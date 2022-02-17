Güne Başlarken | 17 Şubat 2022

Sen uyurken neler oldu?

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı. Sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, merakla beklenen hava durumu raporunu yayımladı. Yayımlanan son rapora göre, 17 Şubat Perşembe günü batı bölgelerde hava parçalı ve çok bulutlu, iç bölgelerde sis etkili olacak. 18 Şubat Cuma günü ise Marmara Bölgesi'nde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Aksaray'da, sevgilisi Bahar Gül A.'yı (33) eve kilitlediği iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet A. (36), sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Mehmet A.'nın, ifadesinde sevgilisinin kendi isteğiyle geldiğini, zorla evde tutmadığını, evini de yakmadığını, suçlamaları kabul etmediğini söylediği öğrenildi.

Afyonkarahisar'da mezarlıkta intihar girişiminde bulunan kişi ateşlediği tüfek ile hem kendini hem de onu ikna etmeye çalışan jandarma astsubayı vurdu. Yaralanan jandarma astsubayın durumunun iyi olduğu belirtilirken, şahsın yanında bulunan ve kendisinin patlamakla tehdit ettiği ‘bomba düzeneği’ ise sahte çıktı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, uluslararası sözleşmeleri içeren 5 ayrı kanun teklifi kabul edildi.

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larin’in uyluk arka adalelerinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Güne Dair Notlar

17 Şubat günü saat 7.35'te dolar 13,61 TL, euro ise 15,46 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 13°C Parçalı bulutlu Antalya, 9°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, -1°C, 9°C Parçalı bulutlu Trabzon, 4°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, -1°C, 14°C Az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Camdaki Kız, ATV: 20.00 Bir Zamanlar Çukurova, SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: Baba

FOX: 20.00 Yerli Dizi: Mahkum, TRT 1: 20.00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

17 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ: İşinizle ilgili sosyal dayanışmada yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız var. Disipline eden gezegen Satürn geri gidiyor. Kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir ve daha sonra birçoğundan vazgeçebilirsiniz.

BOĞA: Değişim içinde olduğunuz için bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. Kuruntularınız yüksek. Yaşam kalitenizi artırma çabanız istediğiniz gibi olmuyor. Disipline eden Satürn eskiye olan özleminizi artırıyor.

İKİZLER: Uzun süredir beklediğiniz birtakım fırsatların kendiliğinden oluştuğunu görmek sizi mutlu edecek. Bugün aşk hayatınızda yanlış anlaşılmalar sonucu kendinizi partnerinize karşı savunmak zorunda kalabilirsiniz.

YENGEÇ: Aile içi sorunlar tetikte. Bu dönem, sabırlı yapınız ortaya koymalısınız. Birtakım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için problem oluyor.

ASLAN: Kısa yollarla ilgili beklentilerinizde duraksama olabilir. Duygularınızı saklayacağınız ortamlarda bulunacaksınız. İş arkadaşlarının fikirleri karşısında bocalamanız mümkün. Cesaretinizi kaybetmeyin.

BAŞAK: Bugün maddi sorunların gündeme gelmesiyle düşünceleriniz allak bullak olabilir. Beklenmeyen harcamalara sinirlenmeyin. Parayla ilgili konuları yarına erteleyin. Bu dönem kısa vade çözümleri unutmamalısınız.

TERAZİ: Düşüncelerinizi şekillendirmekte fayda var. Sakin düşünmeli ve hiçbir şeye kızmamalısınız. Acil durumlar için karşınızdaki kişilere yüklenmeyin. Değişim içinde olduğunuz için bazı olaylar canınızı sıkabilir.

AKREP: Düşünceleriniz yoğunlaşmış durumda. Her şeyin alt yapısını incelemekten yorgun düşebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyi gereksiz kıskançlık duyguları ile bunaltabilirsiniz. Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor.

YAY: Hayatınıza yeni insanlar girebilir ve çok değişik gruplardan iş teklifleri alabilirsiniz. Karşınıza çıkan kişilerin zekasından etkileneceksiniz. Çevre koşularını arkadaşlarınızla birleştirmek istiyorsunuz.

OĞLAK: Kariyerinizle ilgili sıkıntılı bir dönem. Mesleki konularda yapacağınız atılımlar havada kalabilir. Gizemli bir havaya girecek ve düşünceleriniz paylaşmak asla istemeyeceksiniz. Eleştirici olabilirsiniz.

KOVA: Yurt dışı seyahatleriniz gündemde. Görüşeceğiniz kişilerin bazılarının düşünce tarzları sizinle aynı olabilir. Onlara dost olma şansı verebilirsiniz. Burcunuzdaki gezegen Satürn bazı olumlu sinyaller veriyor.

BALIK: Dengenizin bozulmasından yana değilsiniz. Maddi konularda ilham veren Neptün ve bolluk gezegeni Jüpiter’in hareketi sizi etkileyecek. Faturaların sıkmasını istemiyorsanız ödemelerinizi düzene oturtmalısınız.