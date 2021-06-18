Güne Başlarken | 18 Haziran 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
18 Haziran 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İSKİ'nin yüzde 23'lük su zammı teklifi oy çokluğuyla reddedildi.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldığını bildirdi.
- İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi.
- A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında Slovenya'ya 72-47 yenildi.
- İzmir'in Konak ilçesinde HDP il binasına giren bir kişi, etrafa rastgele ateş açtı. Ofiste çalışan Deniz Poyraz'ı öldüren 27 yaşındaki O.G. polis tarafından gözaltına alındı. Deniz Poyraz'ın, HDP il binasında çay servisi yapan annesi Fehime Poyraz rahatsızlandığı için bir günlüğüne onun yerine işe geldiği öğrenildi. Emniyette ilk ifadesini veren saldırganın güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği anlar ortaya çıktı.
Güne Dair Notlar
- 18 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8, 72 TL euro ise 10, 39 TL.
- Gram altın ise 500 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 17°C, 26°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 19°C, 28°C Az bulutlu ve açık Ankara, 13°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 18°C, 25°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 20°C, 38°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
“Sabahları uyanmak, yataktan kalkmak dert. Gün içinde, hiçbir şey yapmak gelmiyor içimden. Yediğimden, içtiğimden, okuduğumdan, dinlediğimden, izlediğimden keyif almıyorum. Sürekli bir sıkılma, bezginlik, güçsüzlük, yorgunluk hissi… Yapmam gereken küçük, kolay bir iş bile gözümde büyüyor. Ayrıca bazen belim ağrıyor, bazen sırtım, bazen bacaklarım, bazen başım, bazen de hepsi… Gergin, tahammülsüz, üşengeç, aksi, depresif, mutsuz, umutsuz biri olup çıktım” diyenler adına Psikiyatr Dr. Cumhur Boratav’ı aradım ve sordum: “Şu meşhur ‘tükenmişlik sendromu’ mu bu yaşadığımız? Ve tabii, ne yapacağız?” Murat Çelik'in köşe yazısı...
18 Haziran günlük burç yorumları
- KOÇ: Ani gelişecek duygusal olaylara karşı kendinizi hazırlamalısınız. Çalıştığınız ortamlarda duygusal bir beraberlik gündeme gelebilir. Kalbi boş olan Koç’lar için, değişik bir dönem. Her an karşınıza yeni biri çıkabilir.
- BOĞA: Kendinize yönelteceğiniz mantıklı sorularla, açıklığa kavuşmayan sorunlara yöneleceksiniz. Sır gibi saklanan konuların ne kadar gereksiz olduğunu göreceksiniz. Partneriniz için planlar yapın, ona ilgi gösterin.
- İKİZLER: Bir türlü gerçekleştiremediğiniz düşleriniz var. Bu artık sizin yaşam tarzınız olmuş durumda. Bu tür düşünceler sizi daha çok hayata bağlıyor. İçinde bulunduğunuz gerçek şartları unutmayın.
- YENGEÇ: Gücünüzün farkında olmanıza rağmen bulunduğunuz ortamlarda bazı kişilerle fikir çatışmaları yaşayabilirsiniz. Taviz vermiyorsunuz. Olayları iddialaşmaların ötesine taşımamalısınız.
- ASLAN: Duygusal konularda takıntılısınız. Partnerinizin düşüncelerini merak ettiğinizi ona belli etmek istemiyorsunuz. Karşılıklı konuşmaların size sağlayacağı yarar konusunda şüpheleriniz olabilir.
- BAŞAK: İlişkilerinizde duygusal paylaşıma ihtiyaç duyduğunuz bir gündesiniz. İkili ilişkilerinizde beklediğiniz ilgi size biraz sorun yaratabilir. Bugün iç sesinizin size sağlayacağı motivasyon önemli olacak.
- TERAZİ: Ortaklaşa yaptığınız çalışmalardan verim alacaksınız. Ama bu sizin sorunlara karşı atacağınız adımların inisiyatifini almanıza bağlı. Çok talepkar olmayın. Partnerinizle paylaşımlarınızda sert davranmayın.
- AKREP: Olaylara sezgilerinizle yaklaşmanıza rağmen yaşamınızda ilginç gelişen bir mantık var. Duygusal beklentiler içine girebilirsiniz. Ay’ın konumu maddi anlamda güçlü olan kişilere yaklaşmanızı sağlıyor.
- YAY: Maddi konularda kendinizi güvenli hissetmek için yaptığınız çalışma karşılıksız kalmayacak. Elinize geçen kazançları küçük yatırımlarla değerlendirin. Partnerinizin düşüncelerine önem vermelisiniz.
- OĞLAK: Güneş tepe evinizde ilerlerken iyi niyetli davranışlarınızla toplumda göz dolduracaksınız. Bugün başarılı aktiviteler peşindesiniz. Duygularınızı yansıtacağınız konular karşınıza gelebilir. Ayrıcalıklı planlar yapın.
- KOVA: Enerjinizin gücü karşısında hatalar yapabilirsiniz. İyi bir planlamayı ihtiyacınız var. Zihinsel dağınıklık yaşamazsanız birçok başarıyı bir arada görecek, yaptığınız işlerden duygusal tatmin sağlayacaksınız.
- BALIK: Yaratıcılığınızı istediğiniz gibi karşı tarafa sunacak ve fikirlerinizi kabul ettireceksiniz. Ailenizden veya üstlerinizden beklediğiniz davranışlar sizi tatmin etmeyebilir. Yakınlarınızla maddi konulara girmemelisiniz.