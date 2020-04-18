Güne Başlarken | 18 Nisan 2020
Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 777 milyon 907 bin 438 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
18 Nisan 2020, Cumartesi 07:30 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Yeni tip corona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehirle Zonguldak'ta hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı.
4 yıl önce yaşamını yitiren iş insanı Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, corona virüs nedeniyle İzmir'de hayatını kaybetti.
Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri ifşa etti.
- 18 Nisan günü saat 8.11'de dolar 6,92 TL euro ise 7,5 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 8°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 15°C, 25°C Az bulutlu Ankara, 8°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 9°C, 15°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 6°C, 24°C Parçalı bulutlu
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Güne nasıl sağlıklı başlanır?
Sabahları ayılmak için tek alternatifin kahve değil. Kahveyi azaltmak için bazı günler güne, zayıflatma özelliği de olan elma sirkesiyle başlayabilirsin.
Uyanır uyanmaz su, bal ve elma sirkesinin küçük bir bardakta karıştırıp içebilirsin. Enerji verir, dinç hissettirir ve ayıltır.
Dikkat etmen gereken tek şey sirkenin miktarını iyi ayarlamak ve bu karışımı her gün içmemek. Fazla sirke, mideye zarar.
Akşam evde n'apsak?
Televizyonda ne var?: Mucize Doktor-Tekrar(FOX), Kalk Gidelim (TRT1)
Dizi önerisi: Sıdıka (nostalji)
Film önerisi: Vavien
Kitap önerisi: Tanyeri Horozları - Yaşar Kemal
Oyun önerisi: Haxball
Günlük burç yorumları (18 Nisan 2020)
- KOÇ: İsteklerinizde değişim yaşarken karşı tarafın duygularını da düşünmek zorundasınız. Bugün inatla kendi fikirlerinizi savunmak isteyeceksiniz. Bugün pek çok konuda gizemli davranmayı tercih edebilirsiniz.
- BOĞA: Bugün gireceğiniz ortamlarda mesleki bilginizi ortaya koyacak davranışları benimsiyor ve çevrenize hakim olmak istiyorsunuz. Enerjinizin ortaya çıkmasıyla girişimci yönleriniz atağa kalkıyor. Gelişim içindesiniz.
- İKİZLER: Sosyal yaşantınızla ilgili çalışmalar çok önemli olacak. Yaşamınıza yeni bir hareket kazandırmayı düşünebilirsiniz. Gücünüzü aşan konularda sistemli şekilde uğraş verebilirsiniz. Büyük rakamlar peşindesiniz.
- YENGEÇ: Bulunduğunuz ortamlarda farklı fikirlerin ortaya çıkmasıyla bazı plansız durumlara hedef olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla aranızda bağı sıkı tutmalı ve çalışmalarınızda belli bir strateji izlemelisiniz.
- ASLAN: Ay’ın bulunduğu konum çevreyle ilişkilerinizi etkiliyor. Kız kardeşler veya yakın dostlarla iletişim içinde olacağınız bir gün. Değişim içinde olduğunuz zaman takıldığınız konularda hedeflerinizi geciktiriyorsunuz.
- BAŞAK: Yönetici gezegeniniz iletişim ve zeka gezegeni Merkür, idealleriniz konusunda size unuttuğunuz konuları hatırlatabilir. Beklediğiniz paraların gecikmesiyle şartlardaki değişimlerden canınız sıkılabilir. Mideniz hassas.
- TERAZİ: Bugün arkadaşlarınızla birlikte yapacağınız ortak çalışmalarda sistemli davranışlarınızın size sağlayacağı avantajlardan kazançlı çıkacaksınız. Yolları kapsayan ve kültürünüzü destekleyecek planlar yapabilirsiniz.
- AKREP: Duygularınızdan emin olmadan konuşmak istemiyorsunuz. Bugün, içinde bulunacağınız şartları, ciddi bir bakış açısı içinde değerlendireceksiniz. En çok felsefi sohbetlerden hoşlanıyorsunuz.
- YAY: Aşk yaşantınızla ilgili ilginç olaylar gündeme gelecek. Partnerinizin sizden beklediği ilgiyi ona göstermelisiniz. Yakın dostlarınızla konuşacak ve sürümcede olan işlerinizi gözden geçireceksiniz.
- OĞLAK: Mantıklı ve akılcı davrandığınız her konu size başarıyı getiriyor. Bugün, bir takım özel konular gündeme gelebilir. İşinizle ilgili yenilikler peşindesiniz ve imkanlarınızı kendi tarzınıza göre değerlendirmek isteyeceksiniz.
- KOVA: Özgürlüğünüzü korumak için verdiğiniz o sert tepkilerden uzak durun. Ortaklıkta kârlı çıkacağınız çalışmalara yönelmelisiniz. Eğlenceli ortamlardan davet alacaksınız. Olumlu değerlendirmelisiniz.
- BALIK: Kazançlarınızı gözden geçirecek ve yeni kaynaklar ararken araştırmacı yönünüzü ortaya çıkaracaksınız. Enerjinizi farklı konulara kaydırmak isteyeceksiniz. Bazı dostlarınıza maddi destek sağlayabilirsiniz
18 Nisan gününe damga vuran olaylar
- Yankee Stadyumu açıldı. 1923
- 12. Uluslararası Kadın Kongresi Yıldız Sarayı'nda başladı. 1935
- İzmit Kağıt Fabrikası'nda ilk kağıt imal edildi. 1936
- II. Dünya Savaşı'nda Amerikan uçakları Tokyo'yu ilk kez bombaladı. 1942
- Albay Cemal Abdülnasır, Mısır'da krallığı darbeyle devirerek iktidarı ele geçirdi. 1954
- Avustralyalı 4500 asker Amerika Birleşik Devletleri yanında savaşmak üzere Vietnam'a gönderildi. 1966
- Pakistan başbakanı Zülfikar Ali Butto göreve başladı. 1974
- Lübnan'daki ABD askeri varlığını protesto etmek amacıyla Beyrut'taki ABD elçiliğine düzenlenen intihar saldırısında bombacının da aralarında bulunduğu 63 kişi hayatını kaybetti. Elçilik binası tamamen yıkıldı. Ölenlerin 17'si Amerikalı. 1983
- Kırıkkale'nin Yahşihan beldesinde askeri mühimmat depolarında yangın çıktı. Kasaba boşaltıldı. 1986
- İstanbul Valiliği sendikaların 1 Mayıs İşçi bayramı kutlama başvurusunu olağanüstü hal uygulaması gerekçesiyle reddetti. 1988
- Türkiye'nin ilk tüp bebeği, İzmir'de doğdu. Bebeğe Ece adı verildi. 1989
- Türkiye'de erken genel seçimler yapıldı: DSP birinci parti oldu. 1999
- Eski Afganistan Kralı Zahir Şah, 29 yıllık sürgünden ülkesine döndü. 2002