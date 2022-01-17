Güne Başlarken | 17 Ocak 2022

Sen uyurken neler oldu?

Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, aşısız ve virüse yakalanmamış olan vatandaşlar için uçak yolculuklarından 48 saat öncesine ait negatif PCR testi istenmeye devam edecek.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışına çıkan Kanadalı turist Micheal Kreeft (45), kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 21.17'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor’un Galatasaray’ı 4-2 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif A.Ş Yöneticisi Nihat Kırmızı, "Galatasaray haksızlığa uğrarsa herkes bunun bedelini öder” dedi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 3 daireden kombi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Karaduman'ın (29) aynı zamanda 3 farklı suçtan 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir hemşire otel odasında ölü bulundu.

Güne Dair Notlar

17 Ocak günü saat 7.35'te dolar 13,52 TL, euro ise 15,47 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 1°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 3°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, -5°C, 3°C Kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere kar yağışlı Trabzon, 3°C, 7°C Karla karışık yağmur ve kar yağışlı Diyarbakır, -3°C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Çok Güzel Hareketler 2, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kalp Yarası, SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: Üç Kuruş

FOX: 20.00 Yerli Dizi: Yasak Elma, TRT 1 : 20.00 Yerli Dizi:Alparslan: Büyük Selçuklu

17 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: Yaptığınız işin karşılığını almak ve kimseye taviz vermek istemiyorsunuz. İş disiplininiz mükemmel. Birlikte çalıştığınız kişilerin, sizin kadar özverili çalışmasını istiyorsanız egolarınızı ön plana çıkaracaksınız.

BOĞA: Sıra dışı arkadaşlarınızın size yapacağı tekliflere hazır olmalısınız. Gününüzü renklendirecek ve iş imkanlarınızı daha da rahatlatacak cazip öneriler alabilirsiniz. Enerjinizi çevrenizdeki önemli kişilerle besleyebilirsiniz.

İKİZLER: Bugün, iletişim konusunda başarılısınız. Çevrenizde gelişen duygusal konulara kafanızı takıp aktivitenizin hızını düşürmemelisiniz. Özellikle ikna kabiliyetinizi mükemmel sergiliyorsunuz.

YENGEÇ: Ay burcunuzda ilerlerken duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Sürekli değişim içindesiniz. Gün içinde, kararsızlıklar yaşamanız mümkün. Bağımsızlık isteğinizde biraz çılgınlık gizli ve ilişkinize yansıtıyorsunuz.

ASLAN: Yaratıcılıkta rakip tanımıyor ve ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz Araştırdığınız konuların size yarardan çok zararı olabilir. Zevklere aşırı düşkünlük sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir.

BAŞAK: Daha hareketli ve aktif olacaksınız. Her şeyi herkesle paylaşmak istiyorsunuz. Yollarla ilgili planlarınız olabilir. Düşüncelerinizde müthiş bir aksiyon var. İsteklerinizdeki artışlar sizi yorabilir. Dikkatli olmalısınız.

TERAZİ: Özgür çalışmaya ihtiyacınız var. İş imkanlarınız genişleyebilir. Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştirecek ve kendinizi daha da verimli hissedeceksiniz. İlginç fırsatlar sizi bekliyor, değerlendirin.

AKREP: Düşüncelerinizde genişleme söz konusu. Bugün, birçok işi bir arada yapmayı tasarlıyorsunuz. Sezgisel yeteneğinizi kişisel özelliklerinizle birleştirerek birçok başarılı çalışmanın altına imza atacaksınız.

YAY: Gücünüzün üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Savaşçı Mars burcunuzda ilerlerken, birçok aktivitede olacaksınız. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş sizi bekliyor. Başarı size er geç gelecek.

OĞLAK: Yalnız kaldığınızda daha verimli olduğunuzu bildiğiniz halde sürekli kalabalık ortamları tercih ediyorsunuz. Bugün, Ay karşıt burcunuzda ilerliyor ve partnerinizle ilişkinize farklı ve yeni renk veriyor.

KOVA: İşinizle ilgili açılımlara ihtiyacınız var. Düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirmekte kararsızlık çekebilirsiniz. Hırslarınızı canlı tutamıyor ve şartlara uyum sağlıyorsunuz. Yaratıcılığınız ön plana çıkıyor.

BALIK: Duygularınızı sorgulayarak adımlarınızı sağlam atmaktan yanasınız. Özellikle araştırmalarınızı derinleştirerek şimdiye kadar düşünmediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilir ve özgürleşebilirsiniz.