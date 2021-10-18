Güne Başlarken | 18 Ekim 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
18 Ekim 2021, Pazartesi 07:40 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Adıyaman’da balık tutmaya giden ve rüzgardan dolayı teknede mahsur kalan Mustafa Özkoçak (48) AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı gerçekleştirilecek.
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, "Kazanmak için çok çalıştık, maalesef mümkün olmadı. Savaşmaya devam edeceğiz. Puanları telafi edeceğiz." dedi.
- Kumburgaz'da yazlık sitedeki binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
- Nevşehir’de kabak hasat makinesine sıkışan Havva İ. (50) ağır yaralandı.
Güne Dair Notlar
- 18 Ekim günü saat 7.35'te dolar 9, 27 TL, euro ise 10, 73 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 12°C, 16°C Hafif sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 18°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 7°C, 18°C Kuzey çevreleri hafif sağanak yağışlı Trabzon, 15°C, 19°C Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 9°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Çok Güzel Hareketler 2, STAR TV: 20.00 Sinema: Kaçış Planı 3, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kalp Yarası, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Yasak Elma,
TRT 1 : 20.00 Yerli Dizi: Kıbrıs Zafere Doğru
Günün köşe yazısı
Vural Ak, ülkemizde otomobil ve motor sporları dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri. Kurucusu olduğu Intercity, Türkiye’nin açık ara en büyük araç kiralama şirketi. Kendisi aynı zamanda Formula 1 yarışlarının İstanbul’da yapılması için tek kişilik bir ordu gibi yıllardır mücadele veriyor. Hakan Çelik'in köşe yazısı...
18 Ekim günlük burç yorumları
- KOÇ: Duygularınız öne çıkıyor. Partnerinizle aranızda bazı derin farklılıklar gündeme gelebilir. Siz olayların çok ötesinde düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizle davranışlarınız arasında denge kurmayı biliyorsunuz.
- BOĞA: Bağımsızlık isteğinizi önleyemiyorsunuz. Sezgilerinizle hareket etmek isteyebilirsiniz. Bilinç altınız yoğun. Bazen taviz vermekten korkmamalı ve olayların detayları çok önemli. İyi düşünmelisiniz.
- İKİZLER. Bugün sosyal ilişkilerinize daha fazla değer veriyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi ön plana çıkararak herkes tarafından onaylanmak istiyorsunuz. Evinizle ilgili değişimler söz konusu.
- YENGEÇ: Duygusal anlamda kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız, özgürlüğünüzü koruyun. Bugün, herkesten çok daha fazla çalışmaya meyillisiniz. Size gelen her türlü işi sonuçlandırmayı görev biliyorsunuz.
- ASLAN: Maddi konularda istediğiniz gelişimin arkadaş organizasyonlarına bağlı olarak değişim göstermesi sizi daha çok motive ediyor. Bugünlerde sınırlı hareket ettiğiniz zaman kendinizi kısıtlanmış hissediyorsunuz.
- BAŞAK: Olaylara yüzeysel bir bakış açısı getirmek istemediğiniz için çevrenizle çatışma yaşayabilirsiniz. Değişimlerin meydana getirdiği çatışmalardan oluşan bir yaşam tarzınız var. Takıntılarınız sizi yönlendiriyor.
- TERAZİ: İkili ilişkilerinizde bir türlü istediğiniz performansı yakalayamadığınızı sanıp huzursuzluk çekebilirsiniz. Oysa, biraz daha esnek olmanızın size getireceği pozitif enerjiyi karşı tarafa da yansıtabileceksiniz.
- AKREP: Çalıştığınız kişilerden çok şey bekliyorsunuz. Zihinsel aktiviteniz yüksek ve sizinle aynı düşünceye sahip kişilerle birlikte olmak istiyorsunuz. Çevrenize karşı yargılayıcı olmayın. Başarı sizden yana.
- YAY: Bugün, birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın sizin yardımınıza ihtiyaçları olabilir. Siz çabalarınızın boşa gitmediğini gördüğünüz zaman keyif almasını bilen kişilerdensiniz. Sürpriz aşklar için özel bir gün.
- OĞLAK: Ailenizin isteklerini çok çabuk hissedebileceğiniz bir gün. Annenizin aykırı düşünceleri aklınızı karıştırabilir. Duygusal yaşamınızla ilgili konuları ailenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz. Şansınız fazla.
- KOVA: Sıra dışı düşünceler içinde yaşıyor ama çevrenizin tepkisinden korktuğunuz için belli etmek istemiyorsunuz. İyi niyetli yaklaşımınız ters anlaşılabilir. Kendiniz ifade ederken toplumsal ilişkilerde etkili oluyorsunuz.
- BALIK: Maddi konularda sezgisel yeteneğiniz çok güçlü. Bu durum bazı ideallerinizi ortaya çıkarırken sizi de farklı kılıyor. Maddi konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşamanızı zorlaştırabilir. Bugün bazı hatalara açıksınız.
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