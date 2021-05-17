Güne Başlarken | 17 Mayıs 2021

Sen uyurken neler oldu?

Tam kapanma dönemi, 17 Mayıs (bugün) saat saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Kademeli normalleşme dönemi başladı. İçişleri Bakanlığı'nın normalleşme genelgesine göre, kademeli normalleşme dönemi 1 Haziran 2021 tarihine kadar sürecek.

Türkiye, İsrail'in saldırıları karşısında BMGK'nın sessiz kalmasının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 93 kişinin yaşamını yitirdiği İtalya'da Ekim 2020'den bu yana en düşük günlük can kaybı sayısı kaydedildi.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Gürle Dağı'ndan paraşütle atlayan ve yaklaşık 7 saattir haber alınamayan 37 yaşındaki Muammer Yolcu’nun cansız bedenine ulaşıldı.

İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı oyuncularından Hüseyin Er, hayatını kaybetti.





Güne Dair Notlar

17 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8, 45 TL euro ise 10, 25 TL.

ise 10, 25 Gram altın ise 502 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 24°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 16°C, 27°C Az bulutlu Ankara, 10°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 13°C, 18°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 14°C, 30°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

YÖK, fakültelerin eğitim ve öğretime başlaması ve sürdürebilmesi için birtakım asgari koşullar belirliyor. Tıp fakülteleri de bu kapsamda değerlendiriliyor. Bu değerlendirmede tıp fakültelerinin eğitime başlama ve eğitime devamında laboratuvar koşulları, öğretim üyesi sayısı, öğrenci kontenjanı, öğretim üyesi ve öğrenci sayısı oranı vb. kriterlere bakılıyor. Sadık Gültekin'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Jose Saramago- Körlük

Distopik eserlere ilgi duyanların elinden düşürmediği Körlük, yayınlandığı günden bu yana adından söz ettirmeye devam ediyor. Portekiz’li yazar José Saramago’ya 1998’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandıran eser, konusuyla olduğu kadar zekice kurgulanmış karakterleriyle de dikkat çekiyor. Dönemin liberal demokrasi anlayışına bir eleştiri mahiyetinde kaleme alınan roman, insanların gittikçe bencilleşip olaylar karşısında duyarsızlaşmasını bir körlük metaforu etrafında işliyor.

Baştan sona heyecan verici olayların birbirini takip ettiği eser, sizi de derinden sarsacak. Güç ve iktidar oyunlarının insanlarda yarattığı vahşeti gözler önüne seren bu roman karşısında, bugünün toplumlarını düşünmeye başlayacaksınız. Kim bilir; belki de insanlığın sonunu, yine gittikçe duyarsızlaşan insanlığın ta kendisi getirecektir.

17 Mayıs günlük burç yorumları