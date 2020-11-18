Güne Başlarken | 18 Kasım 2020

Sen uyurken neler oldu?

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven'in görevden alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi.

Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Bu akşamın kazandıran numaraları 5 18 24 28 42 51 oldu.

Güne Dair Notlar

18 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 7,71 TL euro ise 9,15 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 8°C, 15°C Yer yer yağmur ve sağanak yağışlı Antalya, 15°C, 24°C Az bulutlu ve açık Ankara, 1°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 12°C, 14°C Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı Diyarbakır, 1°C, 16°C Az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Anayasa çalışması yapmak, ayıp değil... Saklamak ayıp. Gerçi yapmadık diyorlar ama arşive bakınca, yaptıkları pekâlâ anlaşılıyor. Öyleyse saklamak niye? Ortada Anayasayı, “cebren tebdil, tağyir ve ilga” gibi bir suç da yok ki.. - Rauf Tamer'in yazısı...

Günün kitabı

Paranormal Hikayeler/ Işıl Işık

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Ya da kafatasında gerçek bir insan beyni taşıyan kukla?

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18 Kasım günlük burç yorumları