Güne Başlarken | 17 Temmuz 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
17 Temmuz 2021, Cumartesi 07:22 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Bedelli dışında askere gidecek gençler dikkat! Normal 6 aylık askerlik görevini tamamlayanlar, görevlerini 6 ay daha uzatırlarsa toplamda en az 16 bin 722 lira ödeme alabiliyor. Sınır bölgelerde görev yapanlarda bu tutar en az 24 bin 924 liraya çıkıyor.
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan ikinci doz aşı sayısı 20 milyonu geçti.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 aylık hamile olan Merivan Avcı (16), komşusuna tencere verdiği gerekçesiyle tartıştığı dini nikahlı eşi S.Y. (17) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Zonguldak'ta, 12 Temmuz'da Cenker Yılmaz ile evlenen ve balayına giderken meydana gelen kazada yaşamını yitiren hemşire Ceylan Yılmaz (26), gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
Ankara'da toplu taşıma araçları Kurban Bayramı süresince ücretsiz olacak.
Güne Dair Notlar
- 17 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8,51 TL euro ise 10,10 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 24°C, 33°C Az bulutlu ve açık Antalya, 27°C, 35°C Az bulutlu ve açık Ankara, 21°C, 36°C Az bulutlu Trabzon, 22°C, 28°C 23°C, 28°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 25°C, 40°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Uzun yıllar boyunca tropikal bölgelerde, Pasifik ve Atlantik kıyısındaki şehirlerde oluşan hortum ve kasırgalar televizyonlardan izleniyor ve hayli uzak konular gibi geliyordu. İklim kriziyle ortaya çıkan yeni durum, yeryüzünün her yerinde olağan dışı hadiselerin yaşanmasına neden oluyor. Ormanlar yanıyor, göller kuruyor, buzullar eriyor, okyanuslar kirleniyor, denizler yükseliyor. Hakan Çelik'in yazısı...
17 Temmuz günlük burç yorumları
- KOÇ: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün. Duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişimlere karşı huzursuzluk duymanız gerekmiyor. Sinirlisiniz, dikkat.
- BOĞA: İç potansiyeliniz yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Bugün maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.
- İKİZLER: Bugün, enerjinizin düşük olması nedeniyle yapmanız gereken birçok işi yarım bırakabilirsiniz. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Geçici yetersizlik duygusu içinde olmanız sizi olumsuz etkiliyor.
- YENGEÇ: Değişmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını hızlıca değerlendirmelisiniz. İlginç konuşmalarınızla çevrenizi istediğiniz gibi etkileyeceksiniz.
- ASLAN: Duygusal, romantik ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz. Strese dikkat etmelisiniz.
- BAŞAK: Bugün, yollarla ilgili gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde artış var ve kendinize güveneceğiniz işler yapacak, duygusal coşkular yaşayacaksınız.
- TERAZİ: Büyük ideallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın taşları yavaş yavaş oturuyor. Bugün ince hesaplar içindesiniz. Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz.
- AKREP: Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi motivasyon gücünüzü artırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor. Bugün epey hareketlisiniz. Birçok zincirleme işin üstesinden gelebileceksiniz.
- YAY: Duygularınız yoğun gelişiyor. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalar olabilir. Sizin her zamanki çözümcü yapınız sayesinde bazı olaylar çok çabuk çözülecek ve dinginliğe kavuşacaksınız.
- OĞLAK: İnatçı yapınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız. Eğer kalbiniz boşsa, çevrenizde ve arkadaş gruplarınızda ilginizi çekecek biri ile tanışabilirsiniz. Bugün iletişiminizde mükemmel bir gelişme izlenecek.
- KOVA: Bugün partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. İnatçısınız ve kendi fikirlerinize fazla değer veriyorsunuz. Olayları abartmaya başladınız.
- BALIK: Arkadaşlarınızla aranızda duygusal bağ güçleniyor. Koruma içgüdünüzün yoğun olacağı bir gündesiniz ve isteklerinizde aşırıya kaçabilirsiniz. Farklı fikirde olan kişilerle aranızda problemler oluşabilir. Dikkatli olun.