarları estireceksiniz. BOĞA: Güneş’ten olumlu etkiler alıyorsunuz. Uzun yollardaki dostlarınızdan beklediğiniz haberleri alacaksınız. Siz, ideallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız. Bugün başarılı olmak konusunda güçlük çekmeyeceksiniz.

Güneş’ten olumlu etkiler alıyorsunuz. Uzun yollardaki dostlarınızdan beklediğiniz haberleri alacaksınız. Siz, ideallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız. Bugün başarılı olmak konusunda güçlük çekmeyeceksiniz. İKİZLER: Bugün kişiliğinizi ön plana çıkaracağınız ortamlarda bulunacak ve kendinizi daha iyi hissetmenize neden olacak konuşmalar yapacaksınız. Takıntılı yönlerinizin sizi olumlu yönlendirdiğini biliyorsunuz.

Bugün kişiliğinizi ön plana çıkaracağınız ortamlarda bulunacak ve kendinizi daha iyi hissetmenize neden olacak konuşmalar yapacaksınız. Takıntılı yönlerinizin sizi olumlu yönlendirdiğini biliyorsunuz. YENGEÇ: Bugün yakınlarınızın size ihtiyacı olacak ve onlara yardım etmeye çalışacaksınız. Kariyerinizle ilgili mesleki çalışmalara hız kazandırmak isteseniz de gerekli donanımı sağlamak için üstlerinizden fikir almanız gerekiyor.

Bugün yakınlarınızın size ihtiyacı olacak ve onlara yardım etmeye çalışacaksınız. Kariyerinizle ilgili mesleki çalışmalara hız kazandırmak isteseniz de gerekli donanımı sağlamak için üstlerinizden fikir almanız gerekiyor. ASLAN: Bilinçaltınız yoğun. Düşünceler içindesiniz ve gizli planlarınızın varlığı sizi başkalarına göre daha ilginç yapıyor. Çevrenizdeki kişilerin istekleri karşısında sizi üzen konulardan uzaklaşmalısınız.

Bilinçaltınız yoğun. Düşünceler içindesiniz ve gizli planlarınızın varlığı sizi başkalarına göre daha ilginç yapıyor. Çevrenizdeki kişilerin istekleri karşısında sizi üzen konulardan uzaklaşmalısınız. BAŞAK: Duygusal davranmak istemediğiniz halde bugün her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınanlar ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Planlarınızı gözden geçirmelisiniz.

Duygusal davranmak istemediğiniz halde bugün her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınanlar ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Planlarınızı gözden geçirmelisiniz. TERAZİ: Sezgilerinize her konuda güvenebilirsiniz. Bulunduğunuz şartları gözden geçirmeden karar almamanız başarınızı güçlendiriyor. Beklediğiniz haberlerde sürpriz gelişmelere neden olacak olaylarla karşılaşacaksınız.

Sezgilerinize her konuda güvenebilirsiniz. Bulunduğunuz şartları gözden geçirmeden karar almamanız başarınızı güçlendiriyor. Beklediğiniz haberlerde sürpriz gelişmelere neden olacak olaylarla karşılaşacaksınız. AKREP: Maddi konularda istekleriniz bitmiyor. Bugün satın almayı düşündüğünüz şeylere sınır koymalı ve bütçenizi dengeleme konusunda dikkatli olmalısınız. Kardeşlerle ilgili konular ve ilginç olaylar gündeme gelecek.

Maddi konularda istekleriniz bitmiyor. Bugün satın almayı düşündüğünüz şeylere sınır koymalı ve bütçenizi dengeleme konusunda dikkatli olmalısınız. Kardeşlerle ilgili konular ve ilginç olaylar gündeme gelecek. YAY: Bugün, kafanızda şekillendirdiğiniz çalışmaların alt yapısıyla ilgili çalışma yapacaksınız. Kendinize güvenmek istiyorsunuz. Aşk gezegeni Venüs karşıt evinizde geri giderken özel zevkler söz konusu olabilir.

Bugün, kafanızda şekillendirdiğiniz çalışmaların alt yapısıyla ilgili çalışma yapacaksınız. Kendinize güvenmek istiyorsunuz. Aşk gezegeni Venüs karşıt evinizde geri giderken özel zevkler söz konusu olabilir. OĞLAK: Güçlü ilişkileri seviyorsunuz. Sezgilerinizi kullanmanız sayesinde başarıyı hızlı yakalayacaksınız. Mesleki konularda istediğiniz her türlü şartı karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Doğrulardan taviz vermemelisiniz.

Güçlü ilişkileri seviyorsunuz. Sezgilerinizi kullanmanız sayesinde başarıyı hızlı yakalayacaksınız. Mesleki konularda istediğiniz her türlü şartı karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Doğrulardan taviz vermemelisiniz. KOVA: Alışkın olmadığınız bir durum söz konusu. Bugün harcamalar konusunda planlı ve programlı olmanız gerekiyor. Bazıları için olağan olan bu durum size ters ve sıkıcı gelecektir. İnatçı ve mantıklı yönleriniz ortaya çıkacak.

Alışkın olmadığınız bir durum söz konusu. Bugün harcamalar konusunda planlı ve programlı olmanız gerekiyor. Bazıları için olağan olan bu durum size ters ve sıkıcı gelecektir. İnatçı ve mantıklı yönleriniz ortaya çıkacak. BALIK: İş konusunda başarı hep sizinle birlikte. Bugün isteklerinizi karşı tarafa yansıtırken doğru kararlar peşindesiniz. Sonradan sizi zor durumda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz. Bencillikle suçlanabilirsiniz.

17 Mayıs gününe damga vuran olaylar