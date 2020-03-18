Güne Başlarken | 18 Mart 2020
Türkiye neredeyse tamamen karantina dönemine girdi. Bundan sonra sorumluluk sana düşüyor. Kurallara uyulursa koronavirüsün yayılması yavaşlatılabilir. Ama uyulmazsa, İtalya ve İran'a dönüşme ihtimalimiz var. Bu yüzden #EvindeKal
18 Mart 2020, Çarşamba 06:45 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Sağlık Bakanı Koca, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." dedi.
İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, "Fransa’dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması"yla ilgili soruşturma başlattı.
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 345 kişi artarak 2 bin 503'e yükseldi.
18 Mart günü saat 7.08'de dolar 6,41 TL, euro ise 7,07 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 3°C, 10°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu İzmir, 6°C, 16°C Az bulutlu Antalya, 8°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, -5°C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 3°C, 6°C Çok bulutlu ve yağmurlu Diyarbakır, 7°C, 13°C Yağmur ve sağanak yağışlı
Güne nasıl sağlıklı başlanır?
Salgın döneminde güne sağlıklı başlamanın ve sağlık kalmanın en iyi yolu #evdekal kuralına uymaktır.
Evde dahi olsan sabah uyanır uyanmaz duşunu al, gün içerisinde ellerini en az 20 saniye kuralına uygun şekilde birçok kez yıka, ev içerisinde hapşırırken ya da öksürürken dahi peçete kullan ve dezenfektanını yanından ayırma.
Dışarıdan pişmemiş yiyecek sipariş etme. Siparişlerinin dış yüzeyini mümkünse dezenfektanla sil ve dokunduktan sonra ellerini yıka.
Kuryelerle, kargolarla temas etme. Ödemelerini online yap. Sağlıcakla kal ve unutma, #evdekal
Akşam evde n'apsak?
Günün televizyon dizileri: Kuruluş Osman (ATV), Zemheri (Show), Jet Sosyete (Star TV), Öğretmen (FOX)
Dizi önerisi: The I-Land
Okunacak kitap önerisi: End of Days (Günlerin Sonu) - Jenny Erpenbeck
Oynanacak oyun önerisi: DayZ
Akşam dışarıda n'apsak?
Vizyondaki filmler: Bloodshot: Durdurulamaz Güç, Mürit, Gölgelerin Aşkı, Araf 4: Meryem, Kadın, İlk Aşk
Günlük burç yorumları (18 Mart 2020)
- KOÇ: Özgürlüğünüzü maddi güven ortamından alacağınız destekle sağlam hale getireceksiniz. Aynı fikirlere sahip olduğunuz ve size finans desteği sağlayacak kişilerle beraber olacaksınız. Alınganlığınız artacak.
- BOĞA: Sanatsal ortamlarda doğan aşklar önemli. İş hayatınızda ani aşk kıvılcımları söz konusu. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız daha ön planda olacak. Bu dönem seçimlerinizi doğru yapmalısınız.
- İKİZLER: Entelektüel kişilerden etkileneceksiniz. Akıl ve felsefi konuşmalar sizin için önemli. Aşka bağlı yolculuklar yapmak isteyebilirsiniz. Gireceğiniz bazı ortamlarda beğeneceğiniz kişilerle birliktelik şansınız mevcut.
- YENGEÇ: Tanışacağınız kişilerin çevreleri sizin için önemli, unutmayın. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi birleştireceksiniz. Değerlerinizin farkındasınız.
- ASLAN: Karşı cinse kayıtsız kalamayacaksınız. İş konusunda iletişime önem vermek zorunda kalacaksınız. Küçük yazışmalar ve seminerler sayesinde kendinizi göstereceksiniz. Enerjinizin yüksek olduğu bir gün.
- BAŞAK: Bazılarınız kardeşlerle ve yakın bağ içinde olacakları kişilerle ortak çalışma içine girecekler ve karlı çıkacaklardır. Gücünüzü çevre faktörlerden alacak işler içinde olacaksınız. Önemli kararlar arifesindesiniz.
- TERAZİ: Olaylar karşısında gösterilen tavır ve değer kavramları sizin için önemli ve bu nedenle iş çevrenizde kararsız ortalıkta dolaşanları eleştiriyorsunuz. Aleyhinizdeki söylentilere hazırlıklı olun.
- AKREP: Gerçekleştirmek istediğiniz düşüncelerinize karşı oluşacak karşıt düşünce sizi negatif etkilemeyecek. Arkadaş toplantılarında entelektüel yönünüzle ilgi topluyorsunuz. Her türlü olaya karşı dikkatli olun.
- YAY: Aşırı alıngan ve ben merkezci olduğunuz bir gün. Her dediğiniz olsun istiyorsunuz ama olaylar farklı olabilir. Öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız. Partnerinizle aranızdaki mesafeyi korumaya çalışın.
- OĞLAK: Bu dönem bazı aşklar yarım kalacak. Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu çok fazla etkileyecek. Risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz. Akşam saatlerinde sert çıkışlardan uzak kalın.
- KOVA: Aşk ve duygusal ilişkilerinizde fazla seçici ve mükemmeliyetçi olacaksınız. Bugün tenkit edilmekten nefret ettiğiniz bir gerçek. Üstelik ailenizden gelecek olan bu eleştiriler canınızın sıkılmasına neden olacak.
- BALIK: Önemli bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız güzel bir fırsat doğuyor. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi düşünceler içinde olacaksınız. Bulunduğunuz konumu farklı platformlara taşımayı amaçlıyorsunuz.
18 Mart gününe damga vuran olaylar
- Meclisi Mebusan, İstanbul'un işgali üzerine çalışmalarına ara verme kararı aldı. 1920
- Finike'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde, 27 kişi öldü. 1926
- Hitler ve Mussolini İtalya'da buluştu, İtalya Almanya'nın yanında savaşa girme kararı aldı. Bundan dört yıl sonra aynı gün, Almanlar Macaristan'ı işgale başladı. 1940
- Balıkesir'in Gönen ilçesi ve çevresinde meydana gelen depremde 246 kişi öldü. Yenice ilçesi yerle bir oldu. 1953
- Fransa Cezayir'e asker çıkarmaya başladı. 1956
- Tarihçi Prof. Dr. Enver Ziya Karal, 76 yaşında öldü. 1982
- Bankaların televizyonda reklam yapma yasağı kaldırıldı. 1985
- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Ceza İnfaz Yasası'ndaki değişiklikleri onayladı. Yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle cezaevlerindeki 68.000 hükümlüden yüzde 70'inin tahliye işlemleri başlatıldı. 1986
- Güney Afrika'da siyahlara eşit vatandaşlık hakkı tanıyan ve Devlet Başkanı De Klerk tarafından planlanan anayasal reform tasarısı halk oylamasıyla kabul edildi. 1992
- Sinema sanatçısı Yıldırım Gencer vefat etti. 2005