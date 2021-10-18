Güne Başlarken | 18 Ekim 2021

Sen uyurken neler oldu?

Adıyaman’da balık tutmaya giden ve rüzgardan dolayı teknede mahsur kalan Mustafa Özkoçak (48) AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, "Kazanmak için çok çalıştık, maalesef mümkün olmadı. Savaşmaya devam edeceğiz. Puanları telafi edeceğiz." dedi.

Kumburgaz'da yazlık sitedeki binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Nevşehir’de kabak hasat makinesine sıkışan Havva İ. (50) ağır yaralandı.

Güne Dair Notlar

18 Ekim günü saat 7.35'te dolar 9, 27 TL, euro ise 10, 73 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 12°C, 16°C Hafif sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 18°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 7°C, 18°C Kuzey çevreleri hafif sağanak yağışlı Trabzon, 15°C, 19°C Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 9°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Çok Güzel Hareketler 2, STAR TV: 20.00 Sinema: Kaçış Planı 3, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kalp Yarası, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Yasak Elma,

TRT 1 : 20.00 Yerli Dizi: Kıbrıs Zafere Doğru

Günün köşe yazısı

Vural Ak, ülkemizde otomobil ve motor sporları dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri. Kurucusu olduğu Intercity, Türkiye’nin açık ara en büyük araç kiralama şirketi. Kendisi aynı zamanda Formula 1 yarışlarının İstanbul’da yapılması için tek kişilik bir ordu gibi yıllardır mücadele veriyor. Hakan Çelik'in köşe yazısı...

18 Ekim günlük burç yorumları