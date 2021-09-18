Güne Başlarken | 18 Eylül 2021

Sen uyurken neler oldu?

Celal Şengör'ün öğrencisiyle ilgili sözlerine Bakan Derya Yanık'tan tepki... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadına yönelik şiddet ve tacizin tek çeşidi yok. Bu zihniyetle mücadeleye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Venezuela’da tekne kazası sonrası dört gün denizde yardım bekleyen anne, iki çocuğunu emzirerek hayatta kalmalarını sağladı. Çocuklar, annelerinin bedenine sarılmış halde yarı baygın bulundu.

Adana’da, sokak düğünündeki müzik nedeniyle iki taraf arasında çıkan kavgada, gelinin ağabeyi Şahin M.’nin (23) pompalı av tüfeğiyle kalabalığın üzerine ateş etmesi sonucu 2’si kadın 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır´da evine girmek isteyen bir kadın, kapı kilidiyle oynandığını fark etmesi üzerine hırsızın içeride olduğu şüphesiyle polisi aradı. Harekete geçen ekiplere mahalleli de yardım ederek kapıyı kazma ve çekiçle kırmaya çalıştı.

Ankara´nın Keçiören ilçesinde 18 günlük eşi Sevginur Aktaş’ı (22) başından vurup, intihara kalkıştığını ileri süren polis memuru Müslüm Aktaş’ın (27) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Tanık olarak dinlenen Sevginur´un kız kardeşi, E.A. "Nişanlılık döneminde beraber dışarı çıktığımızda, Müslüm ’sen evli bir kadınsın dışarı çıkamazsın’ dedi. Ablam kıskançlığından bunalıp 'senden ayrılacağım’ dediğinde ise 'ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar’ demişti" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB), "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde, Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak EYP patlaması sonucu şehit olmuştur" açıklaması yapıldı.

Güne Dair Notlar

18 Eylül günü saat 7.40'ta dolar 8,65 TL euro ise 10,14 TL

Hava durumu ise şöyle:

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

18 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ: Düşüncelerinize akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendinize göre yorumluyorsunuz. Bugün, arkadaşlarınızın fikirlerinden yola çıkarak kendinize zaman ayırmalısınız. Sizden yardım bekliyorlar.

BOĞA: Sanatsal olayların gündem kazanacağı bir gün. Kişisel çabalarınızı işinize rahat bir şekilde aktarabileceksiniz. Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için biraz daha çaba göstermelisiniz.

İKİZLER: Ay’ın bulunduğu konum kendi gücünüzü araştırma konusunda size yardım ediyor. Düşüncelerinizi odaklamak için alt yapıya sahipsiniz. Dağınıklık size kaybettiriyor. Derin düşünmek size çok şey kazandıracak.

YENGEÇ: Yaşamla ilgili ilginç fikirleriniz var ve olayları yönlendirmek istiyor, idealleriniz doğrultusunda karar vermek istiyorsunuz. Ay’ın verdiği konum romantik bir duygu seli içinde olacağınızı gösteriyor.

ASLAN: Bugün, duygusal konuların ortaya çıkmasıyla anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.

BAŞAK: Görüşeceğiniz kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir. Kendinize disiplin getirmek istiyorsunuz. Bugün her zamankinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız.

TERAZİ: Yönetici gezegeniniz Venüs, Akrep’te ilerliyor, bu da sevecen düşüncelerle hareket etmenizi sağlıyor. Aşkta eğlenceli ve ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Sosyal aktivitelerin gündem kazanacağı bir gün.

AKREP: Duygusal yaşamınıza anlam katmak isteyebilirsiniz. Çekiciliğinizi ön plana çıkaracak davranışları sergilemekten yanasınız. Bugün kıskançlık gösterilerinden uzak yaşarsanız ilişkiniz olumsuz etkilenmez.

YAY: Yardımseverlik duygularınızın ön plana çıkmasıyla ortam renkleniyor. Sosyal ilişkileriniz canlanıyor. Yolculuklar gündeme gelebilir, dikkat edin. İlginç insanlarla tanışmaktan zevk alacağınız bir gün.

OĞLAK: Ani tepkileriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz. Duygusal konularda yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Aşırı çalışmanız gereken bir gün. Enerjinizi bölmeden çevrenizle birlikte yoğunlaşmalısınız.

KOVA: Sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız. Pratik çözümler arayışındasınız.

BALIK: Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir gün. Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Karşılıklı fikirlerin paslaştığı yeni fikirlere açıksınız. Size gelecek olan tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz. Hatalarınızı büyütmemelisiniz.