Güne Başlarken | 17 Nisan 2020

Sen uyurken neler oldu?

Terhislerin 1 ay ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Burdur’un Çeltikçi ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle götürüldüğü hastanede corona virüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki Defne Özçelik, 7 günde sağlığına kavuştu.

Asılsız ve provokatif corona virüs paylaşımı yapan 303 kişi yakalandı.





Güne Dair Notlar

17 Nisan günü saat 8.11'de dolar 6,94 TL euro ise 7,54 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 6°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 13°C, 26°C Az bulutlu Ankara, 3°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 8°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 8°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Sabahları kahvaltınız poğaça ve bilumum hamu işi oluyorsa ve geçiştiriyorsanız bu hatayı yapmaktan vazgeçin. Kendinize en azından akşamdan bir sandviç hazırlayın. Bu şekilde hem diyetinizi hem de karaciğerinizi korumuş olursunuz. Sabah poğaça yediyseniz öğle arasında yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Arka Sokaklar-Tekrar (Kanal D), Medcezir-Tekrar (Star)

Dizi önerisi: Acayip Hikayeler (nostalji)

Film önerisi: Big Fish (2003)

Kitap önerisi: İskandinav Mitolojisi - Neil Gaiman

Oyun önerisi: Snake (nostalji)

Günlük burç yorumları (17 Nisan 2020)

KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerin desteğine ihtiyacınız olabilir. Düşündüğünüz her şeyi yaşama geçirmelisiniz. Bugün, sosyal ilişkilerinizi yeniden gözden geçirecek ve halletmeniz gereken konuları gündeme getireceksiniz.

Birlikte çalıştığınız kişilerin desteğine ihtiyacınız olabilir. Düşündüğünüz her şeyi yaşama geçirmelisiniz. Bugün, sosyal ilişkilerinizi yeniden gözden geçirecek ve halletmeniz gereken konuları gündeme getireceksiniz. BOĞA: Olayların faklı yönlerini düşünerek hata yapmak istemiyorsunuz. Bugün kendinizi sınamak adına başlattığınız olumlu çabanız sonuç verecek. Yaşamınızla ilgili yapmayı istediğiniz önemli değişimlere hazırsınız.

Olayların faklı yönlerini düşünerek hata yapmak istemiyorsunuz. Bugün kendinizi sınamak adına başlattığınız olumlu çabanız sonuç verecek. Yaşamınızla ilgili yapmayı istediğiniz önemli değişimlere hazırsınız. İKİZLER: İlişkinize veya sevdiğiniz kişiye zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Dostlarınızla birlikte bazı projeler geliştirebilirsiniz. İyi niyetli yaklaşımlarınızın sağlayacağı faydayı gelecek günlerde daha iyi hissedeceksiniz.

İlişkinize veya sevdiğiniz kişiye zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Dostlarınızla birlikte bazı projeler geliştirebilirsiniz. İyi niyetli yaklaşımlarınızın sağlayacağı faydayı gelecek günlerde daha iyi hissedeceksiniz. YENGEÇ: Çevrenizdeki değişimden etkilenmemek elinizde değil. Ailenizle ilgili bir takım değişimler söz konusu. Evinizle ilgili yenilikler düşünebilirsiniz. Eşyalarınızın yerini değiştirme ve küçük tamiratlar gündeme gelebilir.

Çevrenizdeki değişimden etkilenmemek elinizde değil. Ailenizle ilgili bir takım değişimler söz konusu. Evinizle ilgili yenilikler düşünebilirsiniz. Eşyalarınızın yerini değiştirme ve küçük tamiratlar gündeme gelebilir. ASLAN: Arkadaş çevrenizde yapıcı ve yaratıcı davranarak istediğiniz şartların oluşmasını sağlıyorsunuz. Bugün, her konuda çok yönlü düşünüyorsunuz. Araştırma yeteneğinizi öne çıkaracak konular peşindesiniz.

