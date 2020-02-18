Güne Başlarken | 18 Şubat 2020

Sen uyurken neler oldu?

Van'ın Tuşba ilçesinde, 2 dakika arayla Richter ölçeğine göre 4.1 ve 3.7 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Detaylar için tıkla.

HDP önünde oturma eylemi yapan bir aile daha evladına kavuşacak. Detaylar için tıkla.





Güne Dair Notlar

18 Şubat günü saat 07.05’te dolar 6,0524 TL, euro ise 6,5540 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 3°C, 13°C parçalı ve az bulutlu İzmir, 7°C, 18°C az bulutlu ve açık Antalya, 7°C, 20°C az bulutlu ve açık Ankara, -3°C, 11°C parçalı ve az bulutlu Trabzon, 5°C, 12°C parçalı bulutlu Diyarbakır, 3°C, 11°C parçalı ve çok bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Güne kahve veya çayla başlamak yerine yumurta, süt, yoğurt tipi protein kaynağı besinleri tercih et. Vücuda, ihtiyacı olan besini verdikten 30-45 dk sonrasında çay-kahve tüketmek en ideali.

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Hekimoğlu (Kanal D), Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (ATV), Ramo (Show TV)

Dizi önerisi: Diablero

Okunacak kitap önerisi: Margaret Mitchell - Rüzgar Gibi Geçti

Oynanacak oyun önerisi: Knight Online

Günün spor müsabakaları: Şampiyonlar Ligi son 16 turu: Atletico Madrid-Liverpool, Borussia Dortmund-PSG (23:00)

Akşam dışarıda n'apsak?

Vizyondaki filmler: Ağır Romantik, Küçük Kadınlar, The Gentlemen, Kirpi Sonic, Cesaretin Var mı Aşka?, Masallardan Geriye Kalan, Nasipse Olur, Akıllı Balık, Yeni Baştan

Diğer etkinlikler: Sanat hayatında 30 yılı geride bırakan İlkay Akkaya sizlerle... The Big One, Aydın

Çingeneler Zamanı Müzikali, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi AKM Salonu, Trabzon

Günlük burç yorumları (18 Şubat 2020)

KOÇ: Canlı bir gün. Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işleri erteleyebilirsiniz. Fazla çalışıyorsunuz. Elinizdeki işleri bitirmeye özen gösterirken yardım alabilirsiniz.

Canlı bir gün. Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işleri erteleyebilirsiniz. Fazla çalışıyorsunuz. Elinizdeki işleri bitirmeye özen gösterirken yardım alabilirsiniz. BOĞA: Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili bazı konuları hissediyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk yaratıyor. Sevdiğiniz kişiye karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız. İlginç bir gün.

Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili bazı konuları hissediyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk yaratıyor. Sevdiğiniz kişiye karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız. İlginç bir gün. İKİZLER: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak kişiler olacak. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmaza giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz.

Çevrenizde size yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak kişiler olacak. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmaza giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz. YENGEÇ: Siz aşka hep çok önem veren biri oldunuz. Bugün her zamankinden çok daha fazla duygularınıza önem vermek gereği duyacaksınız. Katılacağınız bazı toplantılarda birçok kişinin dikkatini çekeceksiniz.

Siz aşka hep çok önem veren biri oldunuz. Bugün her zamankinden çok daha fazla duygularınıza önem vermek gereği duyacaksınız. Katılacağınız bazı toplantılarda birçok kişinin dikkatini çekeceksiniz. ASLAN: İyi bir dönemdesiniz. Sorunların kendi içinde çözüldüğünü göreceksiniz. Güvendiğiniz kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak. Yaşantınızla ilgili sorunların üstesinden kolay bir şekilde geleceksiniz.

İyi bir dönemdesiniz. Sorunların kendi içinde çözüldüğünü göreceksiniz. Güvendiğiniz kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak. Yaşantınızla ilgili sorunların üstesinden kolay bir şekilde geleceksiniz. BAŞAK: İş birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünceleri sizi etkilemeyecek. Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Karşınıza çıkacak olan bu fırsatlar geride kalan olumsuzlukları unutturacak.

İş birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünceleri sizi etkilemeyecek. Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Karşınıza çıkacak olan bu fırsatlar geride kalan olumsuzlukları unutturacak. TERAZİ : Geçmişle ilgili anıları paylaştığınız kişilerin var olması sizi sandığınızdan daha mutlu ediyor. Sizin bu halinizi, aşırı olmaması şartıyla partneriniz de paylaşıyor. Siz dostlarınızın varlığıyla çok daha mutlusunuz.

: Geçmişle ilgili anıları paylaştığınız kişilerin var olması sizi sandığınızdan daha mutlu ediyor. Sizin bu halinizi, aşırı olmaması şartıyla partneriniz de paylaşıyor. Siz dostlarınızın varlığıyla çok daha mutlusunuz. AKREP: Büyük rakamlar peşindesiniz ama beklentileriniz boş değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen önüne geçemediğiniz kuruntular yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız.

Büyük rakamlar peşindesiniz ama beklentileriniz boş değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen önüne geçemediğiniz kuruntular yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız. YAY: Ay burcunuzda ilerlerken duygusal tarafınız atağa kalkıyor. Sürekli değişim içindesiniz. Gün içinde birtakım kararsızlıklar yaşamanız mümkün. Bugün, partnerinizle olan ilişkilerinizde içten ve samimi davranıyorsunuz.

Ay burcunuzda ilerlerken duygusal tarafınız atağa kalkıyor. Sürekli değişim içindesiniz. Gün içinde birtakım kararsızlıklar yaşamanız mümkün. Bugün, partnerinizle olan ilişkilerinizde içten ve samimi davranıyorsunuz. OĞLAK: Kendinizi ve özgürlüğünüzü sorgulayarak adımları sağlam şekilde atmaktan yanasınız. Araştırmalarınızı derinleştirerek düşünmediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Sonuç istediğiniz gibi olacak.

Kendinizi ve özgürlüğünüzü sorgulayarak adımları sağlam şekilde atmaktan yanasınız. Araştırmalarınızı derinleştirerek düşünmediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Sonuç istediğiniz gibi olacak. KOVA: Düşündüğünüz olayları çevrenizle paylaşmaktan zevk alacağınız bir gün. İletişim konusunda başarılı bir grafik çiziyorsunuz. İlgi alanlarınız çok fazla ve geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Tercihlerinizi doğru yapmalısınız.

Düşündüğünüz olayları çevrenizle paylaşmaktan zevk alacağınız bir gün. İletişim konusunda başarılı bir grafik çiziyorsunuz. İlgi alanlarınız çok fazla ve geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Tercihlerinizi doğru yapmalısınız. BALIK: Enerjinizin yüksek olduğu bir gün. Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili şekilde kullanacaksınız. Olayların önemli olduğunu biliyorsunuz, ısrarcısınız.

18 Şubat gününe damga vuran olaylar