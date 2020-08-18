Güne Başlarken | 18 Ağustos 2020

Sen uyurken neler oldu?

Şanlıurfa'da corona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu onayı, kamu kurum ve kuruluşlarına girişten mevlit, düğün gibi etkinliklere varıncaya kadar her yerde istenecek.

İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi Pınarcık mevkiinde çıkan orman yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ülke genelinde cuma gününden bu yana yeni vakalarda 16 binden fazla artış açıkladı.

Adıyaman Valiliği aynı gün yayımladığı 2 ayrı hıfzıssıhha kurulu kararında toplam 78 adresin karantinaya alındığını duyurdu.

Güne Dair Notlar

18 Ağustos günü saat 7.17'de dolar 7, 39 TL, euro ise 8, 79 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 26°C, 34°C Az bulutlu ve açık Ankara, 16°C, 29°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 22°C, 25°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 23°C, 38°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Posta ile Pratik Bilgiler

Ağustos ayında hangi balıklar yenir?

Balık tüketimi sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Her ay balık sezonunda farklı tür balıklar tutulur ve hepsi sağlığımız için önemli besin kaynaklarıdır. Ağustos ayında hangi balık yenir merak ediyorsanız liste şöyle:

Çinekop

Sarıağız

Sinarit

Kaya balığı

Orkinos

Sarıkanat

İstavrit





Televizyonda ne var?:

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika (Kanal D), Şans Kapıyı Çalınca (ATV), Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Star TV) Yaparsın Aşkım (FOX)

Günlük burç yorumları (18 Ağustos 2020)

KOÇ: İletişim konusunda başarılı günlerinizden birindesiniz. Yapmanız gereken birçok işi sıralama konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Enerjinizi nasıl kullanmanız gerektiğini bildiğinizi çevrenize ispat etmeniz gerekiyor.

İletişim konusunda başarılı günlerinizden birindesiniz. Yapmanız gereken birçok işi sıralama konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Enerjinizi nasıl kullanmanız gerektiğini bildiğinizi çevrenize ispat etmeniz gerekiyor. BOĞA: Bugün örgütleme yeteneğinizi doğru kullanacaksınız. Girişimci yapınız öne çıkarken, yaratıcılığınız daha çok artıyor. Bugün, her zamankinden daha uçarı ve havai hareket ediyorsunuz. Çevrenizde beğeniliyorsunuz.

Bugün örgütleme yeteneğinizi doğru kullanacaksınız. Girişimci yapınız öne çıkarken, yaratıcılığınız daha çok artıyor. Bugün, her zamankinden daha uçarı ve havai hareket ediyorsunuz. Çevrenizde beğeniliyorsunuz. İKİZLER: Fazla gerginsiniz. Size söylenen her şeyi farklı algılayarak ani ataklar yapıyorsunuz. Önlenemez kayıplar yaşayabilirsiniz. Sakinleşmelisiniz. Sizinle asla tartışılmıyor. Sevdiğiniz kişiyi kendinizden uzaklaştırıyorsunuz.

Fazla gerginsiniz. Size söylenen her şeyi farklı algılayarak ani ataklar yapıyorsunuz. Önlenemez kayıplar yaşayabilirsiniz. Sakinleşmelisiniz. Sizinle asla tartışılmıyor. Sevdiğiniz kişiyi kendinizden uzaklaştırıyorsunuz. YENGEÇ: Yeni heyecanlar peşinde olmanız bazen iyi oluyor. İş hayatında motivasyonsuz bir çalışma istemiyorsunuz. Aksiyona ihtiyacınız var. Aşk sürekli hissetmektir ilkesinden yola çıkarak duygularınızı yeniliyorsunuz.

Yeni heyecanlar peşinde olmanız bazen iyi oluyor. İş hayatında motivasyonsuz bir çalışma istemiyorsunuz. Aksiyona ihtiyacınız var. Aşk sürekli hissetmektir ilkesinden yola çıkarak duygularınızı yeniliyorsunuz. ASLAN: Duygularınız sizi sürekli geçmişe götürüyor. Çevrenize belli etmeseniz de acılarınızı yok edemiyorsunuz. Sizi anlamak çok zor. Yüreğinizin yanılgılarına öylesine alıştınız ki sizi kanatmasına artık aldırmıyorsunuz.

Duygularınız sizi sürekli geçmişe götürüyor. Çevrenize belli etmeseniz de acılarınızı yok edemiyorsunuz. Sizi anlamak çok zor. Yüreğinizin yanılgılarına öylesine alıştınız ki sizi kanatmasına artık aldırmıyorsunuz. BAŞAK: Olaylara hızlı bir şekilde bakıyor, takıldığınız en küçük noktada pes ediyor, sonra yine aynı hızla geriye dönüşler yaşıyorsunuz. Yalnızlık size göre değil. Yaşamınızda sürekli aşk olmalı. Sevdiğiniz kişi şanslı.

