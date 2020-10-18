Güne Başlarken | 18 Ekim 2020

Sen uyurken neler oldu?

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yarın yerel saatle 00.00’dan itibaren geçerli olacak insani ateşkes yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı. Ağır hasta sayısı 1428 oldu, son 24 saatte 1401 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 302 bin 499’a yükseldi.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte İtalya’da 10 bin 925, Malta’da 204 yeni vaka kaydedildi. İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 165 bin 837 test yapılarak 10 bin 925 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep’in Şehit Kamil ilçesi Karşıyaka Polis Merkez Amirliğinin karşısına yaklaşık bin 200 gram her parçası zaman ayarlı düzeneğe sahip patlayıcı madde tespit edilerek imha edildiğini ve olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonrası Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. 17 Ekim Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar: 82 - 36 - 79 - 25 - 35 ve joker 83.

Güne Dair Notlar

18 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 7, 93 TL, euro ise 9, 29 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 15°C, 22°C Antalya, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 21°C, 27°C Ankara, Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 13°C, 23°C Trabzon, Parçalı bulutlu. 18°C, 25°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 10°C, 29°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak

Günün kitabı

İlber Ortaylı - Bir Ömür Nasıl Yaşanır?





Kişisel gelişim; mesleki ve sosyal anlamda farklı konumlarda yer alan her insanın tabii olarak fikir sahibi olduğu, ancak bir o kadar da fikre ihtiyaç duyulan bir alan. Bu nedenle söz konusu alanın, modern dünyada geniş bir yer edindiğini söylemek mümkün. Hayatı hakkınca ve nitelikli yaşamaya dair tavsiye alınabilecek kişilere gelindiğinde ise Türkiye’de herkesin aklına gelecek isimlerden birini tahmin etmek zor değil. Tarihçi, Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye’de akademi camiasının yanı sıra çeşitli yayın mecralarında da ilgiyle takip edilen isimler arasında yer alıyor. Engin bilgi birikimi ve hakim üslubuyla adından söz ettiren Ortaylı; bu kez karşımıza yalnızca cevaplarla değil, bir kitap dolusu yanıtı olan şu soruyla çıkıyor: “Bir Ömür Nasıl Yaşanır?”

Günün köşe yazısı

Eşini aldatan kadın bir tanıdığım var. İlişkiye girdiği kişiden çocuğu da var. Bunlara dayanılarak boşandılar ama aldatan eş altınlara el koydu. Böyle bir hakkı var mı? Altınlar geri alınabilir mi? Tamer Heper'in yazısı....

18 Ekim günlük burç yorumları