Arkadaş çevrenizde yapıcı ve yaratıcı davranarak istediğiniz şartların oluşmasını sağlıyorsunuz. Bugün, her konuda çok yönlü düşünüyorsunuz. Araştırma yeteneğinizi öne çıkaracak konular peşindesiniz. BAŞAK : Bugün, paranızı gereksiz bir şekilde harcamaktan çekiniyor ve istemeseniz de disiplinli bir şekilde hareket ediyorsunuz. Birçok atılımınızı gerçekleştirmek için bulunduğunuz şartları her anlamda zorlayacaksınız.

: Bugün, paranızı gereksiz bir şekilde harcamaktan çekiniyor ve istemeseniz de disiplinli bir şekilde hareket ediyorsunuz. Birçok atılımınızı gerçekleştirmek için bulunduğunuz şartları her anlamda zorlayacaksınız. TERAZİ : Çevrenin koşullarını yeniden biçimlendirmek sizin elinizde. Güçsüz kişilerden nefret ettiğiniz için hedeflerinizi yüksek tutuyorsunuz. Bugün, duygularınızla hareket ediyor ve çevrenize özen gösteriyorsunuz.

: Çevrenin koşullarını yeniden biçimlendirmek sizin elinizde. Güçsüz kişilerden nefret ettiğiniz için hedeflerinizi yüksek tutuyorsunuz. Bugün, duygularınızla hareket ediyor ve çevrenize özen gösteriyorsunuz. AKREP : Karmaşadan uzak kalmayı bir türlü başaramıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız ve yapacağınız işlere planlı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Küçük detaylardan yola çıkarak birçok konunun özüne girebileceğiniz bir gün.

: Karmaşadan uzak kalmayı bir türlü başaramıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız ve yapacağınız işlere planlı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Küçük detaylardan yola çıkarak birçok konunun özüne girebileceğiniz bir gün. YAY: Partnerinizle romantizm dolu dakikalar yaşayacaksınız. Onunla aranızdaki paylaşımlarda somut gerçeklerin oluşmasını sağlamak için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Bugün, sanatsal aktiviteler gündemde.

Partnerinizle romantizm dolu dakikalar yaşayacaksınız. Onunla aranızdaki paylaşımlarda somut gerçeklerin oluşmasını sağlamak için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Bugün, sanatsal aktiviteler gündemde. OĞLAK : Kişiliğinizi her konuda ön plana çıkaracak davranışlar içindesiniz. Sezgileriniz sizi yönlendirecek. Alışkanlıklarınızın sizin için önemi büyük. Paylaşımlarınızda daha alçak gönüllü olmalısınız. Sağlığınızın hassas olduğu bir gün.

: Kişiliğinizi her konuda ön plana çıkaracak davranışlar içindesiniz. Sezgileriniz sizi yönlendirecek. Alışkanlıklarınızın sizin için önemi büyük. Paylaşımlarınızda daha alçak gönüllü olmalısınız. Sağlığınızın hassas olduğu bir gün. KOVA : İnatçı yapınızı ortaya çıkarmaktan hoşlanmasanız da yaşadığınız olayları kendinize göre yönlendiriyor ve istemediğiniz şekilde suçlanıyorsunuz. Bugün, bazı olayların üzerinize geldiğini hissedebilirsiniz.

: İnatçı yapınızı ortaya çıkarmaktan hoşlanmasanız da yaşadığınız olayları kendinize göre yönlendiriyor ve istemediğiniz şekilde suçlanıyorsunuz. Bugün, bazı olayların üzerinize geldiğini hissedebilirsiniz. BALIK: Başarınızı, inatçı tavırlarınız ve kişisel çabanıza borçlusunuz. Fırsatların söz konusu olduğu bir gün. Kazançlarınız konusunda kendinize güvenebilirsiniz. Bugün hızlı hareket ederek ani gelişebilecek hatalar yapabilirsiniz.

17 Nisan gününe damga vuran olaylar