Güne Başlarken | 17 Şubat 2020

Sen uyurken neler oldu?

Milli güreşçi Süleyman Karadeniz Avrupa şampiyonu oldu. Detaylar için tıkla.

Sosyal medya fenomeni Ares'in (Şehmuz Özdemir) (18), yoğun bakım servisinde beyin ölümü gerçekleşti. Detaylar için tıkla.

Güne Dair Notlar

17 Şubat günü saat 07.05’te dolar 6,0547 TL, euro ise 6,5614 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 5°C, 11°C parçalı ve çok bulutlu İzmir, 7°C, 16°C az bulutlu Antalya, 9°C, 20°C az bulutlu Ankara, -1°C, 10°C çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu Trabzon, 5°C, 10°C parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 0°C, 4°C yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Sabah daha çabuk dinç hale gelmenin ve güne sağlıklı başlamanın yolu, evin havasını tazelemekten geçer. Yataktan kalkınca ilk iş camları açıp temiz havayı içeri al. Tercihe göre ferah kokulu bir mum yakarak odanın kokusunu güzelleştir.

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Zalim İstanbul (Kanal D), Sefirin Kızı (Star TV)

Dizi önerisi: Truva: Bir Şehrin Düşüşü

Okunacak kitap önerisi: Gondolin'in Düşüşü - J. R. R. Tolkien

Oynanacak oyun önerisi: Online oynamak için Kelimelik ya da bilgisayara karşı oynamak için Kelimelik Solo.

Günün spor müsabakaları: Süper Lig: Antalyaspor-Kasımpaşa (20:00), Gazianteo FK - Çaykur Rizespor (20:00), Premier Lig: Chelsea-Manchester United (23:00)

Akşam dışarıda n'apsak?

Vizyondaki filmler: Ağır Romantik, Küçük Kadınlar, The Gentlemen, Kirpi Sonic, Cesaretin Var mı Aşka?, Masallardan Geriye Kalan, Nasipse Olur, Akıllı Balık, Yeni Baştan

Görülecek mekan: Simkeşhane Çarşısı - Fatih/İstanbul - Detaylar için tıkla.

Diğer etkinlikler: Ayçe Abana'nın yönettiği Veronika'nın Dünyası oyunu, izleyicisiyle buluşuyor. Yenimahalle Bld.4 Mevsim Tiyatro Salonu- Ankara

Europa Galante Barok Topluluğu İş Kuleleri Salonu, İstanbul

Günlük burç yorumları (17 Şubat 2020)

KOÇ: İlişkilerinizde ani ataklar yapmayın ve bekleyin. Duygusal konularda yanlış anlaşılabilirsiniz. Beklediğiniz tekliflerin gecikmesi sizde sıkıntı yapacaktır. Ortak proje ürettiğiniz arkadaşlarınızla sorunlar yaşayabilirsiniz.

İlişkilerinizde ani ataklar yapmayın ve bekleyin. Duygusal konularda yanlış anlaşılabilirsiniz. Beklediğiniz tekliflerin gecikmesi sizde sıkıntı yapacaktır. Ortak proje ürettiğiniz arkadaşlarınızla sorunlar yaşayabilirsiniz. BOĞA :Çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz farklı yorumlara neden oluyor. Ay’ın konumu, mesleki çalışmalarınıza derin bir şekilde bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel şekilde yaptığınızı gösteriyor.

:Çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz farklı yorumlara neden oluyor. Ay’ın konumu, mesleki çalışmalarınıza derin bir şekilde bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel şekilde yaptığınızı gösteriyor. İKİZLER: Sosyal hayatınızda bazı yenilenmeler söz konusu. Çocukları olanlar, onların eğitimleri ile ilgili birtakım gereksiz problemler üzerinde yoğunlaşabilir. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmalısınız.

Sosyal hayatınızda bazı yenilenmeler söz konusu. Çocukları olanlar, onların eğitimleri ile ilgili birtakım gereksiz problemler üzerinde yoğunlaşabilir. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmalısınız. YENGEÇ: Ailenizle ilgili sorunları abartmadan çözmelisiniz. Dostlarınızla aranızda istenmeyen pürüzler ortaya çıkabilir. Baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyeceksiniz. Mantıklı ve sakin olmalısınız.

