Güne Başlarken | 18 Mayıs 2021

Sen uyurken neler oldu?

ABD'de, Beyaz Saray yakınlarında ikinci bir Havana sendromu olayı tespit edildiği ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK mensubu "Sofi Nurettin" kod isimli teröristin etkisiz hale getirilmesi nedeniyle Milli İstihbarat Teşkilatını (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerini tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı Cenk Tosun'un 3 maçlık cezasında indirim ve ertelemeye gitti.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede bir ateşkesin sağlanmasını desteklediğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, esnafa yönelik açıkladığı desteklere ilişkin paylaşımda bulundu.

Güne Dair Notlar

18 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8, 32 TL euro ise 10, 13 TL.

ise Gram altın ise 499 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 24°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 18°C, 25°C Az bulutlu ve açık Ankara, 11°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 14°C, 20°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 13°C, 33°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Bugünlerde farklı araştırma şirketleri “Türkiye’nin en büyük sorunları nelerdir?” başlıklı araştırmalar yayınlıyor. En fazla işaret edilen konular birbirine çok yakın, sadece sıralaması değişiyor. Yoğunlukla altı çizilen hususlara tek tek baktım, sorun olarak belirlediğim başlıkları da ekleyince şöyle bir liste ortaya çıktı. Hakan Çelik'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Jean-Paul Sartre- Bulantı

20. yüzyılın önde gelen aydınlarından Jean-Paul Sartre, romanları, oyunları ve düşünce yazılarıyla varoluşçuluk düşüncesini olduğu kadar bütün bir yüzyılı da derinden etkilemiştir.

Bulantı, 20. yüzyılın en etkili düşünürlerinden Jean-Paul Sartre'ın ilk romanı. Bireyin kökten özgürlüğünü vurgulayan varoluşçu akımın sözcülüğünü üstlenen Sartre, adını 1938'de yayımlanan bu romanıyla duyurmuştu. Günlük biçiminde yazdığı bu kitabında, romanın kahramanı Roquentin'in dünya karşısında duyduğu tiksintiyi anlatıyordu. Bu tiksinti yalnızca dış dünyaya değil, Roquentin'in kendi bedenine de yönelikti. Kimi eleştirmenler romanı hastalıklı bir durumun, bir tür nevrotik kaçışın ifadesi olarak değerlendirdilerse de, Bulantı, yansıttığı güçlü bireyci ve toplum karşıtı düşüncelerle, sonradan Sartre'ın felsefesinin temellerini oluşturacak birçok konuya yer veren özgün bir yapıttı. "Varoluş"la yüz yüze gelen Roquentin'in geçirdiği değişimi anlatan Bulantı, varoluşçuluğun kült kitaplarından biri oldu.

18 Mayıs günlük burç yorumları