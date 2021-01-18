Güne Başlarken | 18 Ocak 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
18 Ocak 2021, Pazartesi 07:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Mesut Özil, özel uçakla Londra'dan İstanbul'a geldi.
- Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, İstanbul Boğazı ile Karadeniz'de hamsi avına yönelik kısıtlamanın 10 gün daha uzatılmasının ardından Trabzon'da hamsinin kilogramı 20-25 liradan satılıyor.
- Dünya genelinde Covid-19 yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısının 68 milyonu aştığı bildirildi.
- Bursa'da evinin balkonunda bir inşaatın çevre düzenlenme çalışmalarını izleyen Erdoğan Tunaboylu, iş makinesinin topraktan bir taş çıkardığını gördü. Taşı suyla yıkayarak, incelediği sırada kabartmaları fark eden Tunaboylu, durumu yetkililere bildirdi. Yetkililerce yapılan incelemede, taşın Erken Roma Dönemi’ne ait mezar steli olduğu belirlendi.
- İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun, yeni tip corona virüs (Covid-19) test sonucu pozitif çıktı.
Güne Dair Notlar
- 18 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7,47 TL euro ise 9, 02 TL.
- Gram altın 460 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 2°C Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor Antalya, 13°C Çok bulutlu ve sabah saatlerinde doğusu yağmurlu Ankara, 0°C İl genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Trabzon, 14°C Yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı Diyarbakır, 8°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Fransa merkezli küresel otomobil üreticisi Peugeot, son dönemde farklı ürün gruplarında önemli başarılar elde ediyor. Peugeot’nun yeni ürün gamında yer alan 3008 ve 2008 bu tanıma uyan araçlar. Peugeot 3008 ile geçen hafta uzun bir sürüş gerçekleştirdim. Hakan Çelik'in köşe yazısı...
Günün kitabı
Stephen King- Enstitü
Minneapolis'in sakin banliyölerinden birinde yaşamakta olan Luke Ellis, bir gece yarısı evine giren davetsiz misafirler tarafından kaçırılır.
Luke, penceresi olmayan fakat tıpkı kendisininkine benzeyen bir odada gözlerini açar. Ve kapısını açıp dışarı çıktığında onun gibi özel yetenekleri yüzünden buraya getirilen birçok çocuğun odalarının sıralandığını görür.
Enstitü... Özel yeteneklere sahip çocukların tutulduğu bir hapishane, onlardan adeta intikam almaya yemin etmiş bir müdür ve insafsız personelin acı dolu yuvası.
Burada vicdan azabı yok.
Burası girişi olan ama çıkışı olmayan bir cehennem...
18 Ocak günlük burç yorumları
- KOÇ: İletişim konusunda başarılı çalışmalar içindesiniz. Çevrenizdeki duygusal konulara kafanızı takarak aktivitenizi düşürmemelisiniz. Düşüncelerinizi süsleyerek ikna kabiliyetinizi mükemmel sergiliyorsunuz.
- BOĞA: Bugünlerde, düşüncelerinizde sürekli genişleme var. Birçok işi bir arada yapıyorsunuz. Sezgisel yeteneğinizi kişisel özelliklerinizle birleştirerek birçok başarılı çalışmanın altına imza atacaksınız.
- İKİZLER: Hassasiyetiniz çok yüksek. Alınganlığınız tavan yapabilir. Aşkta birçok zorluğa maruz kalacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da daha sonra dostlarınız hak vereceklerdir.
- YENGEÇ: Duygusal takıntıların sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz her işi başarıyla sonuçlandıracaksınız. İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Çevrenize önem vermelisiniz.
- ASLAN: Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyini yüksek seviyelerde tutması. Bu konuya özen gösterin.
- BAŞAK: Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Ama mantıklı yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün, enerjinizi doğru alanlarda kullanmalı ve tepki almamalısınız.
- TERAZİ: Yakın dostlarınızdan alacağınız destek sizin için önemli olacak. İş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz.
- AKREP: İş yerinde özgür çalışmaya ihtiyacınız var. İş imkanlarınız genişleyebilir. Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştirecek ve kendinizi daha verimli hissedeceksiniz. Bugünlerde, seyahatler gündeme gelecek.
- YAY: Organizasyonlar ve iş birlikleri önem kazanıyor. İdealist tavırlarınız başkalarına ters gelebilir. Ama onları her konuda ikna edebileceksiniz. Gücünüzün farkındasınız ve olayları farklı ele almayı biliyorsunuz.
- OĞLAK: Bugün, sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Amaçlarınıza uygun kişilerle görüştüğünüz zaman daha mutlu oluyorsunuz. Duygularınızı paylaşmaktan hoşlanıyorsunuz.
- KOVA: Bugün, duygusal konuların öne çıkmasıyla birçok konuda derin düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız sorunları gözünüzde büyütüyorsunuz.
- BALIK: İş ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Bugün, kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna girerseniz tepki alırsınız.