Olaylara hızlı bir şekilde bakıyor, takıldığınız en küçük noktada pes ediyor, sonra yine aynı hızla geriye dönüşler yaşıyorsunuz. Yalnızlık size göre değil. Yaşamınızda sürekli aşk olmalı. Sevdiğiniz kişi şanslı. TERAZİ: Sadece kendinizi düşüneceğiniz bir gün. Yaratıcı ve işinizde hırslı olduğunuzda enerjiniz daha da yükseliyor. Eski duygularınızın atağa kalkması size garip bir zevk veriyor. Bittiğini kabul etmelisiniz.

Sadece kendinizi düşüneceğiniz bir gün. Yaratıcı ve işinizde hırslı olduğunuzda enerjiniz daha da yükseliyor. Eski duygularınızın atağa kalkması size garip bir zevk veriyor. Bittiğini kabul etmelisiniz. AKREP : Korkusuz yapınız kendini gösteriyor. Çevrenizdeki kişilerin zorlandığı konuları siz kolaylıkla ele alıyorsunuz. Onlara cesaret veriyorsunuz. Sevgileriniz sıra dışı olduğu zaman mutlu oluyorsunuz. Sizi anlamak zor.

: Korkusuz yapınız kendini gösteriyor. Çevrenizdeki kişilerin zorlandığı konuları siz kolaylıkla ele alıyorsunuz. Onlara cesaret veriyorsunuz. Sevgileriniz sıra dışı olduğu zaman mutlu oluyorsunuz. Sizi anlamak zor. YAY: Çalışma hayatınızda temponuz sürekli değişiyor. Belli bir sisteminiz yok. Her konuya açık olmanız sizi daha başarılı kılıyor. Alkışı hak ediyorsunuz. Aşırı hassas yapınızı hiç belli etmiyorsunuz. Sizi daima gülümserken görüyorlar.

Çalışma hayatınızda temponuz sürekli değişiyor. Belli bir sisteminiz yok. Her konuya açık olmanız sizi daha başarılı kılıyor. Alkışı hak ediyorsunuz. Aşırı hassas yapınızı hiç belli etmiyorsunuz. Sizi daima gülümserken görüyorlar. OĞLAK : Çalışma hayatınızda çeşitli korkular yaşıyorsunuz. Bastırdığınız duygularınız sizin daha da güçlenmenize sebep oluyor. Alışkanlıklarınızı seviyorsunuz. Mantık savaşı verdiğiniz duygularınız sizi ele vermeye devam ediyor.

: Çalışma hayatınızda çeşitli korkular yaşıyorsunuz. Bastırdığınız duygularınız sizin daha da güçlenmenize sebep oluyor. Alışkanlıklarınızı seviyorsunuz. Mantık savaşı verdiğiniz duygularınız sizi ele vermeye devam ediyor. KOVA: Bulunduğunuz ortamlarda her şeyi sorgulama ihtiyacı içindesiniz ve bu birçok kişiye garip gelebilir. Ama siz bildiğiniz konularda taviz vermekten yana değilsiniz. Çevrenizin kalabalık olması sizi her anlamda mutlu ediyor.

Bulunduğunuz ortamlarda her şeyi sorgulama ihtiyacı içindesiniz ve bu birçok kişiye garip gelebilir. Ama siz bildiğiniz konularda taviz vermekten yana değilsiniz. Çevrenizin kalabalık olması sizi her anlamda mutlu ediyor. BALIK: Kısıtlı iş çevreleri size göre değil. Bugün Ay’ın konumu sizi daha kuralcı yapıyor ve kendinizi ispat etme çabası içinde olacağını gösteriyor. Hareketli yapınızı ortaya çıkarmaktan korkmadan olaylara çözüm getireceksiniz.

18 Ağustos gününe damga vuran olaylar

Moğol imparatoru Cengiz Han; attan düşerek öldü. 1227

Honore de Balzac, Paris'te yaşama veda etti. 1850

İngiltere'de seçme ve seçilme hakkı isteyen kadınlar, başbakanın trenini taşladı. 1909

Keriman Halis Hanım Dünya Güzeli seçildi. Halis, Mustafa Kemal Paşa'ya çektiği teşekkür telgrafında, "Bu muvaffakiyetim, sizin memleket kadınlığına telkin ettiğiniz fikirler eseridir," dedi. 1932

Radyoların işletilmesi yetkisi Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi'ne, PTT'ye verildi. 1936

Erzurum, Erzincan ve Bingöl'de deprem: 315 kişi öldü. 1949

İzmir, NATO'nun güneydoğu karargah merkezi oldu. 1952

Tokyo Olimpiyatları'nda güreşçiler 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandılar. 1964

Sıkıyönetim 20 ilde 2 ay daha uzatıldı. 1980

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan, "AIDS homoseksüellere Tanrı'nın bir gazabıdır" dedi. 1985

Başbakan Tansu Çiller, hükümetin özelleştirme alanındaki ilk uygulamasının Telekomünikasyon sektöründe olacağını söyledi. 1993

Rusya'daki ekonomik kriz dünyayı sarstı. Rusya bütün dış borç ödemelerini durdurdu. 1998

Dünün videosu: Yılmaz Morgül, konser vermek için gittiği Amasya’da yeni evlenen bir çifte beklenmedik sürpriz yaptı. Amasya’da gelin arabasının önünü kesen Morgül, damat ile birlikte oynadı. O anlar kameralara yansıdı.

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