Türkiye Güne Başlarken | 18 Mart 2021

Güne Başlarken | 18 Mart 2021

Türkiye

Güne Başlarken | 18 Mart 2021

Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!

18 Mart 2021, Perşembe 08:00 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?


Güne Dair Notlar

  • 18 Mart günü saat 7.40'ta dolarx TL euro ise x TL.
Hava durumu ise şöyle: 
İstanbul, 5°C, 10°C  Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Antalya,  7°C, 16°C Doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Ankara,  -1°C, 9°C  Karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri kar yağışlı
Trabzon, 8°C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Diyarbakır, 5°C, 13°C Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı


Günün kitabı


18 Mart günlük burç yorumları

  • KOÇ: Kafanızda binbir çeşit düşünce var değişim içindesiniz. Derin düşünmenin size fazla yararı yok. Yaşadığınız zincirleme olaylar yüzünden aklınız geçmişinize takıldığında içinizde bir burukluk başlıyor.
  • BOĞA: Dış görünüşünüze yansımamasına rağmen, duygusal takıntılarınızda inatçısınız ve vazgeçmiyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilere karşı düşüncelerinizin sabitliğinden geri adım atmayacaksınız.
  • İKİZLER: Rutin günlerinizden biri olmasına rağmen, Ay’ın konumu birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın duygusal sorunlarından etkilenebileceğinizi gösteriyor. Bazılarının size karşı gizli kıskançlıkları olabilir.
  • YENGEÇ: Karşınıza çıkacak kişilerin gizli duygularına hazırlıklı olun. Bazıları iyi niyetinizi farklı algılayabilir. Katılacağınız toplantılarda çapkınların ilgisini çekeceksiniz. Olayları oyun gibi görüyorsunuz.
  • ASLAN: Ailenizin güvenliği ve şartları her şeyden önemli. Ailenizin kadınları ile duygu birliği içinde olduğunuz bir gün. Bugün bazı önemli randevuları düşünerek gün içinde planlamanızı doğru şekilde yapmalısınız.
  • BAŞAK: Duygusallığınız tavan yapabilir. Yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz işler yapmalısınız. Sevdiğiniz kişinin farklı düşüncelerine tepki göstermeden önce empati yaparsanız onun isteklerini keşfedebilirsiniz.
  • TERAZİ: Maddi kaygılarınızın sizi rahatsız etmesine izin verdiğiniz müddetçe olumsuzluklardan kurtulamazsınız. Bütün gün kendinizi sıkıyor, gerilim içinde oluyorsunuz. Bu yüzden, olayları akışına bırakmalısınız.
  • AKREP: Çevrenizdeki kişilerden kuşku duymanız için neden yok. Sizin disiplinli yapınız her konuda kendini belli ediyor ve her şeyi gereğinden fazla büyütüyorsunuz. İletişim sorunları yaşayabilirsiniz.
  • YAY: İçinizden taşan bir enerji topu olmasına rağmen yaratıcılığınız yanlış değerlendiriliyor. Düşüncelerini gizleyerek yaşamak tarzınız değil. Ama yapmanız gereken her şeyi paylaşmak zorunda değilsiniz.
  • OĞLAK: Konuşmak istemediğiniz bir konuda ağzınızdan hiç kimse laf alamaz. Özellikle derin konular üzerinde daha da derin düşünmenize neden olacak olayların gündem kazanmasıyla yaşamınız renklenecek.
  • KOVA: Partnerinizin duyguları çok önemli olmasına rağmen çevre koşullarınızı da gözden geçirmeden edemiyorsunuz. Sevginizi göstermekte cimri davranıyorsunuz. Ona karşı kıskanç ve şüphecisiniz.
  • BALIK: Dostlarınızla birçok ortak aktivitede bulunacaksınız. Olumsuzluk duygular içinde hareket edip bazı işlerinizin yarım kalmasına neden oluyorsunuz. Bugün aşk gezegeni Venüs’ten pozitif etkiler alıyorsunuz.

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