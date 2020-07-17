Güne Başlarken | 17 Temmuz 2020





Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1087 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 198 bin 820 oldu.

İstanbul'da İSKİ tarafından istenen yüzde 35'lik su zammı yerine AK Parti ve MHP gruplarının teklif ettiği yüzde 12,6'lık zam kabul edildi.

Şanlıurfa'da 96 ev karantinaya alındı.

Kısa çalışma uygulamasının uzatılması kabul edildi

Real Madrid, sahasında Villarreal’i 2-1 mağlup ederek, ligde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.





Güne Dair Notlar

17 Temmuz günü saat 7.17'de dolar 6,85 TL, euro ise 7,81 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 19°C, 28°C Parçalı bulutlu Antalya, 31°C Az bulutlu ve açık Ankara, 20°C, 31°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 22°C, 27°C Sağanak yağışlı Diyarbakır, 20°C, 39°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

İç ferahlatan, yüz güldüren palmiye ağaçları nasıl yetiştirilir?

Tropikal bir ağaç olarak bilinen palmiye ağacı, son zamanlarda ülkemizin farklı bölgelerinde de görmeye başladığımız bir ağaç. Güzel görüntüsü nedeniyle tercih edilen palmiye ağacının birçok özelliği var. Peki, palmiye ağacı nasıl yetişir?

Ülkemizde palmiye ağaçları sadece süs olarak kullanılır. Palmiye ağaçlarından ekonomik alanlarda da yararlanılabilir. Şeker, bitkisel yağ, dokumacılık sektöründe kullanılan lifler elde edilir. Çoğu zaman palmiye şarabı denilen içki de yapılmaktadır.

Televizyonda ne var?:

Komedi: Recep İvedik 3 (Kanal D), Yerli Sinema : Şansımı Seveyim (ATV), Yabancı Sinema: Zorlu Gün (Star TV)

Günlük burç yorumları (17 Temmuz 2020)

KOÇ : Müdahaleci yönünüzü kullanmalı ve yanlış giden işlerinizi hızlı bir şekilde düzeltmelisiniz. Bugün baskıya gelemiyor, özgürlüğünüzü kısıtlayacak hareketlere tahammül edemiyorsunuz. Sabırlı olmayı öğrenmelisiniz.

: Müdahaleci yönünüzü kullanmalı ve yanlış giden işlerinizi hızlı bir şekilde düzeltmelisiniz. Bugün baskıya gelemiyor, özgürlüğünüzü kısıtlayacak hareketlere tahammül edemiyorsunuz. Sabırlı olmayı öğrenmelisiniz. BOĞA: Özel konular gündeme gelebilir. İşinizle ilgili yenilik peşindesiniz, imkanları kendi tarzınıza göre değerlendirmek isteyeceksiniz. İş ilişkilerinizin bozulmasını istemiyorsunuz. Yüz hatlarınız sizi ele veriyor.

Özel konular gündeme gelebilir. İşinizle ilgili yenilik peşindesiniz, imkanları kendi tarzınıza göre değerlendirmek isteyeceksiniz. İş ilişkilerinizin bozulmasını istemiyorsunuz. Yüz hatlarınız sizi ele veriyor. İKİZLER: İş yaşantınızda ortaya çıkan pürüzler canınızı sıksa da sevdiğiniz dostlarınız tarafından destek görecek, bu durumu kolayca atlatacaksınız. Randevularınızı ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.

İş yaşantınızda ortaya çıkan pürüzler canınızı sıksa da sevdiğiniz dostlarınız tarafından destek görecek, bu durumu kolayca atlatacaksınız. Randevularınızı ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz. YENGEÇ: Yaşadığınız duygusal problemlere artık son vermelisiniz. Kıskançlığınızı farklı bir şekilde ifade etmelisiniz. Çevrenizde gelişen olaylara çok fazla kafanızı taktığınız için yaşantınızda gizemli olarak algılanıyorsunuz.

Yaşadığınız duygusal problemlere artık son vermelisiniz. Kıskançlığınızı farklı bir şekilde ifade etmelisiniz. Çevrenizde gelişen olaylara çok fazla kafanızı taktığınız için yaşantınızda gizemli olarak algılanıyorsunuz. ASLAN: Duygularınızda derinlik arayışı içindesiniz. Sorguladığınız konuların cevapları sizi tatmin etmeyebilir. Ailenizin ve sevdiklerinizin sizinle birlikte olmasını arzuladığınız bir gün. Sosyal yaşamınızda canlılık artıyor.

