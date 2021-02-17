Güne Başlarken | 17 Şubat 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
17 Şubat 2021, Çarşamba 07:34 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
BioNTech CEO'su Prof. Dr. Şahin, "Bu virüsün bizimle kalacağı çok açık. Bu sadece 2021 ve 2022'nin geçici bir sorunu değil. Bu gelecek 10 yıl için bir zorluk oluşturuyor" dedi.
TFF'den yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük ile oynanan mücadelede talimatlara aykırı hareketi nedeniyle sarı-lacivertli kulübün disipline gönderildiği duyuruldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre 'yerinde karar' dönemine geçiyoruz." açıklamasında bulundu.
İstanbul Fatih'te gece saatlerinde 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yanan çatıya müdahale ederken, yangın çıkan sokakta bulunan otellerde kalan turistler bavullarını da alarak sokakta bekledi. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken binanın çatısında hasar meydana geldi.
İtalya’nın Sicilya adasında bulunan, dünyanın en aktif yanardağlarından Etna'da şiddetli patlama meydana geldi. Patlama sonrası Katanya kentinde taş ve kül yağmuru olduğu aktarılırken, havalimanında uçuşların durdurulduğu belirtildi.
Güne Dair Notlar
- 17 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 7,00 TL euro ise 8,46 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, -1°C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı Antalya, 4°C, 10°C Akşam saatlerinde sağanak yağışlı Ankara, -11°C, -2°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 0°C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı Diyarbakır, 5°C, 11°C Yüksekleri karla karışık yağmurlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Günün kitabı
Şermin Yaşar / Gelirken Ekmek Al
Şahin... Neredeyse hiç görmediğim babam, annemin neredeyse hiç görmediği kocası. Yıllardır muhatap olduğum *Baban nerede?* sorusuna, *işte*, *evde*, *memlekete gitti* gibi bir çırpıda verilebilecek cevaplar verebilmeyi çok isterdim. Babamın nerede olduğunu, nasıl bir bahtsız olduğunu kimseye izah edemedim. Kabul etmek gerekirse, masumiyetinden zaman zaman ben de çokça şüphe ettim. Kadere saygımız, tekrara göre değişiyor. Başımıza bir iş geldiğinde, bunu aksilik olarak kabul edebiliyor ve sineye çekiyoruz; bu aksilik ikinci kez geldiğinde, geldi mi üst üste gelir diyoruz, üçüncüsü tekrar ettiğinde her şey de senin başına geliyor diyerek rahatlıkla kanaat bildiriyoruz, sonraki tekrarlardaysa başına bu kadar çok şey geliyorsa, demek ki tüm bunları hak ediyor diyoruz. O bütün masumiyetiyle yaşamaya devam etse bile... İçimizde bir yerden konuşuyor Şermin Yaşar… Bu coğrafyanın en derin kederlerini en *bizlik* hayat acemilikleriyle harmanlıyor… İncinmişliklerimizi gülünesi aşklarımızla iyileştiriyor. Gerçek edebiyatın *insanın ruhuna* inen bir merdiven olduğunu her öyküsünde hatırlatarak.
17 Şubat günlük burç yorumları
- KOÇ: Dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Etrafınızdaki kişilerin sizi olan davranış şekillerinden farklı anlamlar çıkarmanız mümkün.
- BOĞA: Bugün kendinizi aşma konusunda başarılısınız. Mesleki anlamda sezgilerinizi ustaca kullandığınız için çevrenizden takdir alıyorsunuz. Siz her zaman aşılması gereken en zor olan hedefleri seçiyorsunuz.
- İKİZLER: Duygusal yaşantınız hareketleniyor. Bulunduğunuz ortamlarda duygusal etkilenme yaşamanız mümkün. Bugün tanışacağınız kişilerle farklı bir elektrik yakalayabilirsiniz. Egonuz yüksek.
- YENGEÇ: Disiplininizi güçlü tutmayı başaracağınız bugün olayları sakin şekilde izleyeceksiniz. Seyirci kalmayı başarabilir ve kendinizi denetleyebilirseniz, olayların seyri istediğiniz boyuta gelecek.
- ASLAN: Duygularını açıklama konusunda cesur davranıyorsunuz. Bugün, hayal gücünüzü kullanabileceğiniz alanları tespit ederek, enerjinizi olumlu şekilde kullanacaksınız. Disiplininiz mükemmel şekilde çalışıyor.
- BAŞAK: Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirlerinden etkileneceksiniz Onlarla ortak proje üretme yoluna gidebilirsiniz. Geleneksel yapınızı zorlayacak olaylardan uzak kalmaya çalışmanız takdir görüyor.
- TERAZİ: İş yaşantınızda farklı düşüncelere sahip olsanız bile, inatçı ve pratik davranışlarınız sayesinde işinizde istediğiniz disiplini kuracaksınız. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı öğrenmelisiniz.
- AKREP: Yakın ilişkilerinizde mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. İş anlamında kendinize disiplin kazandırma çabası içindesiniz.
- YAY: Duygusal konuların sizi etkilemesine izin veriyor, herkesin sorunlarından etkileniyorsunuz. Bugün dostlarınızın sizden bekledikleri birtakım destekleri imkanlarınız dahilinde vermek isteyebilirsiniz.
- OĞLAK: Olayların size sağlayacağı olanakların farkındasınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken çevrenizin olumlu yönlerinden istediğiniz gibi faydalanacaksınız.
- KOVA: Bugün, duygularınız sizi olumlu etkiliyor. Arkadaşlarınızla güçlü bağlar oluşturacaksınız. İstediğiniz başarıyı elde etmek için tarzınızı çevrenize yansıtmak isteyeceksiniz. Gücünüzü ortaya koymalısınız.
- BALIK: Sevdiklerinize her konuda destek vermekten yanasınız. Ailenizin kadınlarıyla ilgili olaylar gündeme gelecek. Karşılıklı güvenin önemli aşamalara gelmesiyle birçok paylaşım söz konusu olacak.