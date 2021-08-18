Güne Başlarken | 18 Ağustos 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
18 Ağustos 2021, Çarşamba 07:21 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi olan ve İstanbul'da gözaltına alınan Mehmet Ö. Kastamonu'ya sevk edildi.
Konya'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce evlerinde cinayete kurban giden Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftini, kiralık katilin yanlış adres sonucu öldürdüğü olayda ‘kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan tutuklanan Mustafa Okşen, tutuklu bulunduğu Konya E Tipi Kapalı Cezaevinde fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Okşen yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra Konya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15, Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 78'e yükseldiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, Ardahan, Çorum ve Mersin'de ilk doz aşıyı olma oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını böylece düşük riskli il sayısının 31'e yükseldiğini bildirdi.
NATO'nun Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Afganistan ve yeni Taliban yönetimiyle ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına ağlayarak sorduğu soru ve ‘Lüften Taliban’ı tanımayın’ sözleriyle damga vuran Afgan gazeteci Lailuma Sadid CNN Türk canlı yayınına katıldı. Sadid, “Taliban rejimi baştayken Afganistan’da 1997’de iki defa ben kırbaçlandım” dedi.
Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Afganistan'dan ayrılmak için büyükelçilik ve konsolosluk çağrı merkeziyle iletişime geçen Türk vatandaşlarının başvuru sıralamalarına göre Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.
İstanbul Küçükçekmece'de küçük çocuklara taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi. Şüpheli gözaltına alındı.
Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'ne (PAEM) meslekte 2 yılını doldurmuş polis memurlarından 925 erkek, 75 kadın toplam bin komiser yardımcısı adayı alınacağını duyurdu.
Güne Dair Notlar
- 18 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8,43 TL euro ise 9,88 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 32°C Az bulutlu ve açık Antalya, 27°C, 33°C Az bulutlu ve açık Ankara, 19°C, 33°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 21°C, 26°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 25°C, 40°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
18 Ağustos günlük burç yorumları
- KOÇ: Yaşamınızın aktif bir dönemindesiniz. Özel yeteneklerinizi kullanmalı ve kendinizi ispat etmelisiniz. Bugün güçlü iş birliklerine ihtiyaç duyuyorsunuz. Partnerinizin de destek vermesini isteyebilir, kapris yapabilirsiniz.
- BOĞA: Kazançlarınızda istediğiniz şartların gündeme gelmesi çabalarınız sayesinde gerçekleşecek. Görüşeceğiniz kişilerin vereceği destek sizi tatmin etmeyebilir. Fırsatlar konusunda bazı aksilikler söz konusu olacak.
- İKİZLER: Kendinizi ve çevrenizi her anlamda sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bugün, değişik fırsatların kombinasyonu karşısında karar verme güçlüğü yaşayabilirsiniz.
- YENGEÇ: Bugün yaptığınız işlerle yetinmiyor, karakteriniz gereği sıra dışı işler yapmaktan hoşlanıyorsunuz. Yoğun enerjiniz sizi yorgun ve keyifsiz yapabilir. Zamanlama konusunda ölçülü olmalısınız. Hayal gücünüz mükemmel çalışıyor.
- ASLAN: Bugün çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen üstlerinizle konuşurken daha sakin ve temkinli olmalısınız. Yaşantınız hareketlenecek.
- BAŞAK: Geçmiş tecrübelerinizi yaşama başarıyla geçireceksiniz. Bugün, sıra dışı düşüncelerinizi paylaşmak için farklı alanlar bulabilirsiniz. Sevdiğinizi korumak için sorumluluk alıyor, çok zorlanıyorsunuz.
- TERAZİ: Maddi konularda sezgilerinize güvenebilirsiniz. Çevrenizdeki kişileri denetleme huyundan vazgeçmelisiniz. Bugün birtakım kişilerin fikirlerini benimsemeyebilirsiniz. Bu dönem tansiyon iniş çıkışlarına karşı tedbirli olun.
- AKREP: Partnerinizin sizinle aynı fikirde olması kişisel ve ortak çabalarınızı daha verimli hale dönüştürebilir. Yakın iş arkadaşınızın bu konudaki sözlerine önem verin. Yaratıcılığınızı engellemeyen işler yapmayı seviyorsunuz.
- YAY: Yakın çevrenizle ilgili değişim söz konusu. Bazı ortak çalışmalar için uygun bir gün. Kardeşlerle ilgili yenilikler gündeme gelecek. Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyecek ve değişik fikirler vereceksiniz.
- OĞLAK: Kendinizi aşma ve ifade etme konusunda istediğiniz performansı gösterebileceksiniz. Partnerinizle aranızda gelişen önemli durumlar sosyal hayatınıza olumlu yansıyacak. İkna yeteneğinizin yüksek olduğu bir gün.
- KOVA: Takıntılı yönlerinizin size zaman kaybettireceğini fark etmelisiniz. Mantığınızı zorlayacak ve kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıyasınız. Kardeşlerinizin sizin yardımına ihtiyacı olacağı bir gündesiniz.
- BALIK: Arkadaşlarınız arasında gözünüze farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirmek için başarılı çalışmalar içindesiniz. Orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor.