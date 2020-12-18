Güne Başlarken | 18 Aralık 2020

Sen uyurken neler oldu?

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğine, Covid-19 aşısı için "Acil Kullanım" hükmü eklendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Hatay, Adana, Samsun ve İzmir’in yakın takiplerinde olduğunu, çabaların sonuç verdiğini bildirdi.

Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da devam eden Bireysel Güreş Dünya Şampiyonası’nda Haydar Yavuz gümüş madalya kazanırken, Fazlı Eryılmaz ve Erhan Yaylacı ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Muğla´nın Fethiye ilçesinde, top oynayan iki kardeşin fark ettiği çukurda kemik parçaları bulundu. Çukurun, oda mezar olma ihtimali üzerine Müze Müdürlüğü yetkililerinin kontrolünde, Fethiye Belediyesi ekipleri kazı çalışmalarına başladı.

Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirildi. Bu akşamın kazandıran numaraları 5-3-58-38-41-31 oldu.

Güne Dair Notlar

18 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7,71 TL euro ise 9,44 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer hafif yağmurlu. 7°C, 12°C Antalya, Az bulutlu. 11°C, 20°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 1°C, 9°C Trabzon, Parçalı çok bulutlu. 9°C, 12°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu. 0°C, 8°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

İster misiniz Joe Biden iyi bir “Türk Dostu” çıksın? Yoo, o kadar değilse bile, ister misiniz Türkiye’ye gayet sıcak ve adaletli davransın? İster misiniz taze bir başlangıç yapsın ve beyaz bir sayfa açsın? Rauf Tamer'in yazısı...

Günün kitabı

Mevlana'nın Kedisi / Can Aydoğmuş

Can Aydoğmuş’la uzun yıllar önce İstanbul’da, mahallemizin bakkalında karşılaşmıştık. Bakkalımız Abbas Efendi’yle sohbetimiz ilgisini çekmiş olmalı ki beni tanımak istediğini söyledi. Bilgiye aç, Mevlâna’ya karşı muazzam bir ilgisi olan bu genç adamın ilk romanının Mevlâna öğretisiyle yoğrulmuş olması beni hiç şaşırtmadı. Sürükleyici, bilgi dolu, bir solukta okunacak bu eserin içeriği Hz. Mevlâna'nın öğretileriyle, düşünceleriyle, yaşantısıyla ve Mevlevî kültürüyle örtüşürken, aynı zamanda baştan sona hüsn-ü zanla yazılmış. Hz. Mevlâna'nın merhametini, insan ve hayvan sevgisini yansıtan, çok güzel, sürükleyici, elden bırakılmadan okunacak bir eser.

18 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: Geçmiş bağlarınızı gözden geçirirken hatalarınızı da düşünmelisiniz. İlişkilerinizde güvensiz oluşunuzdan dolayı çevreyle bağlarınızı zayıf tutmak istiyor ve yakınlarınıza göre bencilce davranıyorsunuz.

BOĞA: Çevrenizin isteklerini güçlü bir şekilde algıladığınız için, sorumluluk duygunuzu zorlayacak çalışmaları kendiniz seçerek herkesi olumlu bir şekilde etkiliyorsunuz. Bugün olaylara kısa yoldan çözüm getireceksiniz.

İKİZLER: Açık fikirli olduğunuzu bilenler, bugün içine gizemli davranışlarınızı yanlış yorumlayabilirler. Planlarınızı doğru uygulamak için kendi içinize kapanmış olabilirsiniz. Çevreniz sizden hareket bekliyor.

YENGEÇ: Verdiğiniz sözleri yerine getirmekte zorlanacaksınız. Arkadaşlarınızın aktivitelerine katılmak için birçok nedeniniz var. Çeşitli bahaneler yaratarak kendi kabuğunuza çekilmeyin. Hassas bir gündesiniz.

ASLAN: Enerjinizi olumlu yönlendireceğiniz bir gün. Zorlamalar karşısında kendinizi iyi frenlemelisiniz. Romantik bir gününüz ve yaratıcılığınızın çevrenizde desteklendiğini görmek sizi daha da güçlendirecek.

BAŞAK: Düşüncelerinizde ısrar ettiğiniz bir gün. Kişisel başarınızın sizi mutlu ettiğini göreceksiniz. Öğleden sonra üstlerinizle bazı konularda tartışma ortamı doğabilir. Duygularınızı kendinize saklamalısınız.

TERAZİ: Partnerinizden beklediğiniz güvenin önemli olduğu bir gün. Sizi etkilemesine izin verdiğiniz müddetçe aranızda sorunlar çıkacaktır. Bugün ikili ilişkilerinizi gözden geçirerek öfkenizin kaynağını bulabilirsiniz.

AKREP: Kendinizi ifade ederken ketum davrandığınız için çevrenizde bir gizem oluşturuyorsunuz. Bugün, duygusal tatmin sağlayacağınız işler yapmak istiyor, ortaklıklar konusunda taviz vermek istemiyorsunuz.

YAY: İçinizdeki coşkuyu paylaşmanız gereken bir gün. Arkadaşlarınızın düşünceleri sayesinde yeniden motive olacağınız konular peşindesiniz. Maddi kaynaklarınızı gözden geçirin ve yeni iş teklifleri üzerinde düşünün.

OĞLAK: İçinizde fırtınalar koparken çevrenize gülücükler dağıtmak sizi zorlayacak. Bugün hissettiklerinizi kimseyle paylaşmak istemiyor ve çevrenizi içinizden yargılıyorsunuz. Özellikle esnek davranmaya özen gösterin.

KOVA: Duygularınızı gizlemek sizi rahatsız ediyor. Koruma içgüdünüzle sinirinizi yakınlarınızdan çıkarıyorsunuz. Bugün Ay’dan aldığınız etkiyle cesur davranabilirsiniz. Çevrenize güvenmelisiniz.

BALIK: Duygusal yapınızı zorlayacak kararlar alabilirsiniz. Üstün yetenekli kişilerle çalışmaktan hoşlandığınız gerçek. Alışkanlıklarınıza bağlı oluşunuz onlara ters gelebilir. Özgürlüğünüzü biraz esneterek işlerinizi yönlendirin.