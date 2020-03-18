Güne Başlarken | 18 Mart 2020





Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Koca, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." dedi.

İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, "Fransa’dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması"yla ilgili soruşturma başlattı.

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 345 kişi artarak 2 bin 503'e yükseldi.

Güne Dair Notlar

18 Mart günü saat 7.08'de dolar 6,41 TL, euro ise 7,07 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 3°C, 10°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu İzmir, 6°C, 16°C Az bulutlu Antalya, 8°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, -5°C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 3°C, 6°C Çok bulutlu ve yağmurlu Diyarbakır, 7°C, 13°C Yağmur ve sağanak yağışlı





Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Salgın döneminde güne sağlıklı başlamanın ve sağlık kalmanın en iyi yolu #evdekal kuralına uymaktır.

Evde dahi olsan sabah uyanır uyanmaz duşunu al, gün içerisinde ellerini en az 20 saniye kuralına uygun şekilde birçok kez yıka, ev içerisinde hapşırırken ya da öksürürken dahi peçete kullan ve dezenfektanını yanından ayırma.

Dışarıdan pişmemiş yiyecek sipariş etme. Siparişlerinin dış yüzeyini mümkünse dezenfektanla sil ve dokunduktan sonra ellerini yıka.

Kuryelerle, kargolarla temas etme. Ödemelerini online yap. Sağlıcakla kal ve unutma, #evdekal

Akşam evde n'apsak?

Günün televizyon dizileri: Kuruluş Osman (ATV), Zemheri (Show), Jet Sosyete (Star TV), Öğretmen (FOX)

Dizi önerisi: The I-Land

Okunacak kitap önerisi: End of Days (Günlerin Sonu) - Jenny Erpenbeck

Oynanacak oyun önerisi: DayZ

Akşam dışarıda n'apsak?

Vizyondaki filmler: Bloodshot: Durdurulamaz Güç, Mürit, Gölgelerin Aşkı, Araf 4: Meryem, Kadın, İlk Aşk

Günlük burç yorumları (18 Mart 2020)

KOÇ : Özgürlüğünüzü maddi güven ortamından alacağınız destekle sağlam hale getireceksiniz. Aynı fikirlere sahip olduğunuz ve size finans desteği sağlayacak kişilerle beraber olacaksınız. Alınganlığınız artacak.

: Özgürlüğünüzü maddi güven ortamından alacağınız destekle sağlam hale getireceksiniz. Aynı fikirlere sahip olduğunuz ve size finans desteği sağlayacak kişilerle beraber olacaksınız. Alınganlığınız artacak. BOĞA : Sanatsal ortamlarda doğan aşklar önemli. İş hayatınızda ani aşk kıvılcımları söz konusu. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız daha ön planda olacak. Bu dönem seçimlerinizi doğru yapmalısınız.

: Sanatsal ortamlarda doğan aşklar önemli. İş hayatınızda ani aşk kıvılcımları söz konusu. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız daha ön planda olacak. Bu dönem seçimlerinizi doğru yapmalısınız. İKİZLER : Entelektüel kişilerden etkileneceksiniz. Akıl ve felsefi konuşmalar sizin için önemli. Aşka bağlı yolculuklar yapmak isteyebilirsiniz. Gireceğiniz bazı ortamlarda beğeneceğiniz kişilerle birliktelik şansınız mevcut.

: Entelektüel kişilerden etkileneceksiniz. Akıl ve felsefi konuşmalar sizin için önemli. Aşka bağlı yolculuklar yapmak isteyebilirsiniz. Gireceğiniz bazı ortamlarda beğeneceğiniz kişilerle birliktelik şansınız mevcut. YENGEÇ : Tanışacağınız kişilerin çevreleri sizin için önemli, unutmayın. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi birleştireceksiniz. Değerlerinizin farkındasınız.

