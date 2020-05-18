Güne Başlarken | 18 Mayıs 2020

Sen uyurken neler oldu?

Gümüşhane'de Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu il genelinde 18 Mayıs tarihinden itibaren maske takılmasını zorunlu hale getirdi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurtlarda karantinaya alınan 74 bin 898 kişiden 65 bin 243'ünün tahliye edildiğini bildirdi.

ABD'deki 296 Türk vatandaşı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Doğu Afrika ülkesi Madagaskar'da, yeni tip corona virüsten ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Çin'de yeni tip corona virüs vakalarının yeniden arttığı bölgelerde 6 yetkili görevden alındı, yere tükürmek yasaklandı.

Güne Dair Notlar

18 Mayıs günü saat 7.17'de dolar 6,89 TL, euro ise 7,46 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 17°C, 26°C Sabah saatlerinde kuzey kıyıları puslu Antalya, 24°C, 40°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 32°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 16°C, 24°C Açık Diyarbakır, 14°C, 33°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ramazan ayı nasıl sağlıklı geçirilir?

Karaciğer detoksu için en uygun zaman Ramazan ayı

Ramazan ayında uygun beslenerek kolesterolü düşürmenin mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Onur Yaprak, “Bu ayı karaciğerimizde detoks sağlamak için bir fırsata dönüştürebiliriz. Öğünlerde özellikle karbonhidratlara ve yağlara dikkat etmeliyiz. Yemeklerde karbonhidratların oranı yüzde 40-50’yi geçmemeli’’ dedi.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Ekşi Elmalar (Kanal D), Kim Milyoner Olmak İster (ATV)

Dizi önerisi: Succession

Film önerisi: Into the Wild (2007)

Kitap önerisi: Futbol Taktikleri Tarihi - Jonathan Wilson

Günlük burç yorumları (18 Mayıs 2020)

KOÇ: Duygusal geriliminiz çok fazla. Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman kendinizi kısıtlanmış hissediyorsunuz. Sezgilerinizi önemli ölçüde kullanıyor, farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz.

Duygusal geriliminiz çok fazla. Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman kendinizi kısıtlanmış hissediyorsunuz. Sezgilerinizi önemli ölçüde kullanıyor, farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz. BOĞA: Olayları abartmayın ve iç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermeyin. Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek her zamanki gibi temkinli ve sistemli olmalısınız. Biraz daha temkinli davranın.

Olayları abartmayın ve iç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermeyin. Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek her zamanki gibi temkinli ve sistemli olmalısınız. Biraz daha temkinli davranın. İKİZLER :Kendinize özgün davranışlar sergilerken hiç kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. Olaylara iyi niyetli yaklaşımlarınızın farklı algılanması sizi üzebilir. İlişkinizde fikir birlikteliğinin önemli olduğunu biliyorsunuz.

:Kendinize özgün davranışlar sergilerken hiç kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. Olaylara iyi niyetli yaklaşımlarınızın farklı algılanması sizi üzebilir. İlişkinizde fikir birlikteliğinin önemli olduğunu biliyorsunuz. YENGEÇ: Yanınızda çalışanarın fikir değiştirmesi yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Paylaşımın her zaman önemli olduğunu biliyorsunuz.

Yanınızda çalışanarın fikir değiştirmesi yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Paylaşımın her zaman önemli olduğunu biliyorsunuz. ASLAN: Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz daha olumlu etkilenecek.

Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz daha olumlu etkilenecek. BAŞAK : Çevre ilişkilerini en iyi kullananlardan birisiniz ama sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor. Bugün derin duygularınızın esiri olarak olayları fazla kafaya takıyor, her kelimenin altında farklı anlam arıyorsunuz.

: Çevre ilişkilerini en iyi kullananlardan birisiniz ama sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor. Bugün derin duygularınızın esiri olarak olayları fazla kafaya takıyor, her kelimenin altında farklı anlam arıyorsunuz. TERAZİ: Bugün enerjinizin sınırlarını siz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Bazı dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için size yardım ediyor.

Bugün enerjinizin sınırlarını siz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Bazı dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için size yardım ediyor. AKREP: Bugün karışık düşünceler içindesiniz ve daha ağır olmanız konusunda kararsızlık yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakmalısınız. Huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz. Ertelediğiniz işler konusunda daha sıkı çalışmalısınız.

Bugün karışık düşünceler içindesiniz ve daha ağır olmanız konusunda kararsızlık yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakmalısınız. Huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz. Ertelediğiniz işler konusunda daha sıkı çalışmalısınız. YAY : Bugün maddi konular önem kazanıyor. Ortaklarınızla veya birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz. Sosyal ve toplumsal yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin şekilde uygulayın.

: Bugün maddi konular önem kazanıyor. Ortaklarınızla veya birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz. Sosyal ve toplumsal yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin şekilde uygulayın. OĞLAK : Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.

: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız. KOVA: Aykırı düşüncelerinizle öne çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Durum böyle olunca çevrenizdeki kişiler arkanızdan konuşuyorlar.

Aykırı düşüncelerinizle öne çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Durum böyle olunca çevrenizdeki kişiler arkanızdan konuşuyorlar. BALIK: Duygusal anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Planlarınızı yaparken uzun vadeli düşünmelisiniz.

18 Mayıs gününe damga vuran olaylar

Napoleon Bonaparte Fransa imparatoru ilan edildi. 1804

Uluslararası Silahsızlanma Konferansı Cenevre'de başladı. 1926

Adolf Hitler müttefiki İtalya'nın teslim olmaya yönelmesi üzerine Alaric Operasyonu'nu başlatarak İtalya'nın Alman ordularınca istilası emrini verdi. 1943

Aziz Nesin tutuklandı. Gerekçe; yazısında komünizm propagandası yapmak. 1961

Hindistan Pokhran eyaletindeki Racastan Çölü'nde ilk nükleer silah denemesini başarıyla gerçekleştirdi. 1974

Genel Af ilan edildi. 1974

İstanbul'da Deniz Otobüsleri Bostancı- Kabataş arasında çalışmaya başladı. 1987

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e İzmir'de silahlı saldırı. Demirel yara almazken koruma müdürü ve bir gazeteci yaralandı. 1996

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