Güne Başlarken | 18 Ağustos 2021

Sen uyurken neler oldu?

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi olan ve İstanbul'da gözaltına alınan Mehmet Ö. Kastamonu'ya sevk edildi.

Konya'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce evlerinde cinayete kurban giden Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftini, kiralık katilin yanlış adres sonucu öldürdüğü olayda ‘kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan tutuklanan Mustafa Okşen, tutuklu bulunduğu Konya E Tipi Kapalı Cezaevinde fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Okşen yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra Konya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15, Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 78'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, Ardahan, Çorum ve Mersin'de ilk doz aşıyı olma oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını böylece düşük riskli il sayısının 31'e yükseldiğini bildirdi.

NATO'nun Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Afganistan ve yeni Taliban yönetimiyle ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına ağlayarak sorduğu soru ve ‘Lüften Taliban’ı tanımayın’ sözleriyle damga vuran Afgan gazeteci Lailuma Sadid CNN Türk canlı yayınına katıldı. Sadid, “Taliban rejimi baştayken Afganistan’da 1997’de iki defa ben kırbaçlandım” dedi.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Afganistan'dan ayrılmak için büyükelçilik ve konsolosluk çağrı merkeziyle iletişime geçen Türk vatandaşlarının başvuru sıralamalarına göre Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.

İstanbul Küçükçekmece'de küçük çocuklara taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi. Şüpheli gözaltına alındı.

Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'ne (PAEM) meslekte 2 yılını doldurmuş polis memurlarından 925 erkek, 75 kadın toplam bin komiser yardımcısı adayı alınacağını duyurdu.

Güne Dair Notlar

18 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8,43 TL euro ise 9,88 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 32°C Az bulutlu ve açık Antalya, 27°C, 33°C Az bulutlu ve açık Ankara, 19°C, 33°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 21°C, 26°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 25°C, 40°C Az bulutlu ve açık

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18 Ağustos günlük burç yorumları