Güne Başlarken | 18 Eylül 2020

Sen uyurken neler oldu?

Muş'un Korkut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde; Antalya açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ankara'da, Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunması olayıyla ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun, silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Uygun, intihar notu bırakarak yaşamına son verdi.

Halil Sezai "kasten silahla yaralama" suçundan tutuklandı. Hâkimlik sorgusunda "Yaptığım hayvanlıktı" dedi.

Koronavirüse yakalanan sosyal medya fenomeni Enes Batur, karantina ihlali yaptığının tespit edilmesi üzerine sevgilisiyle birlikte Sancaktepe’deki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Donald Trump'ın seçim kampanyası ofisi, Trump'ın 1997'deki ABD Açık Tenis Turnuvasında bir kadın modeli taciz ettiğine yönelik iddiaları reddetti.

New York'ta okulların açılması, koronavirüs salgını sebebiyle ikinci kez ertelendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın, 3. Ön Eleme Turu'nda rakibi Luka-Rio Ave oldu.

Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shamrock Rovers'ı deplasmanda 2-0 yendiği maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.

İsveçli atlet Armand Duplantis (yukarıda), Elmas Lig'in (Diamond League) Roma etabında sırıkla atlama açık hava rekorunu kırdı.

Güne Dair Notlar

17 Eylül günü saat 7.27'de dolar 7,55 TL, euro ise 8,94 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı bulutlu. 21°C, 28°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 26°C, 32°C Ankara, Az bulutlu ve açık. 19°C, 31°C Trabzon, Parçalı bulutlu. 22°C, 27°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 15°C, 35°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün videosu

Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Brezilyalı Ronaldo, bugün 43 yaşına giriyor. Efsaneyi en iyi golüyle hatırlamak için güzel bir gün!

Günün şarkısı

Jimi Hendrix - All Along the Watchtower

Aslen Bob Dylan'a ait olan bu parça Jimi Hendrix tarafından öyle bir cover'lanmış ki, şimdilerde onun adıyla anılıyor. Biz de öyle yaptık. İyi ki doğdun Jimi!

Güne farklı bir açıdan bak

Günün kitabı

Karanlık Dükkanlar Sokağı - Patrick Modiano

Yayımlandığı yıl Goncourt Ödülü kazanan 'Karanlık Dükkânlar Sokağı', Nobel Komitesi tarafından çağımızın Proust’u olarak gösterilen Patrick Modiano’nun yazınını kavramak için anahtar niteliğinde bir roman. Gizemli bir kaza sonucunda hafızasını kaybeden ve geçmişini ardında bırakıp özel dedektiflik yapmaya başlayan Guy Roland, on yıl sonra geçmişiyle yüzleşmeye, gerçek kimliğini keşfetmeye karar verir. Bu arayışta karşısına bazı ipuçları, birtakım insanlar, eski fotoğraflar, kilitli kapılar, adresler ve telefon numaraları çıkar. Belleğinin karanlık dehlizlerinde el yordamıyla ilerleyen dedektif, bazı gerçeklere ulaştığını düşündüğü anda çıkmaz sokaklara sapar. Ancak arayışı sona ermez, anı kırıntıları bu yolda ona ışık tutan işaret fişekleridir. // Can Yayınları, 20 TL.

Akşam ne izlesek?

Arka Sokaklar (KANAL D), Babil (STAR), Hercai (atv),Ramo (SHOW), Bay Yanlış (FOX)

Vizyonda ne var?

Radyoaktif

Nobel ödüllü Marie Curie, daha gençken 1893'de kendisi gibi bilim insanı olan Pierre Curie ile tanışır. Evlenip iki kız çocuğu büyüten çift, 1903'te radyumu keşfederek birlikte Nobel ödülü kazanır ve bilimin seyrini sonsuza dek değiştirir. Kocasının ölümünün ardından araştırmalarına devam eden Marie, bir diğer ünlü bilim insanı Paul Langevin ile ilişkisi olduğu için skandallara davetiye çıkarır. Ancak Marie'nin bilime olan bağlılığı ve dünyayı değiştiren keşiflerle birlikte gelen sorumluluk her şeyi gölgede bırakacaktır... İyi bir biyografi seyretmek isteyenler için, haftanın en iyi filmi. Bugün vizyonda.

Günün köşe yazısı

Posta yazarı Hakan Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir sohbet gerçekleştirdi. İmamoğlu, "2021 İstanbul’da metro yılı olacak" dedi. Söyleşinin tamamını buradan okuyabilirsiniz.

Günün adamı

Fausto Zonaro

II. Abdülhamid döneminde saray ressamı olarak Osmanlı sarayına hizmet veren Fausto Zonaro'nun bugün ölüm yıldönümü... En önemli eseri olan 'İngiliz Elçisinin Kızı Tahtırevanda' (yukarıda) adlı tabloda, iki kişinin taşıdığı bir tahtırevan üzerinde duvağıyla bir kadın ve yanında resmi kıyafetli görevliler resmediliyor. Arkada ise Haliç manzarası var. Eser, Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyonunda yer alıyor. Dilerseniz İstanbul'da Pera Müzesi'nde görebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Eylül 2020)