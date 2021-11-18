Güne Başlarken | 18 Kasım 2021





Sen uyurken neler oldu?

Döviz alım satımında kimlik tespitini zorunlu hale getiren düzenlemede değişiklik yapıldı. Döviz alım-satımında kimlik tespiti, 100 dolar ve üzerindeki alım satımda şart olacak.

Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar, yaşadıkları korku nedeniyle evlerine giremiyor.

Dünya Kupası hayalleri sona eren Bosna Hersek Milli Takımı'nda, taraftarların yuhaladığı Miralem Pjanic'e, sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarının ardından tepkiler arttı.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Trinidad ve Tobagolu golcü oyuncu Kennya Kinda Esther Cordner'i kadrosuna dahil etti.

Güne Dair Notlar

18 Kasım günü saat 7.35'te dolar 10,89 TL, euro ise 12,33 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 15°C, 23°C İç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Ankara, 1°C, 14°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 9°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 2°C, 19°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Camdaki Kız, STAR TV: 20.00 Haluk Levent’le Yeniden, ATV: 20.00 Bir Zamanlar Çukurova, SHOW: 20.00 Yerli Dizi: Aziz, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Misafir, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

18 Kasım günlük burç yorumları