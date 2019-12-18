Güne Başlarken | 18 Aralık 2019

Bankalararası piyasada 18 Aralık günü saat 07.46’da dolar 5,89 TL’den işlem görürken, euro ise 6,55 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SİS UYARISI: Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle İç ve Doğu Anadolu, İç Ege, Trakya ve Marmara'nın güneyinde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin edildiğinden, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ankara: Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 1°C, 9°C

İstanbul: Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 7°C, 15°C

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 8°C, 18°C

Adana: Az bulutlu ve açık 5°C, 19°C

Antalya: Az bulutlu ve açık 12°C, 22°C

Samsun: Az bulutlu 9°C, 19°C

Trabzon: Az bulutlu 9°C, 16°C

Erzurum: Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli -9°C, 2°C

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 2°C, 16°C

Günün POSTA şiiri :)

Günün şiiri, 25 yaşındaki Tarık Buğra'dan.

18 Aralık 2019 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Huzursuz ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Cazibeniz dikkat çekiyor kendinizi ifade etmekte zorlandığınız için sosyal ilişkileriniz çıkmaza giriyor.

BOĞA: Yaratıcılığınızı doğru kullandığınızda kısa sürede çözüyorsunuz. Dostlarınızın yardımı olmadan maddi konuları tek başınıza halletmek istiyorsunuz. Düşüncelerinizi farklı ve kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.

İKİZLER: İsteklerinizdeki artış, duygularınız ve kendi doğrularınız paralelinde önem kazanacak. Çaba ve amaçlarınızda takıntılarınızın çok fazla payı olacak. Düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirmek için şekillendirmeniz gerekiyor.

YENGEÇ: Karar alırken duygusal istekleriniz daha belirgin olduğu için mantık ve hisler konusunda bocalayabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz ama alışkanlıklarınızdan vazgeçemediğiniz için gecikmeler yaşıyorsunuz.

ASLAN: Gücünüzün sınırlarını abartmamalısınız. Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız. Anaçlık duygunuz size zarar verebilir. Sosyal hayatta meydana gelecek olumlu gelişmeleri beklemelisiniz.

BAŞAK: Eski dostlarınızla bir araya gelerek geçmiş günlere dönecek, anılardan bahsedeceksiniz. O günlerden beri belirsizliğini koruyarak aklınıza takılan konular varsa, bu konuşmalardan sonra cevabını bulacaksınız.

TERAZİ: Her türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı ve dostlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız. Çevre koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Yaşantınıza yeni olaylar katabilirsiniz.

AKREP: Sürpriz aşklara hazırlıklı olun. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerle enerjinizi birleştireceksiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız alanlarda başarılı çalışmalar yapacak ve çevrenizi yönetmek isteyeceksiniz.

YAY: Güçlü duygulara sahip olduğunuz için adeta aşkı çağırıyorsunuz. Yalnız en büyük kusurunuz, hep istediğiniz cümleleri duymak istemenizdir. Gereksiz bir alınganlık gösterebilir ve partnerinizi suçlayabilirsiniz.

OĞLAK: Duygusal davranmak istemediğiniz halde bugün her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve onlarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Detayları gözden geçirmelisiniz.

KOVA: İşte konuşkan kişiliğinizle sempati topluyorsunuz. Ama alışılan iş düzenine karşı tavırlarınız bugün sizi zorlayabilir. Siz emir almaktan hoşlanmadığınız için size aktarılan düşüncelere hemen tepki gösterebilirsiniz.

BALIK: Yaşam enerjiniz epey yüksek seyrediyor ve duygusal yaşamınızı renklendirmek adına katılacağınız sosyal ilişkilerinizde tanışacağınız kişilerle sıcak gelişmeler yaşayacaksınız. Olayların esprili yönlerini yakalayabilirsiniz.

Günün sorusu

Dr. Haydar Dümen, cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. İşte günün sorusu:

23 yaşındayım. 5 yıllık ilişkim var. 2 yıldır nişanlıyız ve ilişkiye giriyoruz. Boşalırken çok zevk alıyorum. O anda gözlerim kararıyor, bacaklarım titriyor ve uyuşuyorum. Acaba bu bir hastalık belirtisi mi? Cevaplar için tıklayın...





Bugün:

İslam düşünürü İmam Gazali öldü. 1111

Gedik Ahmet Paşa, II. Bayezıd tarafından idam ettirildi. 1482

Amerika Birleşik Devletleri köleliği kaldırdı. 1865

Avustralya'da kadınlar seçme ve seçilme hakkını elde ettiler. 1894

Rusya ile Türkiye arasında Erzincan Antlaşması yapıldı. 1917

Yunan Kralı Konstantin, oğlu II. George lehine tahtından feragat ettiğini açıklayarak ülkesini terk etti. 1923

Uluslararası Para Fonu, (IMF) faaliyete geçti. 27 Aralık 1945'de kurulan IMF, 32 üye ülkenin para birimlerinin altın ve Amerikan doları karşılığını ifade eden bir anlaşma ilan etti. 1946

Türkiye Milli Futbol Takımı, Portekiz'i 3-1 yendi. 1955

Türkiye, Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'a müdahalede bulunulmayacağı kararını, kabul etmedi ve Londra ve Zürih antlaşmalarının uygulanacağını kesin olarak ilan etti. 1965

Satürn'ün uydusu Epimetheus, Richard L. Walker tarafından keşfedildi, fakat sonraki 12 yıl boyunca kaybedildi. 1966

Gölcük Tersanesi'nde ilk Türk denizaltısının yapımına başlandı. 1975

Dört kişilik bir ailenin mutfak harcaması dört yılda dört kat artarak 128 bin liraya yükseldi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, (Türk-İş) "Mutfak harcamalarındaki bu artışa karşın, asgari ücretin net 49 bin lira olması düşündürücüdür" dedi. 1987

Toplumbilimci Prof. Dr. Niyazi Berkes 80 yaşında öldü. 1988

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasaya göre; özel radyo ve televizyon kuruluşları seferberlik ve savaş halinde Genelkurmay Başkanlığı'nca denetlenecek. 1997

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Necip Hablemitoğlu, evinin önünde suikasta kurban gitti. 2002

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