Güne Başlarken | 18 Nisan 2020

Sen uyurken neler oldu?

Yeni tip corona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehirle Zonguldak'ta hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı.

4 yıl önce yaşamını yitiren iş insanı Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, corona virüs nedeniyle İzmir'de hayatını kaybetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri ifşa etti.

Güne Dair Notlar

18 Nisan günü saat 8.11'de dolar 6,92 TL euro ise 7,5 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 8°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 15°C, 25°C Az bulutlu Ankara, 8°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 9°C, 15°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 6°C, 24°C Parçalı bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Sabahları ayılmak için tek alternatifin kahve değil. Kahveyi azaltmak için bazı günler güne, zayıflatma özelliği de olan elma sirkesiyle başlayabilirsin.

Uyanır uyanmaz su, bal ve elma sirkesinin küçük bir bardakta karıştırıp içebilirsin. Enerji verir, dinç hissettirir ve ayıltır.

Dikkat etmen gereken tek şey sirkenin miktarını iyi ayarlamak ve bu karışımı her gün içmemek. Fazla sirke, mideye zarar.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Mucize Doktor-Tekrar(FOX), Kalk Gidelim (TRT1)

Dizi önerisi: Sıdıka (nostalji)

Film önerisi: Vavien

Kitap önerisi: Tanyeri Horozları - Yaşar Kemal

Oyun önerisi: Haxball

Günlük burç yorumları (18 Nisan 2020)

KOÇ : İsteklerinizde değişim yaşarken karşı tarafın duygularını da düşünmek zorundasınız. Bugün inatla kendi fikirlerinizi savunmak isteyeceksiniz. Bugün pek çok konuda gizemli davranmayı tercih edebilirsiniz.

: İsteklerinizde değişim yaşarken karşı tarafın duygularını da düşünmek zorundasınız. Bugün inatla kendi fikirlerinizi savunmak isteyeceksiniz. Bugün pek çok konuda gizemli davranmayı tercih edebilirsiniz. BOĞA : Bugün gireceğiniz ortamlarda mesleki bilginizi ortaya koyacak davranışları benimsiyor ve çevrenize hakim olmak istiyorsunuz. Enerjinizin ortaya çıkmasıyla girişimci yönleriniz atağa kalkıyor. Gelişim içindesiniz.

: Bugün gireceğiniz ortamlarda mesleki bilginizi ortaya koyacak davranışları benimsiyor ve çevrenize hakim olmak istiyorsunuz. Enerjinizin ortaya çıkmasıyla girişimci yönleriniz atağa kalkıyor. Gelişim içindesiniz. İKİZLER : Sosyal yaşantınızla ilgili çalışmalar çok önemli olacak. Yaşamınıza yeni bir hareket kazandırmayı düşünebilirsiniz. Gücünüzü aşan konularda sistemli şekilde uğraş verebilirsiniz. Büyük rakamlar peşindesiniz.

: Sosyal yaşantınızla ilgili çalışmalar çok önemli olacak. Yaşamınıza yeni bir hareket kazandırmayı düşünebilirsiniz. Gücünüzü aşan konularda sistemli şekilde uğraş verebilirsiniz. Büyük rakamlar peşindesiniz. YENGEÇ: Bulunduğunuz ortamlarda farklı fikirlerin ortaya çıkmasıyla bazı plansız durumlara hedef olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla aranızda bağı sıkı tutmalı ve çalışmalarınızda belli bir strateji izlemelisiniz.

Bulunduğunuz ortamlarda farklı fikirlerin ortaya çıkmasıyla bazı plansız durumlara hedef olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla aranızda bağı sıkı tutmalı ve çalışmalarınızda belli bir strateji izlemelisiniz. ASLAN: Ay’ın bulunduğu konum çevreyle ilişkilerinizi etkiliyor. Kız kardeşler veya yakın dostlarla iletişim içinde olacağınız bir gün. Değişim içinde olduğunuz zaman takıldığınız konularda hedeflerinizi geciktiriyorsunuz.

