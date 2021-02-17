Güne Başlarken | 17 Şubat 2021

Sen uyurken neler oldu?

BioNTech CEO'su Prof. Dr. Şahin, "Bu virüsün bizimle kalacağı çok açık. Bu sadece 2021 ve 2022'nin geçici bir sorunu değil. Bu gelecek 10 yıl için bir zorluk oluşturuyor" dedi.

TFF'den yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük ile oynanan mücadelede talimatlara aykırı hareketi nedeniyle sarı-lacivertli kulübün disipline gönderildiği duyuruldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre 'yerinde karar' dönemine geçiyoruz." açıklamasında bulundu.

İstanbul Fatih'te gece saatlerinde 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yanan çatıya müdahale ederken, yangın çıkan sokakta bulunan otellerde kalan turistler bavullarını da alarak sokakta bekledi. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken binanın çatısında hasar meydana geldi.

İtalya’nın Sicilya adasında bulunan, dünyanın en aktif yanardağlarından Etna'da şiddetli patlama meydana geldi. Patlama sonrası Katanya kentinde taş ve kül yağmuru olduğu aktarılırken, havalimanında uçuşların durdurulduğu belirtildi.

Güne Dair Notlar

17 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 7,00 TL euro ise 8,46 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, -1°C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı Antalya, 4°C, 10°C Akşam saatlerinde sağanak yağışlı Ankara, -11°C, -2°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 0°C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı Diyarbakır, 5°C, 11°C Yüksekleri karla karışık yağmurlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

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Günün kitabı

Şermin Yaşar / Gelirken Ekmek Al

Şahin... Neredeyse hiç görmediğim babam, annemin neredeyse hiç görmediği kocası. Yıllardır muhatap olduğum *Baban nerede?* sorusuna, *işte*, *evde*, *memlekete gitti* gibi bir çırpıda verilebilecek cevaplar verebilmeyi çok isterdim. Babamın nerede olduğunu, nasıl bir bahtsız olduğunu kimseye izah edemedim. Kabul etmek gerekirse, masumiyetinden zaman zaman ben de çokça şüphe ettim. Kadere saygımız, tekrara göre değişiyor. Başımıza bir iş geldiğinde, bunu aksilik olarak kabul edebiliyor ve sineye çekiyoruz; bu aksilik ikinci kez geldiğinde, geldi mi üst üste gelir diyoruz, üçüncüsü tekrar ettiğinde her şey de senin başına geliyor diyerek rahatlıkla kanaat bildiriyoruz, sonraki tekrarlardaysa başına bu kadar çok şey geliyorsa, demek ki tüm bunları hak ediyor diyoruz. O bütün masumiyetiyle yaşamaya devam etse bile... İçimizde bir yerden konuşuyor Şermin Yaşar… Bu coğrafyanın en derin kederlerini en *bizlik* hayat acemilikleriyle harmanlıyor… İncinmişliklerimizi gülünesi aşklarımızla iyileştiriyor. Gerçek edebiyatın *insanın ruhuna* inen bir merdiven olduğunu her öyküsünde hatırlatarak.

17 Şubat günlük burç yorumları