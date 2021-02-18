Güne Başlarken | 18 Şubat 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
18 Şubat 2021, Perşembe 07:22 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 5 yıl önce Ankara Merasim Sokakta PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada "Kadın, genç, yaşlı, çocuk ayırt etmeyen bu eli kanlı örgütün kökünü kazıyacağız" ifadelerini kullandı.
İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi kabul edilen Regaip Kandili, bugün idrak edilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Porto, Juventus'u 2-1, Borussia Dortmund da Sevilla'yı 3-2 mağlup etti. İki karşılaşmanın da rövanşı, 9 Mart'ta oynanacak.
Uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 olacak. Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elverişli olması halinde uzman erbaşlar 60 yaşına kadar orduya alınabilecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), kamyon ve çekici sürücülerini, taşıt yolu üzerindeki banket veya emniyet şeridinde, zorunlu haller dışında önlem almadan park yapmamaları konusunda uyardı.
Güne Dair Notlar
- 18 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 6,97 TL euro ise 8,40 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C İl geneli kar yağışlı Antalya, 10°C Parçalı ve çok bulutlu Ankara, -2°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 4°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı Diyarbakır, 11°C Yüksekleri karla karışık yağmurlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Bu kar kış kıyamette, zor bir coğrafyada Mehmetçik büyük bir mücadele verirken...
İnsan biraz dikkatli konuşur, Mehmetçik’in moralini düşünür. Ne gezer. “Tayyip düşmanlığı” gözlerini kör ettiği için, dünyanın en iyi ordusu olan TSK’da bile ille bir kusur arıyorlar...
Sınır ötesi operasyonlarda küçücük bir hata yakalasalar, emin olun ki çok sevinecekler. Rauf Tamer'in yazısı...
Günün kitabı
Puslu Kıtalar Atlası / İhsan Oktay Anar
*Yeniçeriler kapıyı zorlarken* düşler üstüne düşüncelere dalan Uzun İhsan Efendi, kapı kırıldığında klasik ama hep yeni kalabilen sonuca ulaşmak üzeredir: *Dünya bir düştür. Evet, dünya... Ah! Evet, dünya bir masaldır.*
Kendini saran dünyayı düşleyen bir haritacının, düşlerinden devşirdiklerini döktüğü Puslu Kıtalar Atlası adlı kitap oğlunun eline geçtiğinde onu kendisinin bile tahmin edemeyeceği maceralara sürükler, oysa yaşayacakları elindeki kitaba çoktan yazılmıştır.
Geçmiş üzerine, dünya hali üzerine, düşler ve *puslu kıtalar* üzerine bir roman. Hulki Aktunç’un önsözüyle...
18 Şubat günlük burç yorumları
- KOÇ: İşinizle ilgili dayanışmada yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız var. Savaşçı gezegen Mars burcunuzda ilerliyor. Kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir ve daha sonra birçoğundan vazgeçebilirsiniz.
- BOĞA: Değişim içinde olduğunuz için bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. Kuruntularınız epey yüksek. Yaşam kalitenizi artırma çabanız her zaman istediğiniz gibi olmuyor. Gelecekle ilgili planlarınız artıyor.
- İKİZLER: Uzun süredir beklediğiniz birtakım fırsatların kendiliğinden oluştuğunu görmek sizi epey mutlu edecek. Yanlış anlaşılmalar sonucu kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Sorunun dibine inmenizde yarar var.
- YENGEÇ: Aile içi sorunlar her an tetikte. Bu dönem, sabrınızı daha çok ortaya koymalısınız. Bazı sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için bir problem oluyor.
- ASLAN: Yollarla ilgili beklentilerinizde duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün. Cesaretinizi asla kaybetmeyin.
- BAŞAK: Maddi sorunların gündeme gelmesiyle düşünceleriniz allak bullak olabilir. Beklenmeyen harcamalara sinirlenmeyin. Parayla ilgili konuyu erteleyin. Ödemeleriniz için gerekli şartları bir an önce oluşturun.
- TERAZİ: Düşüncelerinizi şekillendirmenizde fayda var. Sakin olmalı, hiçbir şeye kızmamalısınız. Acil durumlarda karşınızdaki kişilere yüklenmeyin. Değişim içinde olduğunuz için kendinizi kapatabilirsiniz.
- AKREP: Düşünceleriniz yoğunlaşmış durumda. Her şeyin alt yapısını incelemekten yorgun düşebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyi gereksiz kıskançlığınızla bunaltabilirsiniz. Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor.
- YAY: Hayatınıza yeni insanlar girebilir ve değişik gruplardan iş teklifleri alabilirsiniz. Karşınıza çıkan kişilerin zekasından da etkileneceksiniz. Çevre koşullarını arkadaşlarınızla birleştirmek isteyeceksiniz.
- OĞLAK: Kariyerinizle ilgili sıkıntılı bir dönem. Mesleki konularda yapacağınız atılımlar havada kalabilir. Suskun bir havaya girecek ve düşünceleriniz paylaşmak istemeyeceksiniz. Nostaljik duygularınız ortaya çıkacaktır.
- KOVA: Yurtdışı seyahatleriniz gündeme gelecek. Görüşeceğiniz kişilerin bazılarının düşünceleri sizinle aynı olabilir. Onlara dost olmak için şans verebilirsiniz. Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine sarılın.
- BALIK: Dengeyi korumak istiyorsunuz. Maddi konularda ilham veren gezegen Neptün’ün geri hareketi sizi etkileyecek. Kendinizi denetleme gereği duyacaksınız. Çalışkanlığınızla ve disiplininizle göz dolduracaksınız.