: Tanışacağınız kişilerin çevreleri sizin için önemli, unutmayın. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi birleştireceksiniz. Değerlerinizin farkındasınız. ASLAN : Karşı cinse kayıtsız kalamayacaksınız. İş konusunda iletişime önem vermek zorunda kalacaksınız. Küçük yazışmalar ve seminerler sayesinde kendinizi göstereceksiniz. Enerjinizin yüksek olduğu bir gün.

: Karşı cinse kayıtsız kalamayacaksınız. İş konusunda iletişime önem vermek zorunda kalacaksınız. Küçük yazışmalar ve seminerler sayesinde kendinizi göstereceksiniz. Enerjinizin yüksek olduğu bir gün. BAŞAK : Bazılarınız kardeşlerle ve yakın bağ içinde olacakları kişilerle ortak çalışma içine girecekler ve karlı çıkacaklardır. Gücünüzü çevre faktörlerden alacak işler içinde olacaksınız. Önemli kararlar arifesindesiniz.

: Bazılarınız kardeşlerle ve yakın bağ içinde olacakları kişilerle ortak çalışma içine girecekler ve karlı çıkacaklardır. Gücünüzü çevre faktörlerden alacak işler içinde olacaksınız. Önemli kararlar arifesindesiniz. TERAZİ: Olaylar karşısında gösterilen tavır ve değer kavramları sizin için önemli ve bu nedenle iş çevrenizde kararsız ortalıkta dolaşanları eleştiriyorsunuz. Aleyhinizdeki söylentilere hazırlıklı olun.

Olaylar karşısında gösterilen tavır ve değer kavramları sizin için önemli ve bu nedenle iş çevrenizde kararsız ortalıkta dolaşanları eleştiriyorsunuz. Aleyhinizdeki söylentilere hazırlıklı olun. AKREP : Gerçekleştirmek istediğiniz düşüncelerinize karşı oluşacak karşıt düşünce sizi negatif etkilemeyecek. Arkadaş toplantılarında entelektüel yönünüzle ilgi topluyorsunuz. Her türlü olaya karşı dikkatli olun.

: Gerçekleştirmek istediğiniz düşüncelerinize karşı oluşacak karşıt düşünce sizi negatif etkilemeyecek. Arkadaş toplantılarında entelektüel yönünüzle ilgi topluyorsunuz. Her türlü olaya karşı dikkatli olun. YAY : Aşırı alıngan ve ben merkezci olduğunuz bir gün. Her dediğiniz olsun istiyorsunuz ama olaylar farklı olabilir. Öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız. Partnerinizle aranızdaki mesafeyi korumaya çalışın.

: Aşırı alıngan ve ben merkezci olduğunuz bir gün. Her dediğiniz olsun istiyorsunuz ama olaylar farklı olabilir. Öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız. Partnerinizle aranızdaki mesafeyi korumaya çalışın. OĞLAK: Bu dönem bazı aşklar yarım kalacak. Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu çok fazla etkileyecek. Risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz. Akşam saatlerinde sert çıkışlardan uzak kalın.

Bu dönem bazı aşklar yarım kalacak. Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu çok fazla etkileyecek. Risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz. Akşam saatlerinde sert çıkışlardan uzak kalın. KOVA: Aşk ve duygusal ilişkilerinizde fazla seçici ve mükemmeliyetçi olacaksınız. Bugün tenkit edilmekten nefret ettiğiniz bir gerçek. Üstelik ailenizden gelecek olan bu eleştiriler canınızın sıkılmasına neden olacak.

Aşk ve duygusal ilişkilerinizde fazla seçici ve mükemmeliyetçi olacaksınız. Bugün tenkit edilmekten nefret ettiğiniz bir gerçek. Üstelik ailenizden gelecek olan bu eleştiriler canınızın sıkılmasına neden olacak. BALIK: Önemli bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız güzel bir fırsat doğuyor. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi düşünceler içinde olacaksınız. Bulunduğunuz konumu farklı platformlara taşımayı amaçlıyorsunuz.

18 Mart gününe damga vuran olaylar