Güne Başlarken | 18 Eylül 2020
18 Eylül Cuma sabahından günaydın! Sabahı neşelendirmek için biz yine buradayız. Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
18 Eylül 2020, Cuma 07:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- Muş'un Korkut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde; Antalya açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Ankara'da, Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunması olayıyla ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun, silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Uygun, intihar notu bırakarak yaşamına son verdi.
- Halil Sezai "kasten silahla yaralama" suçundan tutuklandı. Hâkimlik sorgusunda "Yaptığım hayvanlıktı" dedi.
- Koronavirüse yakalanan sosyal medya fenomeni Enes Batur, karantina ihlali yaptığının tespit edilmesi üzerine sevgilisiyle birlikte Sancaktepe’deki öğrenci yurduna yerleştirildi.
- Donald Trump'ın seçim kampanyası ofisi, Trump'ın 1997'deki ABD Açık Tenis Turnuvasında bir kadın modeli taciz ettiğine yönelik iddiaları reddetti.
- New York'ta okulların açılması, koronavirüs salgını sebebiyle ikinci kez ertelendi.
- UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın, 3. Ön Eleme Turu'nda rakibi Luka-Rio Ave oldu.
- Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shamrock Rovers'ı deplasmanda 2-0 yendiği maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.
- İsveçli atlet Armand Duplantis (yukarıda), Elmas Lig'in (Diamond League) Roma etabında sırıkla atlama açık hava rekorunu kırdı.
Güne Dair Notlar
- 17 Eylül günü saat 7.27'de dolar 7,55 TL, euro ise 8,94 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı bulutlu. 21°C, 28°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 26°C, 32°C Ankara, Az bulutlu ve açık. 19°C, 31°C Trabzon, Parçalı bulutlu. 22°C, 27°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 15°C, 35°C
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün videosu
Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Brezilyalı Ronaldo, bugün 43 yaşına giriyor. Efsaneyi en iyi golüyle hatırlamak için güzel bir gün!
Günün şarkısı
Jimi Hendrix - All Along the Watchtower
Aslen Bob Dylan'a ait olan bu parça Jimi Hendrix tarafından öyle bir cover'lanmış ki, şimdilerde onun adıyla anılıyor. Biz de öyle yaptık. İyi ki doğdun Jimi!
Güne farklı bir açıdan bak
Günün kitabı
Karanlık Dükkanlar Sokağı - Patrick Modiano
Yayımlandığı yıl Goncourt Ödülü kazanan 'Karanlık Dükkânlar Sokağı', Nobel Komitesi tarafından çağımızın Proust’u olarak gösterilen Patrick Modiano’nun yazınını kavramak için anahtar niteliğinde bir roman. Gizemli bir kaza sonucunda hafızasını kaybeden ve geçmişini ardında bırakıp özel dedektiflik yapmaya başlayan Guy Roland, on yıl sonra geçmişiyle yüzleşmeye, gerçek kimliğini keşfetmeye karar verir. Bu arayışta karşısına bazı ipuçları, birtakım insanlar, eski fotoğraflar, kilitli kapılar, adresler ve telefon numaraları çıkar. Belleğinin karanlık dehlizlerinde el yordamıyla ilerleyen dedektif, bazı gerçeklere ulaştığını düşündüğü anda çıkmaz sokaklara sapar. Ancak arayışı sona ermez, anı kırıntıları bu yolda ona ışık tutan işaret fişekleridir. // Can Yayınları, 20 TL.
Akşam ne izlesek?
Arka Sokaklar (KANAL D), Babil (STAR), Hercai (atv),Ramo (SHOW), Bay Yanlış (FOX)
Vizyonda ne var?
Radyoaktif
Nobel ödüllü Marie Curie, daha gençken 1893'de kendisi gibi bilim insanı olan Pierre Curie ile tanışır. Evlenip iki kız çocuğu büyüten çift, 1903'te radyumu keşfederek birlikte Nobel ödülü kazanır ve bilimin seyrini sonsuza dek değiştirir. Kocasının ölümünün ardından araştırmalarına devam eden Marie, bir diğer ünlü bilim insanı Paul Langevin ile ilişkisi olduğu için skandallara davetiye çıkarır. Ancak Marie'nin bilime olan bağlılığı ve dünyayı değiştiren keşiflerle birlikte gelen sorumluluk her şeyi gölgede bırakacaktır... İyi bir biyografi seyretmek isteyenler için, haftanın en iyi filmi. Bugün vizyonda.
