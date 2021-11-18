Güne Başlarken | 18 Kasım 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
18 Kasım 2021, Perşembe 07:35 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Döviz alım satımında kimlik tespitini zorunlu hale getiren düzenlemede değişiklik yapıldı. Döviz alım-satımında kimlik tespiti, 100 dolar ve üzerindeki alım satımda şart olacak.
Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar, yaşadıkları korku nedeniyle evlerine giremiyor.
Dünya Kupası hayalleri sona eren Bosna Hersek Milli Takımı'nda, taraftarların yuhaladığı Miralem Pjanic'e, sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarının ardından tepkiler arttı.
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Trinidad ve Tobagolu golcü oyuncu Kennya Kinda Esther Cordner'i kadrosuna dahil etti.
Güne Dair Notlar
- 18 Kasım günü saat 7.35'te dolar 10,89 TL, euro ise 12,33 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 15°C, 23°C İç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Ankara, 1°C, 14°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 9°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 2°C, 19°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Camdaki Kız, STAR TV: 20.00 Haluk Levent’le Yeniden, ATV: 20.00 Bir Zamanlar Çukurova, SHOW: 20.00 Yerli Dizi: Aziz, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Misafir, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
18 Kasım günlük burç yorumları
- KOÇ: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak arkadaşlarınız var. Güzel konuşmalarla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışması ani aşkları da gündeme getirebilir. İskelet sisteminizi korumalısınız.
- BOĞA: Fikirlerinizi kendinize saklamak istediğiniz için garip bir gizem içine girebilirsiniz. Kafaca anlaştığınız kişilerin daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimalinin olması sizi endişelendirmesin.
- İKİZLER: Yaşadığınız bir ilişki varsa sonuca gitmeyin. Yakın çevrenizi testten geçirirken üzülecek ve gerçek dostlarınızla birlikte olmayı yeğleyeceksiniz. Eğlenceli ortamlar sizi bekliyor. Hazırlıklı olun.
- YENGEÇ: Tavırlarınızda inatçılık gözleniyor. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde, fazla gururla davranıyorsunuz. Emlak işleri ile ilgili değişimler gündeminizde olabilir. Bugün, özgüveniniz yüksek.
- ASLAN: Enerjiniz çok güçlü. Orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık isteğinizi önleyemiyorsunuz. Cazibeniz dikkat çekiyor. Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.
- BAŞAK: İşinizle ilgili dayanışmada yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız var. Aşk gezegeni Venüs, kombinasyon burcunuzda ilerliyor. Kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkıp birçoğundan vazgeçebilirsiniz.
- TERAZİ: Hayatınıza yeni insanlar girebilir ve çok değişik gruplardan iş teklifleri alabilirsiniz. Karşınıza çıkan kişilerin aklından etkileneceksiniz. Bazı konuları arkadaşlarınızla daha çok paylaşmak isteyeceksiniz.
- AKREP: Kariyerinizle ilgili sıkıntılı bir dönem. Mesleki konularda yapacağınız atılımlar havada kalabilir. Suskun bir havaya girecek ve düşüncelerinizi paylaşmak istemeyeceksiniz. Eski duygularınız ortaya çıkacak.
- YAY: Yollarla ilgili beklentilerinizde duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün. Cesaretinizi asla kaybetmeyin.
- OĞLAK: Maddi sorunlar nedeniyle kafanız allak bullak olabilir. Beklenmeyen harcamalara sinirlenmeyin. Parayla ilgili konuları erteleyin. Çözüm bekleyen ödemeleriniz için gerekli şartları oluşturun.
- KOVA: Düşüncelerinizi yeniden şekillendirin. Sakin olup hiçbir şeye kızmamalısınız. Acil durumlar için karşınızdaki kişilere de fazla yüklenmeyin. Değişim içinde olduğunuz için kendinizi herkese kapatabilirsiniz.
- BALIK: Düşünceleriniz yoğunlaşmış durumda. Her şeyin altı yapısı incelemekten yorgun düşebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyi gereksiz bir kıskançlıkla bunaltabilirsiniz. Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor.