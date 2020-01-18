Güne Başlarken | 18 Ocak 2020

Bankalararası piyasada 18 Ocak günü saat 07.17’de dolar 5,73 TL’den işlem görürken, euro ise 6,1 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ve Balıkesir, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Malatya ile Muğla’nın güney ilçeleri ve Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; hafif olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Karadeniz’in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar şeklinde olması bekleniyor.

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu -4°C, 6°C

İstanbul: Çok bulutlu aralıklı hafif yağmurlu 6°C, 9°C

İzmir: Parçalı bulutlu 6°C, 13°C

Adana: Çok bulutlu 5°C, 14°C

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 9°C, 16°C

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 6°C, 8°C

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 6°C, 9°C

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -14°C, -5°C

Diyarbakır: Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı -2°C, 7°C

18 Ocak 2020 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Olaylar karşısında izlenmesi gereken yol da biraz aceleci davranıyorsunuz. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme çabası içindesiniz. İş yaşantınızda hesaplarınızı geriye dönük bir şekilde denetlemelisiniz.

BOĞA: İğneleyici sözlerinizle partnerinizde ve çevrenizde olumsuz bir hava estireceksiniz. İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Yorgun düşebilirsiniz.

İKİZLER: Bütün güzelliklere önem vereceksiniz. Bugün güçlü isteklerinizi kontrol etmeyi öğrenmelisiniz. Özgür ruhunuz atağa kalktığı zaman, çevrenizdeki bağları kopartacak şekilde fevri davranıyorsunuz.

YENGEÇ: Enerjinizi dengeleme konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Çevrenizle olumlu paslaşarak çalışmayı seviyorsunuz. Önünüzdeki engelleri aşma konusunda becerinizi göstereceksiniz. Yanlış anlaşılmalardan sakınmalısınız.

ASLAN: Bugün yoğun enerjinizin sizi zorladığını hatta tempo kaybettiğini göreceksiniz. Maddi konularda sıkıntı yaşamak istemiyorsanız çok çalışmalı ve paranızı biriktirmelisiniz. Finans konularına disiplin getirmenin zamanı geldi.

BAŞAK: Çelişkilerinizi kendi çabanızla yenmeyi öğreneceksiniz. Geçmişte yaşadığınız zorluklarla başa çıkmayı öğrendiniz. Arkadaşlıklarınızın hayatınızdaki yerini değerlendireceksiniz. Aşk yaşamınızda bazı konular sorun haline gelebilir.

TERAZİ: Geçmişte yaşadığınız bir ilişkinin tekrar gündeme gelmesi söz konusu. İsteklerinizde abartılı olmanıza rağmen duygularınızı saklama ihtiyacı içindesiniz. Çevrenize karşı hassas bir davranış biçimini sergileyebilirsiniz.

AKREP: Duygularınızı gizlemeyi çok iyi biliyorsunuz. Beraber olduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Yalnızlık sizin için çok önemli bir duygu. Katılacağınız toplantılarda kalabalık ortamlar sizi sıkabilir.

YAY: Kendinizi mutsuz hissettiğinizde bulunduğunuz yerden uzaklaşmalısınız. Yaratıcılığınızı kullanacağınız alanları seçerek motivasyon gücünüzü artırmalısınız. Geçmişte yaşadığınız bir olayın detayları bu dönemde görebilir.

OĞLAK: Hayallerinizle baş başa kalmak isteyebilirsiniz. Düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme planları içinde hareket ederken ne düşündüğünüzü hiç kimse anlamayacak. Sosyal ilişkilerinizin yoğun olduğu bir dönem.

KOVA: Hayallerinizi askıya almanız gerekebilir. Yeni fırsatlar için beklemeli ve düşündüğünüz konu ne olursa olsun denetimden geçirmeden uygulamaya geçmemelisiniz. Ama bu konuda herhangi bir şikayetiniz olmayacak.

BALIK: Dış dünyadan koparak kendinizi toplayacaksınız. İlişkide duygusallıktan çok mantığınızı ön plana çıkarmanız nedeniyle her zaman mesafeyi koruyorsunuz. Bu sizin kendinizi daha ciddi kontrol etmenizi sağlayacak.

Bugün;

İngiliz kaşif James Cook, Hawai adalarına ulaştı. 1778

Kadınlar Şukufezar dergisinde "saçı uzun aklı kısa" deyimine karşı mücadele başlattı. 1886

Günümüzde otel olarak kullanılan İstanbul'daki Çırağan Sarayı yandı. Saray 1865 tarihinde Sultan Abdülaziz tarafından inşa ettirilmişti. 1910

Lozan Antlaşması Amerikan Senatosu tarafından reddedildi. 1927

Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği "Türkiye Güzellik Kraliçesi" yarışmasını Naşide Saffet Hanım kazandı. 1931

''Trak'' adlı yolcu vapuru, Çanakkale'den Bandırma'ya giderken kayalara bindirerek battı; 24 kişi öldü. 1944

Demokrat Parti (DP) işçiye grev hakkı istedi. 1950

Yabancı Sermaye Yasası Meclis'te kabul edildi. 1954

Ankara Cezaevi'nde af isteyen mahkumlar isyan etti. İstanbul Üsküdar Toptaşı Cezaevi'nde 260 mahkum açlık grevine başladı. 1966

Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümete savaş yetkisi verdi; İncirlik'ten kalkan Amerika Birleşik Devletleri uçakları Irak'ı bombaladılar. 1991

Bayburt'un Üzengili köyü üzerine çığ düştü; 56 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. 1993

Sinema sanatçısı Yıldırım Gencer vefat etti. 2005

Ne yapsak?