Güne Başlarken | 17 Nisan 2020
Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 777 milyon 907 bin 438 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
17 Nisan 2020, Cuma 07:31 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Terhislerin 1 ay ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Burdur’un Çeltikçi ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle götürüldüğü hastanede corona virüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki Defne Özçelik, 7 günde sağlığına kavuştu.
Asılsız ve provokatif corona virüs paylaşımı yapan 303 kişi yakalandı.
- 17 Nisan günü saat 8.11'de dolar 6,94 TL euro ise 7,54 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 6°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 13°C, 26°C Az bulutlu Ankara, 3°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 8°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 8°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Güne nasıl sağlıklı başlanır?
Sabahları kahvaltınız poğaça ve bilumum hamu işi oluyorsa ve geçiştiriyorsanız bu hatayı yapmaktan vazgeçin. Kendinize en azından akşamdan bir sandviç hazırlayın. Bu şekilde hem diyetinizi hem de karaciğerinizi korumuş olursunuz. Sabah poğaça yediyseniz öğle arasında yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin.
Akşam evde n'apsak?
Televizyonda ne var?: Arka Sokaklar-Tekrar (Kanal D), Medcezir-Tekrar (Star)
Dizi önerisi: Acayip Hikayeler (nostalji)
Film önerisi: Big Fish (2003)
Kitap önerisi: İskandinav Mitolojisi - Neil Gaiman
Oyun önerisi: Snake (nostalji)
Günlük burç yorumları (17 Nisan 2020)
- KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerin desteğine ihtiyacınız olabilir. Düşündüğünüz her şeyi yaşama geçirmelisiniz. Bugün, sosyal ilişkilerinizi yeniden gözden geçirecek ve halletmeniz gereken konuları gündeme getireceksiniz.
- BOĞA: Olayların faklı yönlerini düşünerek hata yapmak istemiyorsunuz. Bugün kendinizi sınamak adına başlattığınız olumlu çabanız sonuç verecek. Yaşamınızla ilgili yapmayı istediğiniz önemli değişimlere hazırsınız.
- İKİZLER: İlişkinize veya sevdiğiniz kişiye zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Dostlarınızla birlikte bazı projeler geliştirebilirsiniz. İyi niyetli yaklaşımlarınızın sağlayacağı faydayı gelecek günlerde daha iyi hissedeceksiniz.
- YENGEÇ: Çevrenizdeki değişimden etkilenmemek elinizde değil. Ailenizle ilgili bir takım değişimler söz konusu. Evinizle ilgili yenilikler düşünebilirsiniz. Eşyalarınızın yerini değiştirme ve küçük tamiratlar gündeme gelebilir.
- ASLAN: Arkadaş çevrenizde yapıcı ve yaratıcı davranarak istediğiniz şartların oluşmasını sağlıyorsunuz. Bugün, her konuda çok yönlü düşünüyorsunuz. Araştırma yeteneğinizi öne çıkaracak konular peşindesiniz.
- BAŞAK: Bugün, paranızı gereksiz bir şekilde harcamaktan çekiniyor ve istemeseniz de disiplinli bir şekilde hareket ediyorsunuz. Birçok atılımınızı gerçekleştirmek için bulunduğunuz şartları her anlamda zorlayacaksınız.
- TERAZİ: Çevrenin koşullarını yeniden biçimlendirmek sizin elinizde. Güçsüz kişilerden nefret ettiğiniz için hedeflerinizi yüksek tutuyorsunuz. Bugün, duygularınızla hareket ediyor ve çevrenize özen gösteriyorsunuz.
- AKREP: Karmaşadan uzak kalmayı bir türlü başaramıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız ve yapacağınız işlere planlı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Küçük detaylardan yola çıkarak birçok konunun özüne girebileceğiniz bir gün.
- YAY: Partnerinizle romantizm dolu dakikalar yaşayacaksınız. Onunla aranızdaki paylaşımlarda somut gerçeklerin oluşmasını sağlamak için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Bugün, sanatsal aktiviteler gündemde.
- OĞLAK: Kişiliğinizi her konuda ön plana çıkaracak davranışlar içindesiniz. Sezgileriniz sizi yönlendirecek. Alışkanlıklarınızın sizin için önemi büyük. Paylaşımlarınızda daha alçak gönüllü olmalısınız. Sağlığınızın hassas olduğu bir gün.
- KOVA: İnatçı yapınızı ortaya çıkarmaktan hoşlanmasanız da yaşadığınız olayları kendinize göre yönlendiriyor ve istemediğiniz şekilde suçlanıyorsunuz. Bugün, bazı olayların üzerinize geldiğini hissedebilirsiniz.
- BALIK: Başarınızı, inatçı tavırlarınız ve kişisel çabanıza borçlusunuz. Fırsatların söz konusu olduğu bir gün. Kazançlarınız konusunda kendinize güvenebilirsiniz. Bugün hızlı hareket ederek ani gelişebilecek hatalar yapabilirsiniz.
17 Nisan gününe damga vuran olaylar
- Fatih Sultan Mehmet, İstanbul adalarını fethetti. 1453
- İtalya'da genel seçimleri Benito Mussolini'nin Faşist Parti'si kazandı. 1924
- Ankara - Yahşihan demiryolu hattı işletmeye açıldı. 1925
- Bulgaristan'ın Razgrad kasabasında bir grup Bulgar milliyetçisinin Türk mezarlığına saldırması, yurt içinde büyük tepkilere yol açtı. Milli Türk Talebe Birliği, 20 Nisan'da, Bulgar Konsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenledi. 1933
- Köy Enstitüleri'nin kurulması yasalaştı. 1940
- Merkez Bankası'nın yurt dışında bastırdığı 100 liralık ve 50 kuruşluk banknotları taşıyan gemi, Yunanistan'ın Pire Limanı'nda kaza geçirdi ve banknotlar denize dağıldı. 1941
- Suriye, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlık günü Eid-ul Jalaa (Iyd-ul Celâ) adıyla ulusal resmi tatil günü ilan edildi. 1946
- Türkiye ile ABD arasında telefon görüşmelerine başlandı. 1952
- Ev kiralarına yüzde 100, dükkan kiralarına yüzde 150 zam yapıldı. 1953
- Çanakkale Anıtı'nın temeli atıldı. 1954
- Prof. Ali Fuat Başgil 74 yaşında İstanbul'da vefat etti. 1967
- 1895'de inşa edilen tarihi Tepebaşı Tiyatrosu yandı. 1970
- Klasik Türk müziği bestecisi Şekip Ayhan Özışık vefat etti. 1981
- Türkiye Cumhuriyeti'nin sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 1993
- Bakü - Supsa Boru Hattı'nın resmi açılışı yapıldı. 1999
- İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, "Bodrum'da da gece saat 24.00'ten sonra müzik susacak," dedi. Turizmciler açıklamayı öfkeyle karşıladı. 2000
- Beşiktaş Jimnastik Kulübü Kalecisiz olarak Fenerbahçe Spor Kulübü 'nü Deplasmanda 4-3 yendi. 2005