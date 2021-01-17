Güne Başlarken | 17 Ocak 2021

Sen uyurken neler oldu?

Fenerbahçe Kulübü, prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki Macar stoper Attila Szalai’nin İstanbul’a geldiğini duyurdu.

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan kar ve karla karışık yağmur bazı bölgelerde aralıklı olarak etkisini sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa’da bugün açılışı gerçekleştirilen tesislerle ilgili, "Türkiye’nin tökezlemesini, krize ve kaosa sürüklenmesini umanlara inat, ülkemizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz" dedi.

Interpol tarafından aranan bir Türk vatandaşının Ukrayna´nın Odesa kentinde yakalandığı bildirildi.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedavisi görenlerin sayısı dünya genelinde 25 milyonu geçti. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 25 milyon 28 bin 175’e ulaştı.

Güne Dair Notlar

16 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7, 48 TL euro ise 9, 03 TL.

ise Gram altın 437 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı. 0°C, 2°C Antalya, Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklenin yağışların, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 10°C, 13°C Ankara, Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kesimlerinin, gece saatlerinden itibaren il genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. -2°C, 0°C Trabzon, Çok bulutlu ve kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. 6°C, 14°C Diyarbakır, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu. 6°C, 8°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile cuma akşamı geç saatlerde İstanbul Havalimanı’nda bir araya geldik. Bakan Danışmanı Osman Yılmaz davet mekânını söyleyince Bakan’ın uçuş öncesinde bazı değerlendirmeler yapacağı için havalimanında görüşmeyi tercih ettiğini düşündüm. Havalimanına ulaşınca durumun farklı olduğunu anladım. Havalimanında VIP olarak adlandırılan bölümün hemen yanında “Gaziosmanpaşa Adliyesi İstanbul Havalimanı Birimi”nin olduğunu öğrendim. Havalimanına bu kadar sık gidiyor olmama rağmen böyle bir bölüm olduğunu hiç duymamıştım. Hakan Çelik'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Anton Çehov- Altıncı Koğuş

Çehov bir taşra kasabasındaki akıl hastanesinde geçen bu novellasında, eğitimli bir hasta olan İvan Dmitriç ile Doktor Andrey Yefimıç arasındaki felsefi çatışmaya odaklanır. İvan Dmitriç maruz kaldıkları adaletsizliğe, içinde yaşamaya zorlandıkları baebat koşullara karşı çıkarken, Andrey Yefimıçbunları görmezden gelmekte ısrar eder ve durumu değiştirmek için kılını bile kıpırdatmaz. Doktor sonunda içine düştüğü ‘felsefi’ yanılgının farkına vardığında ise artık iş işten geçmiştir.Altıncı Koğuş, Rusya’nın ve ülkenin sorunlarıyla ilgilenmek yerine onları uzaktan izlemeyi tercih eden elit Rus aydınının ‘deliliği’nin simgesidir adeta.

17 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: Aşkta sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz. Arkadaşlarınızın size sunacağı eğlenceli tekliflere hazır olun. Olumlu bir dönemden geçiyorsunuz.

BOĞA: Çalışma arkadaşlarınızın özgün fikirli olmasından yanasınız. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Düşünce sınırlarınızı genişleteceksiniz.

İKİZLER: Her olayda farklı bir yorum aramanız, konulara değişik bir düşünce tarzıyla yaklaşmanızdan ileri geliyor. Planlarınıza hiç kimseyi karıştırmak istemiyorsunuz. Yatırımlar konusunda istediğiniz başarıyı sağlıyorsunuz.

YENGEÇ: Düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz. Bazı olayları takibe alıp sessiz kalmak isteyebilirsiniz. Yeni ve radikal düşünceler içindesiniz. Zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız.

ASLAN: Arkadaşlarınızla ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarınızı, çevresel destekleri olumlu şekilde kullanmakla sağlıyorsunuz. Çevrenize şüpheli bir şekilde yaklaşmanız mümkün.

BAŞAK: Yaşamınızla ilgili kararların sonuçlarını görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın. Zamanı yanınıza alarak emeklerinizin boşa gitmesine izin vermeyin. Dostlarınızla duygusal coşkular yaşayacaksınız.

TERAZİ: Aile içi sorunlar tetikte. Bu dönem, sabırlı yapınız ortaya koymalısınız. Birtakım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için problem oluyor.

AKREP: Yurt dışı seyahatleri gündemde. Görüşeceğiniz kişilerin bazılarının düşüncesi sizinle aynı olabilir. Onlara dost olma şansı verebilirsiniz. Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine sarılmanızda fayda var.

YAY: Bugünlerde değerlerinizin farkındasınız ama bu özelliğinizi karşı tarafa aktarmakta güçlük çekebilirsiniz. İnatçı yapınızı vurgulayarak karşınızdaki kişiyi üzebilir ve onu zorda bırakabilirsiniz.

OĞLAK: Partnerinizle işbirliğinde olmanız kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacak. Yaşamınızı istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

KOVA: İşleriniz için yeni yapılanmalar içinde olacaksınız. Enerjinizin güçlü olduğu bir gündesiniz. Uzun süredir ihmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız temkinli davranmanızda fayda var.

BALIK: Çevrenizle hep farklı iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. İnandığınız konularda iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz. Planları aktif bir şekilde uygulayacaksınız.