Duygularınızda derinlik arayışı içindesiniz. Sorguladığınız konuların cevapları sizi tatmin etmeyebilir. Ailenizin ve sevdiklerinizin sizinle birlikte olmasını arzuladığınız bir gün. Sosyal yaşamınızda canlılık artıyor. BAŞAK : Bugün, çevrenizle iletişimde yoğunluk yaşayacaksınız. Duygu ve akıl karmaşası yaşayabilirsiniz. Kendinizi ispat etmek için ikna kabiliyetinizi kullanmalısınız. Sağlığınızla ilgili daha özenli davranın.

: Bugün, çevrenizle iletişimde yoğunluk yaşayacaksınız. Duygu ve akıl karmaşası yaşayabilirsiniz. Kendinizi ispat etmek için ikna kabiliyetinizi kullanmalısınız. Sağlığınızla ilgili daha özenli davranın. TERAZİ: Ele aldığınız konularda yenilgiye tahammülünüz yok. Sevdiğiniz işleri yapmaktan hoşlanıyor ve pes etmiyorsunuz. Maddi konularda ilginç fikirlere açıksınız. Paylaşımlarınız sayesinde kârlı bir tablo sizi bekliyor.

Ele aldığınız konularda yenilgiye tahammülünüz yok. Sevdiğiniz işleri yapmaktan hoşlanıyor ve pes etmiyorsunuz. Maddi konularda ilginç fikirlere açıksınız. Paylaşımlarınız sayesinde kârlı bir tablo sizi bekliyor. AKREP: Duygusal yönleriniz ortaya çıkınca arkadaşlarınızı şaşırtıyorsunuz. Bazı değişikliklerin arifesindesiniz. Emin olmadığınız veya sezgisel olarak kuşku duyduğunuz her türlü konudan uzak kalmayı başarıyorsunuz.

Duygusal yönleriniz ortaya çıkınca arkadaşlarınızı şaşırtıyorsunuz. Bazı değişikliklerin arifesindesiniz. Emin olmadığınız veya sezgisel olarak kuşku duyduğunuz her türlü konudan uzak kalmayı başarıyorsunuz. YAY: Bugün, sadece özel sorumluluklarla ilgilenmelisiniz. Hayal gücünüz yoğun ve rüyalarınızdan çok etkileniyorsunuz. Biraz düşünürseniz gündüz saatlerinde kafanızı meşgul ettiğiniz konuları silemediğinizi göreceksiniz.

Bugün, sadece özel sorumluluklarla ilgilenmelisiniz. Hayal gücünüz yoğun ve rüyalarınızdan çok etkileniyorsunuz. Biraz düşünürseniz gündüz saatlerinde kafanızı meşgul ettiğiniz konuları silemediğinizi göreceksiniz. OĞLAK: Düşüncelerinizi sakınmadan söylüyor ve tavırlarınızla karşı tarafa isteklerinizi aktarabiliyorsunuz. Kişilik meselesi olarak algıladığınız için de fazladan enerji sarf ediyorsunuz. Fikirleriniz daha ön planda olacak.

Düşüncelerinizi sakınmadan söylüyor ve tavırlarınızla karşı tarafa isteklerinizi aktarabiliyorsunuz. Kişilik meselesi olarak algıladığınız için de fazladan enerji sarf ediyorsunuz. Fikirleriniz daha ön planda olacak. KOVA: Bir konuda yapacağınız farklı değerlendirmeyle çevrenizi etkileyeceksiniz. Hareketli ve yerinde duramayan kişiliğiniz işinizle ilgili baş eğmek zorunda kaldığınız konularda sizi gergin yapıyor.

Bir konuda yapacağınız farklı değerlendirmeyle çevrenizi etkileyeceksiniz. Hareketli ve yerinde duramayan kişiliğiniz işinizle ilgili baş eğmek zorunda kaldığınız konularda sizi gergin yapıyor. BALIK: Siz güçlü savaşların insanı olduğunuz için sorunların üstesinden kolaylıkla geleceksiniz. Rakiplerinize dikkat edin. Aşk konusunda sevdiğiniz kişinin sosyal yaşantısını kıskanmakla hata ediyorsunuz. Ona hak vermelisiniz.

17 Temmuz gününe damga vuran olaylar