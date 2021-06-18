Güne Başlarken | 18 Haziran 2021

Sen uyurken neler oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İSKİ'nin yüzde 23'lük su zammı teklifi oy çokluğuyla reddedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldığını bildirdi.

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında Slovenya'ya 72-47 yenildi.

İzmir'in Konak ilçesinde HDP il binasına giren bir kişi, etrafa rastgele ateş açtı. Ofiste çalışan Deniz Poyraz'ı öldüren 27 yaşındaki O.G. polis tarafından gözaltına alındı. Deniz Poyraz'ın, HDP il binasında çay servisi yapan annesi Fehime Poyraz rahatsızlandığı için bir günlüğüne onun yerine işe geldiği öğrenildi. Emniyette ilk ifadesini veren saldırganın güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği anlar ortaya çıktı.

Güne Dair Notlar

18 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8, 72 TL euro ise 10, 39 TL.

ise Gram altın ise 500 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 17°C, 26°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 19°C, 28°C Az bulutlu ve açık Ankara, 13°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 18°C, 25°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 20°C, 38°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

“Sabahları uyanmak, yataktan kalkmak dert. Gün içinde, hiçbir şey yapmak gelmiyor içimden. Yediğimden, içtiğimden, okuduğumdan, dinlediğimden, izlediğimden keyif almıyorum. Sürekli bir sıkılma, bezginlik, güçsüzlük, yorgunluk hissi… Yapmam gereken küçük, kolay bir iş bile gözümde büyüyor. Ayrıca bazen belim ağrıyor, bazen sırtım, bazen bacaklarım, bazen başım, bazen de hepsi… Gergin, tahammülsüz, üşengeç, aksi, depresif, mutsuz, umutsuz biri olup çıktım” diyenler adına Psikiyatr Dr. Cumhur Boratav’ı aradım ve sordum: “Şu meşhur ‘tükenmişlik sendromu’ mu bu yaşadığımız? Ve tabii, ne yapacağız?” Murat Çelik'in köşe yazısı...

18 Haziran günlük burç yorumları