Ay’ın bulunduğu konum çevreyle ilişkilerinizi etkiliyor. Kız kardeşler veya yakın dostlarla iletişim içinde olacağınız bir gün. Değişim içinde olduğunuz zaman takıldığınız konularda hedeflerinizi geciktiriyorsunuz. BAŞAK : Yönetici gezegeniniz iletişim ve zeka gezegeni Merkür, idealleriniz konusunda size unuttuğunuz konuları hatırlatabilir. Beklediğiniz paraların gecikmesiyle şartlardaki değişimlerden canınız sıkılabilir. Mideniz hassas.

: Yönetici gezegeniniz iletişim ve zeka gezegeni Merkür, idealleriniz konusunda size unuttuğunuz konuları hatırlatabilir. Beklediğiniz paraların gecikmesiyle şartlardaki değişimlerden canınız sıkılabilir. Mideniz hassas. TERAZİ : Bugün arkadaşlarınızla birlikte yapacağınız ortak çalışmalarda sistemli davranışlarınızın size sağlayacağı avantajlardan kazançlı çıkacaksınız. Yolları kapsayan ve kültürünüzü destekleyecek planlar yapabilirsiniz.

: Bugün arkadaşlarınızla birlikte yapacağınız ortak çalışmalarda sistemli davranışlarınızın size sağlayacağı avantajlardan kazançlı çıkacaksınız. Yolları kapsayan ve kültürünüzü destekleyecek planlar yapabilirsiniz. AKREP: Duygularınızdan emin olmadan konuşmak istemiyorsunuz. Bugün, içinde bulunacağınız şartları, ciddi bir bakış açısı içinde değerlendireceksiniz. En çok felsefi sohbetlerden hoşlanıyorsunuz.

Duygularınızdan emin olmadan konuşmak istemiyorsunuz. Bugün, içinde bulunacağınız şartları, ciddi bir bakış açısı içinde değerlendireceksiniz. En çok felsefi sohbetlerden hoşlanıyorsunuz. YAY : Aşk yaşantınızla ilgili ilginç olaylar gündeme gelecek. Partnerinizin sizden beklediği ilgiyi ona göstermelisiniz. Yakın dostlarınızla konuşacak ve sürümcede olan işlerinizi gözden geçireceksiniz.

: Aşk yaşantınızla ilgili ilginç olaylar gündeme gelecek. Partnerinizin sizden beklediği ilgiyi ona göstermelisiniz. Yakın dostlarınızla konuşacak ve sürümcede olan işlerinizi gözden geçireceksiniz. OĞLAK: Mantıklı ve akılcı davrandığınız her konu size başarıyı getiriyor. Bugün, bir takım özel konular gündeme gelebilir. İşinizle ilgili yenilikler peşindesiniz ve imkanlarınızı kendi tarzınıza göre değerlendirmek isteyeceksiniz.

Mantıklı ve akılcı davrandığınız her konu size başarıyı getiriyor. Bugün, bir takım özel konular gündeme gelebilir. İşinizle ilgili yenilikler peşindesiniz ve imkanlarınızı kendi tarzınıza göre değerlendirmek isteyeceksiniz. KOVA: Özgürlüğünüzü korumak için verdiğiniz o sert tepkilerden uzak durun. Ortaklıkta kârlı çıkacağınız çalışmalara yönelmelisiniz. Eğlenceli ortamlardan davet alacaksınız. Olumlu değerlendirmelisiniz.

Özgürlüğünüzü korumak için verdiğiniz o sert tepkilerden uzak durun. Ortaklıkta kârlı çıkacağınız çalışmalara yönelmelisiniz. Eğlenceli ortamlardan davet alacaksınız. Olumlu değerlendirmelisiniz. BALIK: Kazançlarınızı gözden geçirecek ve yeni kaynaklar ararken araştırmacı yönünüzü ortaya çıkaracaksınız. Enerjinizi farklı konulara kaydırmak isteyeceksiniz. Bazı dostlarınıza maddi destek sağlayabilirsiniz

18 Nisan gününe damga vuran olaylar