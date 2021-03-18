Güne Başlarken | 18 Mart 2021

Sen uyurken neler oldu?





Güne Dair Notlar

18 Mart günü saat 7.40'ta dolarx TL euro ise x TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 5°C, 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Antalya, 7°C, 16°C Doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı Ankara, -1°C, 9°C Karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri kar yağışlı Trabzon, 8°C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 5°C, 13°C Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

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