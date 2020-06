Güne Başlarken | 18 Haziran 2020

Sen uyurken neler oldu?

İstanbul, Ankara ve Bursa'da açık alanlarda maske zorunluluğu getirildi.

Şırnak Valiliği, Silopi'de pikapta meydana gelen ve 4 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın terör saldırısı sonucu gerçekleştiğini açıkladı.

LGS için nüfus müdürlükleri cumartesi açık olacak

Muhammed Mursi'nin vefatının üzerinden bir yıl geçti

Kuşadası’nda gittiği bir lüks restoranda hesaba itiraz eden ve ödemek istemeyen müşteri denize atladı.





Güne Dair Notlar

18 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6,84 TL, euro ise 7,70 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 20°C, 26°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Antalya, 19°C, 27°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 15°C, 24°C Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor Trabzon, 20°C, 26°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 20°C, 37°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ferahlatan yaz içecekleri

Kavun şerbeti

Vanilyalı buzlu yeşil çay

Kuru kayısı kompostosu

Çilekli limonata

Ananas kompostosu

Muzlu hurmalı smothie

Hava sıcaklığının iyice artmasıyla birlikte harareti kesip ferahlatan yaz içecekleri arayışına girmeye başladık. Evde kolayca yapabileceğiniz basit ama ferahlatan yaz içecekleri için seni şöyle alalım.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Kod Adı Londra (Kanal D), Aytemiz Alanyaspor- F. TAV Antalyaspor (Ziraat Türkiye Kupası), (ATV), Sefirin Kızı (Star TV)

Film önerisi: Dünyanın Bütün Parası / All the Money in the World (2017)

Kitap önerisi: Karl Ove Knausgaard - Çocukluk Adası

Günlük burç yorumları (18 Haziran 2020)

KOÇ : Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işlerde sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Ama fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.

: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işlerde sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Ama fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız. BOĞA : Duygusal anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi kişisel isteklerinizle birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Planlarınızı yaparken uzun vadeli düşünmelisiniz.

: Duygusal anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi kişisel isteklerinizle birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Planlarınızı yaparken uzun vadeli düşünmelisiniz. İKİZLER: Kendinize özgün davranışlar sergilerken hiç kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. Olaylara iyi niyetli yaklaşımınızın farklı algılanması sizi üzebilir. İlişkinizde fikir birlikteliğinin önemli olduğunu biliyorsunuz.

Kendinize özgün davranışlar sergilerken hiç kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. Olaylara iyi niyetli yaklaşımınızın farklı algılanması sizi üzebilir. İlişkinizde fikir birlikteliğinin önemli olduğunu biliyorsunuz. YENGEÇ : Yanınızda çalışan kişilerin fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. İş hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Paylaşım duygunuzun her zaman önemli olduğunu biliyorsunuz.

: Yanınızda çalışan kişilerin fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. İş hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Paylaşım duygunuzun her zaman önemli olduğunu biliyorsunuz. ASLAN: Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz daha da yükselecek.

Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz daha da yükselecek. BAŞAK: Çevre ilişkilerini en iyi kullananlardan birisiniz ama sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor. Bugün, derin duygularınızın esiri olarak olayları fazla kafaya takıyor, her kelimenin altında farklı anlam arıyorsunuz.

Çevre ilişkilerini en iyi kullananlardan birisiniz ama sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor. Bugün, derin duygularınızın esiri olarak olayları fazla kafaya takıyor, her kelimenin altında farklı anlam arıyorsunuz. TERAZİ: Bugün enerjinizin sınırlarını siz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Bazı dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için size yardım ediyor.

Bugün enerjinizin sınırlarını siz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Bazı dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için size yardım ediyor. AKREP: Bugün karışık düşünceler içindesiniz ve daha ağır olmanız konusunda kararsızlık yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakmalısınız. Huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz. Ertelediğiniz işler konusunda daha sıkı çalışmalısınız.

Bugün karışık düşünceler içindesiniz ve daha ağır olmanız konusunda kararsızlık yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakmalısınız. Huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz. Ertelediğiniz işler konusunda daha sıkı çalışmalısınız. YAY : Bugün maddi konular önem kazanıyor. Ortaklarınızla veya çalışma içinde bulunacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz. Sosyal ve toplumsal yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin şekilde uygulayın.

: Bugün maddi konular önem kazanıyor. Ortaklarınızla veya çalışma içinde bulunacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz. Sosyal ve toplumsal yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin şekilde uygulayın. OĞLAK: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.

Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız. KOVA: Aykırı düşüncelerinizle öne çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Durum böyle olunca çevrenizdeki kişiler arkanızdan konuşuyorlar.

Aykırı düşüncelerinizle öne çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Durum böyle olunca çevrenizdeki kişiler arkanızdan konuşuyorlar. BALIK: Bazı olayları abartmadan önce iç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, hep temkinli yapınızı bozmamalısınız. Biraz daha düşünceli olmalısınız.

18 Haziran gününe damga vuran olaylar

Napoleon Bonaparte, Waterloo'da İngiliz ve Avusturya ordularına karşı yenildi. 1815

Türk-Alman Saldırmazlık Antlaşması imzalandı. 1941

65 ülkenin pilotları uçak kaçırma olaylarını protesto için boykota başladı. Boykota Türk pilotlar da katıldı. Uçak seferleri 24 saat durdu. 1972

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) İstanbul Festivalini boykot etti. Gerekçe; İstanbul Festivali'nde Türk ve İslam eserlerinin yeterince yer almamasıydı. 1977

Başbakan Turgut Özal silahlı saldırıya uğradı. Kartal Demirağ adlı kişi Anavatan Partisi kongresinde Turgut Özal'a ateş etti. Özal elinden yaralandı. Kongre devam etti ;Özal yeniden Anavatan Partisi genel başkanlığına seçildi. 1988

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey Bakü'yü terk etti. Haydar Aliyev Azerbaycan cumhurbaşkanı oldu. 1993

Dünya Futbol Şampiyonası Amerika'da yapıldı. 18 Haziran günü final için Brezilya ve İtalya karşılaştı. Şampiyon penaltılarla belirlendi; kupa Brezilya'nın. 1994

Başbakan Necmettin Erbakan istifa etti. Erbakan koalisyon ortağı Doğru Yol Partisi ile başbakanlığı bir yıl sonunda Tansu Çiller'e devretme anlaşması yapmıştı. 1997

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, RTÜK yasasını veto etti. Gerekçe: Toplumun yansız ve tarafsız haber alma hakkının engellenmesi. 2001

Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Türkiye Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez çeyrek finale çıktı. 2002

El Kaide Suudi Arabistan'da rehin tuttuğu Amerikalı Paul M.Johnson'ı başını keserek öldürdü. Örgüt, Riyad hükümetinden cezaevindeki militanların serbest bırakılmasını istiyordu. 2004

Katalanlar referandumda İspanya'dan özerklik planına yüzde 74 "Evet" oyu verdi. İspanya Başbakanı Rodriquez Zapatero "Bu İspanya'yı küçültmeyecek, çeşitlendirecek" dedi. 2006

Romanya’nın bir köyünde yapılan belediye başkanlığı seçiminde seçmenler, yeniden aday olan ancak seçim günü ölen belediye başkanını, hayatını kaybettiğini bilmelerine rağmen, rakibinin kazanmasını önlemek için yeniden seçtiler. 2008

Günün bulmacası