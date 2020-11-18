Güne Başlarken | 18 Kasım 2020
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
18 Kasım 2020, Çarşamba 07:14 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi.
Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven'in görevden alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi.
Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Bu akşamın kazandıran numaraları 5 18 24 28 42 51 oldu.
Güne Dair Notlar
- 18 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 7,71 TL euro ise 9,15 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 8°C, 15°C Yer yer yağmur ve sağanak yağışlı Antalya, 15°C, 24°C Az bulutlu ve açık Ankara, 1°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 12°C, 14°C Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı Diyarbakır, 1°C, 16°C Az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Anayasa çalışması yapmak, ayıp değil... Saklamak ayıp. Gerçi yapmadık diyorlar ama arşive bakınca, yaptıkları pekâlâ anlaşılıyor. Öyleyse saklamak niye? Ortada Anayasayı, “cebren tebdil, tağyir ve ilga” gibi bir suç da yok ki.. - Rauf Tamer'in yazısı...
Günün kitabı
Paranormal Hikayeler/ Işıl Işık
Siz hiç yaşlanan bir oyuncak bebek gördünüz mü?
Ya da kafatasında gerçek bir insan beyni taşıyan kukla?
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Paranormal ve korku hikayelerinin ünlü ismi Işıl Işık, birbirinden ürkütücü ve merak uyandırıcı paranormal hikayeleri sizler için derledi.
Gizemli olaylardan lanetli bebeklere, şehir efsanelerinden korku dolu hikayelere kadar birçok tüyler ürpertici hikâye sizleri bekliyor.
18 Kasım günlük burç yorumları
- KOÇ: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.
- BOĞA: Duygusal anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Planlarınızı yaparken uzun vadeli düşünmelisiniz.
- İKİZLER: Kendinize özgün davranışlarınızı sergilerken hiç kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. Olaylara iyi niyetli yaklaşımınızın farklı algılanması sizi üzebilir. İlişkinizde fikir birlikteliğinin önemli olduğunu biliyorsunuz.
- YENGEÇ: Yanınızda çalışanların fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. İş hayatınızın duygusal motivasyonunuzla ilerlediği bir gün. Paylaşım duygusunun daima önemli olduğunu biliyorsunuz.
- ASLAN: Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz daha da olumlu etkilenecek.
- BAŞAK: Çevre ilişkilerini en iyi kullananlardan birisiniz ama sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor. Derin duyguların kişisi olarak olayları fazla kafaya takıyorsunuz. Her kelimenin altında farklı bir anlam aramanız hata.
- TERAZİ: Bugün karışık düşünceler içindesiniz ve daha sabit olmak konusunda kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakıyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz. Ertelediğiniz işler konusunda daha sıkı çalışmalısınız.
- AKREP: Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Bazı dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için size yardım ediyor.
- YAY: Maddi konular önem kazanıyor. Ortaklarla veya iş arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz. Sosyal ve toplumsal yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin bir şekilde uygulayın. Bu sırada da dikkatli olun.
- OĞLAK: Duygusal geriliminiz çok fazla. Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz. Sezgilerinizi önemli ölçüde kullandığınız için farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz.
- KOVA: Aykırı düşüncelerle öne çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşuyorsunuz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Durum böyle olunca çevrenizdekiler arkanızdan konuşuyor.
- BALIK: Olayları abartmadan önce iç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız.