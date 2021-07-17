Güne Başlarken | 17 Temmuz 2021

Sen uyurken neler oldu?

Bedelli dışında askere gidecek gençler dikkat! Normal 6 aylık askerlik görevini tamamlayanlar, görevlerini 6 ay daha uzatırlarsa toplamda en az 16 bin 722 lira ödeme alabiliyor. Sınır bölgelerde görev yapanlarda bu tutar en az 24 bin 924 liraya çıkıyor.

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan ikinci doz aşı sayısı 20 milyonu geçti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 aylık hamile olan Merivan Avcı (16), komşusuna tencere verdiği gerekçesiyle tartıştığı dini nikahlı eşi S.Y. (17) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Zonguldak'ta, 12 Temmuz'da Cenker Yılmaz ile evlenen ve balayına giderken meydana gelen kazada yaşamını yitiren hemşire Ceylan Yılmaz (26), gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Ankara'da toplu taşıma araçları Kurban Bayramı süresince ücretsiz olacak.

Güne Dair Notlar

17 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8,51 TL euro ise 10,10 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 24°C, 33°C Az bulutlu ve açık Antalya, 27°C, 35°C Az bulutlu ve açık Ankara, 21°C, 36°C Az bulutlu Trabzon, 22°C, 28°C 23°C, 28°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 25°C, 40°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Uzun yıllar boyunca tropikal bölgelerde, Pasifik ve Atlantik kıyısındaki şehirlerde oluşan hortum ve kasırgalar televizyonlardan izleniyor ve hayli uzak konular gibi geliyordu. İklim kriziyle ortaya çıkan yeni durum, yeryüzünün her yerinde olağan dışı hadiselerin yaşanmasına neden oluyor. Ormanlar yanıyor, göller kuruyor, buzullar eriyor, okyanuslar kirleniyor, denizler yükseliyor. Hakan Çelik'in yazısı...

17 Temmuz günlük burç yorumları