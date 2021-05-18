Güne Başlarken | 18 Mayıs 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
18 Mayıs 2021, Salı 07:35 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- ABD'de, Beyaz Saray yakınlarında ikinci bir Havana sendromu olayı tespit edildiği ortaya çıktı.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK mensubu "Sofi Nurettin" kod isimli teröristin etkisiz hale getirilmesi nedeniyle Milli İstihbarat Teşkilatını (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerini tebrik etti.
- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı Cenk Tosun'un 3 maçlık cezasında indirim ve ertelemeye gitti.
- ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede bir ateşkesin sağlanmasını desteklediğini bildirdi.
- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, esnafa yönelik açıkladığı desteklere ilişkin paylaşımda bulundu.
Güne Dair Notlar
- 18 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8, 32 TL euro ise 10, 13 TL.
- Gram altın ise 499 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 24°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 18°C, 25°C Az bulutlu ve açık Ankara, 11°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 14°C, 20°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 13°C, 33°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Bugünlerde farklı araştırma şirketleri “Türkiye’nin en büyük sorunları nelerdir?” başlıklı araştırmalar yayınlıyor. En fazla işaret edilen konular birbirine çok yakın, sadece sıralaması değişiyor. Yoğunlukla altı çizilen hususlara tek tek baktım, sorun olarak belirlediğim başlıkları da ekleyince şöyle bir liste ortaya çıktı. Hakan Çelik'in köşe yazısı...
Günün kitabı
Jean-Paul Sartre- Bulantı
20. yüzyılın önde gelen aydınlarından Jean-Paul Sartre, romanları, oyunları ve düşünce yazılarıyla varoluşçuluk düşüncesini olduğu kadar bütün bir yüzyılı da derinden etkilemiştir.
Bulantı, 20. yüzyılın en etkili düşünürlerinden Jean-Paul Sartre'ın ilk romanı. Bireyin kökten özgürlüğünü vurgulayan varoluşçu akımın sözcülüğünü üstlenen Sartre, adını 1938'de yayımlanan bu romanıyla duyurmuştu. Günlük biçiminde yazdığı bu kitabında, romanın kahramanı Roquentin'in dünya karşısında duyduğu tiksintiyi anlatıyordu. Bu tiksinti yalnızca dış dünyaya değil, Roquentin'in kendi bedenine de yönelikti. Kimi eleştirmenler romanı hastalıklı bir durumun, bir tür nevrotik kaçışın ifadesi olarak değerlendirdilerse de, Bulantı, yansıttığı güçlü bireyci ve toplum karşıtı düşüncelerle, sonradan Sartre'ın felsefesinin temellerini oluşturacak birçok konuya yer veren özgün bir yapıttı. "Varoluş"la yüz yüze gelen Roquentin'in geçirdiği değişimi anlatan Bulantı, varoluşçuluğun kült kitaplarından biri oldu.
18 Mayıs günlük burç yorumları
- KOÇ: Huzursuz bir gün yaşıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Düşünceleriniz çok farklı olduğu için yanlış anlaşılma olasılığınız çok fazla. Kendinizi kolay ifade etmelisiniz.
- BOĞA: Düşündüklerinizin gerçekleşmesi mümkün değil. Yapacağınız anlaşmalara özen gösterin. Özel durumlar söz konusu. Mantık demeyi bilen ve ortaya sert çizgiler koyan birisiniz. Şansınıza güvenmelisiniz.
- İKİZLER: Duygusal yönleriniz ortaya çıktığı zaman arkadaşlarınızı şaşırtıyorsunuz. Hayatınızda bazı değişikliklerin arifesindesiniz. Planlarınızı yaparken partnerinizin fikirlerini almalısınız. Sağlığınızla ilgili dikkatli davranın.
- YENGEÇ: Kariyerinizle ilgili gelişmeler maddi durumunuza yansıyacak. İstediğiniz anlaşmaları yapacaksınız. Yöneticinizin desteğini göreceksiniz. Gün içinde romantik olacaksınız. Yolculuklar gündeme gelebilir.
- ASLAN: Ay burcunuzda. Duygusal saplantılarınız yüzünden kafanız karışabilir. Çevrenizdeki olaylara fazla kafanızı taktığınız için gizemli biri olarak algılanıyorsunuz. Olayları çok yönlü düşünmelisiniz.
- BAŞAK: Enerjiniz yüksek ve çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Kalbi dolu olanlar için paylaşıma açık bir gün.
- TERAZİ: Sonu gelmeyecek maceralar yüzünden geçici sorunlar yaşamak istemiyorsanız, gireceğiniz ortamlarda oto kontrolü elde tutun. Bugün huzursuzluk hissedebilirsiniz. Bu da sağlığınızı olumsuz etkileyebilir.
- AKREP: Araştırmacı bir ruhla hareket ederek çevrenizi sıkı bir şekilde irdeleyeceksiniz. Sistemli yapınızı vurgulayacak ve etrafınızdaki olayları yeniden düzenlemek isteyeceksiniz. Uyku düzenini ihmal etmeyin.
- YAY: Eski alışkanlıklarınızı değiştirecek yeteneğe sahipsiniz. Girişimciliğiniz iyi ses getirecek. Yaratıcılığınızı özgürce kullandığınız zaman ortaya daha mükemmel işler çıkıyor. Çevrenizle artan bir ilişki içindesiniz.
- OĞLAK: Yapacağınız iş görüşmeleri eksik yönlerinizi ortaya çıkaracak. Dar alanda sıkışan imkanlarınızı artırmanın yollarını arıyorsunuz. Kendinizi aşma konusunda birçok şey yapabilirsiniz. Ayak bileğinize dikkat.
- KOVA: Ay, karşıt burcunuzda ilerliyor. Amaçlarınız doğrultusunda yaptığınız çalışmaların sizi yormadığı gerçek. Partnerinize olan tutkularınız sizi farklı şekilde yönlendirebilir. Ona duygusal sürprizler yapabilirsiniz.
- BALIK: Bugün sosyal yaşam önem kazanacak. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirerek, öncülüğünüzü yaptığınız aktiviteler başlatacaksınız. Yakınlarınızın sorunlarıyla ilgileneceksiniz.