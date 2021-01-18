Güne Başlarken | 18 Ocak 2021

Sen uyurken neler oldu?

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Mesut Özil, özel uçakla Londra'dan İstanbul'a geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, İstanbul Boğazı ile Karadeniz'de hamsi avına yönelik kısıtlamanın 10 gün daha uzatılmasının ardından Trabzon'da hamsinin kilogramı 20-25 liradan satılıyor.

Dünya genelinde Covid-19 yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısının 68 milyonu aştığı bildirildi.

Bursa'da evinin balkonunda bir inşaatın çevre düzenlenme çalışmalarını izleyen Erdoğan Tunaboylu, iş makinesinin topraktan bir taş çıkardığını gördü. Taşı suyla yıkayarak, incelediği sırada kabartmaları fark eden Tunaboylu, durumu yetkililere bildirdi. Yetkililerce yapılan incelemede, taşın Erken Roma Dönemi’ne ait mezar steli olduğu belirlendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun, yeni tip corona virüs (Covid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Güne Dair Notlar

18 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7,47 TL euro ise 9, 02 TL.

ise Gram altın 460 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 2°C Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor Antalya, 13°C Çok bulutlu ve sabah saatlerinde doğusu yağmurlu Ankara, 0°C İl genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Trabzon, 14°C Yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı Diyarbakır, 8°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Fransa merkezli küresel otomobil üreticisi Peugeot, son dönemde farklı ürün gruplarında önemli başarılar elde ediyor. Peugeot’nun yeni ürün gamında yer alan 3008 ve 2008 bu tanıma uyan araçlar. Peugeot 3008 ile geçen hafta uzun bir sürüş gerçekleştirdim. Hakan Çelik'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Stephen King- Enstitü

Minneapolis'in sakin banliyölerinden birinde yaşamakta olan Luke Ellis, bir gece yarısı evine giren davetsiz misafirler tarafından kaçırılır.

Luke, penceresi olmayan fakat tıpkı kendisininkine benzeyen bir odada gözlerini açar. Ve kapısını açıp dışarı çıktığında onun gibi özel yetenekleri yüzünden buraya getirilen birçok çocuğun odalarının sıralandığını görür.

Enstitü... Özel yeteneklere sahip çocukların tutulduğu bir hapishane, onlardan adeta intikam almaya yemin etmiş bir müdür ve insafsız personelin acı dolu yuvası.

Burada vicdan azabı yok.

Burası girişi olan ama çıkışı olmayan bir cehennem...

18 Ocak günlük burç yorumları