Günün köşe yazısı
Posta yazarı Hakan Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir sohbet gerçekleştirdi. İmamoğlu, "2021 İstanbul’da metro yılı olacak" dedi. Söyleşinin tamamını buradan okuyabilirsiniz.
Günün adamı
Fausto Zonaro
II. Abdülhamid döneminde saray ressamı olarak Osmanlı sarayına hizmet veren Fausto Zonaro'nun bugün ölüm yıldönümü... En önemli eseri olan 'İngiliz Elçisinin Kızı Tahtırevanda' (yukarıda) adlı tabloda, iki kişinin taşıdığı bir tahtırevan üzerinde duvağıyla bir kadın ve yanında resmi kıyafetli görevliler resmediliyor. Arkada ise Haliç manzarası var. Eser, Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyonunda yer alıyor. Dilerseniz İstanbul'da Pera Müzesi'nde görebilirsiniz.
Günlük burç yorumları (18 Eylül 2020)
- KOÇ: Bugün, mal alım ve satımından kaçınmalı, risklerden uzak durmalısınız. Kazanç sağlamak için normalden daha fazla çaba göstermek zorunda kalacaksınız. Grup aktiviteleri ve yeni arkadaşlıklar içinde olacaksınız.
- BOĞA: Bugün duygularınız sizin maddi durumunuzla birlikte ilerleyecek. Aşk konusunda kendi isteklerinizi karşı tarafa benimsetme konusunda pürüzler yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizi dengelemek zorunda kalacaksınız.
- İKİZLER: Aile, aşk ve sevdikleriniz arasında istediğiniz dengeyi kolaylıkla kuracağınız için kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Partnerinizin değer görmesi kıskançlık duygularınızı körükleyebilir. Sizin için önemli bir gün.
- YENGEÇ: Ciddi bir ilişki için öncelikle sabıra ihtiyacınız olacak. Maddi konularda gerilemeler olabilir. Arkadaşlarınızdan beklediğiniz desteklerin gecikmesi moralinizi bozmamalı. Bu dönemde risk almaktan sakınmalısınız.
- ASLAN: Aşk gezegeniniz sizi romantik ve çekici yapacak. Gizli kapaklı olaylardan uzak kalmak iyi olmanızı sağlayacak. Kıskançlık ve tutkular ön planda olacak. Eşinizden destek geliyor. Kıskançlık duygularınıza dikkat etmelisiniz.
- BAŞAK: Duygularla hareket edeceğiniz için atacağınız her adım size başarıların ilk adımlarını getirecek. Bugün, güçlü kişileri kendinize çekeceksiniz. Sosyal yaşantınız genişleyecek ve önemli kişilerle tanışacaksınız.
- TERAZİ: Eğlenceli sosyal ortamlarda bulunacaksınız. Tarzınızın dışına çıkmayacaksınız. Akıllı ve kaliteli kişilerden alacağınız destek, önemli konumlardaki kişilerle tanışmanızı sağlayacak. Yaşam enerjiniz yüksek.
- AKREP: Maddi konular mükemmel gidiyor. Kariyerinizle eviniz arasında mekik dokuyacaksınız. Bugün eşyalarınızı yenileyebilirsiniz. Paranızı kendi ihtiyaçlarınız için harcamak sizi keyiflendirecek. Beslenmenize dikkat.
- YAY: Kazançlar konusunda tüm olanaklar sizi destekleyecek. İş hayatında terfi veya maaş yükselmesi gibi sizi motive edecek olaylar yaşayabilirsiniz. Doğru mantıkla olumlu adımlar atacaksınız. Enerjinizi azaltan hareketlere dikkat.
- OĞLAK: Enerjiniz epey yüksek. Duygularınızı istediğiniz gibi yönlendirecek ve aşkı kendinize çekmeyi başaracaksınız. Yatırımlar konusunda yeni bir yapılanma yoluna gideceksiniz. Kariyer fırsatları kapınızda olacak.
- KOVA: Yeniliğe ihtiyacınız yok. Çünkü mevcut durumunuz size geçen aydan süren maddi gelirlerinizin devamını sağlamak adına maddi kazançlarınızı destekliyor. Sahip olduğunuz malların değeri artacak. Dinlenmeye özen gösterin.
- BALIK: Ailenizin maddi kazançlarınıza katkısı olacak. Aile bireylerinizle ortak kazanç birliği içindesiniz. Aşk yaşamınız tüm yaşam değerlerinizin önüne geçecek. Kendinizden yaşça büyük kişilerden etkileneceksiniz.