Ailenizle ilgili sorunları abartmadan çözmelisiniz. Dostlarınızla aranızda istenmeyen pürüzler ortaya çıkabilir. Baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyeceksiniz. Mantıklı ve sakin olmalısınız. ASLAN: Yakın arkadaşlarınızın olumsuz davranışları işinize yarayabilir. Daha önce göremediğiniz bazı huyları onları ele verecektir. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız biraz canınız sıkacaktır. Dostlarınızın size önereceği fikirler var.

Yakın arkadaşlarınızın olumsuz davranışları işinize yarayabilir. Daha önce göremediğiniz bazı huyları onları ele verecektir. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız biraz canınız sıkacaktır. Dostlarınızın size önereceği fikirler var. BAŞAK: Sizi sıkan işlerden uzak durmalısınız. Her şartı gözden geçirmeli ve duygusal bağlardan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz. Güven ihtiyacı içindesiniz.

Sizi sıkan işlerden uzak durmalısınız. Her şartı gözden geçirmeli ve duygusal bağlardan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz. Güven ihtiyacı içindesiniz. TERAZİ: Çevre koşullarını gözden geçirmeli ve iş olanaklarınızı araştırmalısınız. Bugün, kendinize güvenebilirsiniz. Yenilgiyi kabul etmiyor ve savaşmayı yeğliyorsunuz. Dengelerinizi istemeden zorlayabilirsiniz, dikkat edin.

Çevre koşullarını gözden geçirmeli ve iş olanaklarınızı araştırmalısınız. Bugün, kendinize güvenebilirsiniz. Yenilgiyi kabul etmiyor ve savaşmayı yeğliyorsunuz. Dengelerinizi istemeden zorlayabilirsiniz, dikkat edin. AKREP: Duygularınızın önde olduğu bir gün. Her alanda kendinizi göstermek isteseniz de bazı olaylar sizi zorluyor. Çevrenizin kuşatılmış gibi olması kimsenin suçu değil. Her duygu için ödün vermek zorunda kalıyorsunuz.

Duygularınızın önde olduğu bir gün. Her alanda kendinizi göstermek isteseniz de bazı olaylar sizi zorluyor. Çevrenizin kuşatılmış gibi olması kimsenin suçu değil. Her duygu için ödün vermek zorunda kalıyorsunuz. YAY: Özgürlüğünüzü kullanamayabilirsiniz. Çünkü sevdiklerinizin fikri sizin için önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Partnerinizin davranışlarından farklı anlamlar çıkarmayın. Bazen canınız sıkılıyor.

Özgürlüğünüzü kullanamayabilirsiniz. Çünkü sevdiklerinizin fikri sizin için önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Partnerinizin davranışlarından farklı anlamlar çıkarmayın. Bazen canınız sıkılıyor. OĞLAK: İşle ilgili verdiğiniz sözleri zamanında yerine getirmeye önem verin. Çünkü, çalışma hayatında buna benzer iş disiplinleri, kişinin performansı ile direkt bağlantılı olan parametrelerdir. Yediklerinize çok dikkat edin.

İşle ilgili verdiğiniz sözleri zamanında yerine getirmeye önem verin. Çünkü, çalışma hayatında buna benzer iş disiplinleri, kişinin performansı ile direkt bağlantılı olan parametrelerdir. Yediklerinize çok dikkat edin. KOVA: Seyahatinizi erteleyebilirsiniz. İşiniz konusunda hatalara yol açmama mücadelenizin sizi ne kadar yorduğunu kimse bilemez. Hiç kimseye durumunuz anlatmaya uğraşmayın. Gizli yatırımlarınız söz konusu.

Seyahatinizi erteleyebilirsiniz. İşiniz konusunda hatalara yol açmama mücadelenizin sizi ne kadar yorduğunu kimse bilemez. Hiç kimseye durumunuz anlatmaya uğraşmayın. Gizli yatırımlarınız söz konusu. BALIK: İşte duygusal doyum istiyorsanız yanlış bir gündesiniz. Çevrenizin dertlerini dinlemekle yetinmelisiniz. Partnerinizin size göre hoş olmayan tavırlarını büyütüyorsunuz. Her şeyi geride bırakmalısınız.

17 Şubat gününe damga vuran olaylar