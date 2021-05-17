Güne Başlarken | 17 Mayıs 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
17 Mayıs 2021, Pazartesi 07:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- Tam kapanma dönemi, 17 Mayıs (bugün) saat saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Kademeli normalleşme dönemi başladı. İçişleri Bakanlığı'nın normalleşme genelgesine göre, kademeli normalleşme dönemi 1 Haziran 2021 tarihine kadar sürecek.
- Türkiye, İsrail'in saldırıları karşısında BMGK'nın sessiz kalmasının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.
- Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 93 kişinin yaşamını yitirdiği İtalya'da Ekim 2020'den bu yana en düşük günlük can kaybı sayısı kaydedildi.
- Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Gürle Dağı'ndan paraşütle atlayan ve yaklaşık 7 saattir haber alınamayan 37 yaşındaki Muammer Yolcu’nun cansız bedenine ulaşıldı.
- İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı oyuncularından Hüseyin Er, hayatını kaybetti.
Güne Dair Notlar
- 17 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8, 45 TL euro ise 10, 25 TL.
- Gram altın ise 502 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 24°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 16°C, 27°C Az bulutlu Ankara, 10°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 13°C, 18°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 14°C, 30°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
YÖK, fakültelerin eğitim ve öğretime başlaması ve sürdürebilmesi için birtakım asgari koşullar belirliyor. Tıp fakülteleri de bu kapsamda değerlendiriliyor. Bu değerlendirmede tıp fakültelerinin eğitime başlama ve eğitime devamında laboratuvar koşulları, öğretim üyesi sayısı, öğrenci kontenjanı, öğretim üyesi ve öğrenci sayısı oranı vb. kriterlere bakılıyor. Sadık Gültekin'in köşe yazısı...
Günün kitabı
Jose Saramago- Körlük
Distopik eserlere ilgi duyanların elinden düşürmediği Körlük, yayınlandığı günden bu yana adından söz ettirmeye devam ediyor. Portekiz’li yazar José Saramago’ya 1998’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandıran eser, konusuyla olduğu kadar zekice kurgulanmış karakterleriyle de dikkat çekiyor. Dönemin liberal demokrasi anlayışına bir eleştiri mahiyetinde kaleme alınan roman, insanların gittikçe bencilleşip olaylar karşısında duyarsızlaşmasını bir körlük metaforu etrafında işliyor.
Baştan sona heyecan verici olayların birbirini takip ettiği eser, sizi de derinden sarsacak. Güç ve iktidar oyunlarının insanlarda yarattığı vahşeti gözler önüne seren bu roman karşısında, bugünün toplumlarını düşünmeye başlayacaksınız. Kim bilir; belki de insanlığın sonunu, yine gittikçe duyarsızlaşan insanlığın ta kendisi getirecektir.
17 Mayıs günlük burç yorumları
- KOÇ: Aktif yönlerinizin takdir edilmesiyle toplumsal hayatınız canlanıyor. Birçok aktivite gerektiren olaylarla ön plan çıkmayı başarıyorsunuz. Sizinle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarınızla önemli konuşmalar yapacaksınız.
- BOĞA: Yardımınız gereken bazı olaylar söz konusu olabilir. İyi bir planlamayı ihtiyacınız var. Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir gün. Bütçenizi yeniden gözden geçirmenin tam zamanı. Unutulmuş gelirlerinizi hesaplayın.
- İKİZLER: Kazançlarınızı artıracak bir performans hazırlığı içindesiniz. Özlediğiniz çalışma alanlarına kavuşmak için yeterli nedeniniz var. Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz olumlu etkilenecek.
- YENGEÇ: Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Paylaşım duygusunun önemli olduğu bir gün. Mesleğinizi kişiselliğinizle birleştirmek ve kendinizi fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.
- ASLAN: Kişisel olayları bir kenara bırakarak yaşantınızla ilgili özel kararlar almalısınız. Aşk hayatınızın size yaşattığı bazı sorunları gurur meselesi yapabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızla çevrenizi kızdırabileceğiniz bir dönem.
- BAŞAK: Taviz vermek istemediğiniz konular sizin için daha sonra önemli olacak. Bugünlerde yolları kapsayan bazı detaylar sizi meşgul edecek. Egonuzu ifade edemediğiniz zaman huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz, dikkat.
- TERAZİ: Bugün sabırsız ama kendinize güvenen tavırlarınızla başarıyı kucaklayacaksınız. Çevrenizde sizi seven arkadaşlarınızın olumlu destekleri sayesinde birçok problemin üstesinden kolay bir şekilde gelebileceksiniz.
- AKREP: Sosyal aktivitenizde canlanma söz konusu. Düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz. Bazı olayları takibe alıp sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Radikal düşünceler içindesiniz. Huzursuz bir gün yaşıyorsunuz.
- YAY: Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız. Zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız. Partnerinizle işbirliği içinde olmanız kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacak.
- OĞLAK: Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Her olayın arkasındaki farklı nedeni araştırırken sevdiğiniz kişiyle çatışabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız.
- KOVA: Geçmişe teslim olmamalısınız. Gücünüzü artırma yolunda yeni bir döneme giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları benimseme konusunda tereddütleriniz var ve iç savaşınızı sizi rahatsız edecek boyutlara getirmemelisiniz.
- BALIK: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için çevrenizden gelecek iş tekliflerine hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranıyor ve direnç gösteriyorsunuz.