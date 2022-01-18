Güne Başlarken | 18 Ocak 2022

Sen uyurken neler oldu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, aboneye duyurulan internet hızının sağlanamaması halinde vatandaş ceza ödemeden sözleşmeyi fesih edebilecek.

Adıyaman'da iki çocuk annesi Canan Işık (25), sokak ortasında karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Mahmut Işık (27) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Arnavutluk’ta, Türkiye ile Arnavutluk arasında 7 anlaşma imzalandı.

Çanakkale Boğazı'nda sardalya avına çıkan gırgır teknesinden bırakılan ağa pamuk cinsi 2 köpek balığı takıldı. Balıkla birlikte tekneye çekilen köpek balıkları tekrar denize bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik havadan helikopter destekli şafak operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Güne Dair Notlar

18 Ocak günü saat 7.35'te dolar 13,45 TL, euro ise 15,33 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 7°C Yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı Antalya, 7°C, 14°C Gece saatlerinden itibaren yağmurlu Ankara, -1°C, 2°C Sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı Trabzon, 2°C, 12°C Yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı Diyarbakır, 6°C, 2°C Öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Sinema: Recep İvedik, STAR TV: 20.00 Sinema: Büyük Göç, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Destan

TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Masumlar Apartmanı

18 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: Duygularınızı yaratıcılığınızla kombine edeceğiniz bir gün. İşlerinizin düzenli şekilde ilerlemesi sizin disiplininizin gelişmesinden ileri geliyor. Çevrenizden gerekli desteği alamayabilirsiniz. Dikkatli olun.

BOĞA: Duygusal konularda kendinizle ilgili aşama kaydetmek istiyorsanız çevrenizle iş birliği yapmalısınız. Sürekli kendinizi aşma ve mantıklı yönlerinizi kullanma isteğiniz var. Kısa vadeli planlar yapacaksınız.

İKİZLER: Özgüveninizin yüksek olduğu bir gün ve dostlarınızın desteği sayesinde kendinizi hak ettiğiniz yerde göreceksiniz. Zoru seçmek tarzınız. Sabırlı olmalısınız. Görüşeceğiniz kişilere dikkat etmeniz gerekiyor.

YENGEÇ: Ailede bazı sorunlar gündeme gelebilir. Bugün sorumluluk duygusu içinde hareket ediyor ve değer yargılarınızı gözden geçirmek istiyorsunuz. Bugün bilgilerinizi sergileme konusunda başarılısınız.

ASLAN: Maddi konulardaki yeniliklerin size kazandıracağı prestiji inkar etmemelisiniz. Yapacağınız organizasyonlarda kendinizi farklı bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Bazı konularda acele karar vermemelisiniz.

BAŞAK: Yaratıcılığınız konusunda engel tanımıyor ve kendinizi ifade edecek işleri tercih ediyorsunuz. Duygusal ve sosyal ilişkilerinizde hareketlenme söz konusu olacak. Olumlu destek alıyorsunuz. Enerjiniz yüksek.

TERAZİ: Estetik yönden kendinize güveniyorsunuz. İsteklerinizi kimseyle paylaşmıyor ve kendi çabanızla bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Bugün dengelerinizi korumalı ve yaşam konforunuzu beslemelisiniz.

AKREP: Arkadaş çevrenizde sertsiniz. İnatçı ve başına buyruk davranışlarınız sizi çok farklı yaparken, bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor. Aşırı uçlarda dolaşmadığınız zaman daha verimlisiniz.

YAY: Maddi konularda gerekli atılımlarınızı yapın. Bazı düşünceler yüzünden kafanız karışıyor. Değişimlerinizi karşı tarafa yanlış yansıtıyorsunuz. Hedefleriniz konusunda isabetli davranışlar içindesiniz.

OĞLAK: İyi yerlerde olmak istiyor ama fikirlerde yaşadığınız iniş-çıkışlar yüzünden yanlış kararlar alıyorsunuz. Yeni tanışacağınız kişiler üzerinde iyi etki bırakacaksınız. Duygularınızı saklama gereği duyacaksınız.

KOVA: Özgürlüğünüzü destekleyici çalışmalar içinde olacaksınız. Kafanızın içinde birçok düşünce mevcut ve her şeyi planlı bir şekilde uygulayacaksınız. Bugün hiç kimseyle tartışmak istemiyorsunuz.

BALIK: Birçok işi bir arada yaptığınız zaman motivasyonunuz artıyor ve kendinizi yenilenmiş hissediyorsunuz. Mesleki anlamda yarar sağlayacak birçok çalışmada olacak ve kendinizi ifade etmenin huzurunu yaşayacaksınız.