Güne Başlarken | 18 Şubat 2021

Sen uyurken neler oldu?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 5 yıl önce Ankara Merasim Sokakta PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada "Kadın, genç, yaşlı, çocuk ayırt etmeyen bu eli kanlı örgütün kökünü kazıyacağız" ifadelerini kullandı.

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi kabul edilen Regaip Kandili, bugün idrak edilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Porto, Juventus'u 2-1, Borussia Dortmund da Sevilla'yı 3-2 mağlup etti. İki karşılaşmanın da rövanşı, 9 Mart'ta oynanacak.

Uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 olacak. Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elverişli olması halinde uzman erbaşlar 60 yaşına kadar orduya alınabilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), kamyon ve çekici sürücülerini, taşıt yolu üzerindeki banket veya emniyet şeridinde, zorunlu haller dışında önlem almadan park yapmamaları konusunda uyardı.

Güne Dair Notlar

18 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 6,97 TL euro ise 8,40 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C İl geneli kar yağışlı Antalya, 10°C Parçalı ve çok bulutlu Ankara, -2°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 4°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı Diyarbakır, 11°C Yüksekleri karla karışık yağmurlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Bu kar kış kıyamette, zor bir coğrafyada Mehmetçik büyük bir mücadele verirken...

İnsan biraz dikkatli konuşur, Mehmetçik’in moralini düşünür. Ne gezer. “Tayyip düşmanlığı” gözlerini kör ettiği için, dünyanın en iyi ordusu olan TSK’da bile ille bir kusur arıyorlar...

Sınır ötesi operasyonlarda küçücük bir hata yakalasalar, emin olun ki çok sevinecekler. Rauf Tamer'in yazısı...

Günün kitabı

Puslu Kıtalar Atlası / İhsan Oktay Anar

*Yeniçeriler kapıyı zorlarken* düşler üstüne düşüncelere dalan Uzun İhsan Efendi, kapı kırıldığında klasik ama hep yeni kalabilen sonuca ulaşmak üzeredir: *Dünya bir düştür. Evet, dünya... Ah! Evet, dünya bir masaldır.*

Kendini saran dünyayı düşleyen bir haritacının, düşlerinden devşirdiklerini döktüğü Puslu Kıtalar Atlası adlı kitap oğlunun eline geçtiğinde onu kendisinin bile tahmin edemeyeceği maceralara sürükler, oysa yaşayacakları elindeki kitaba çoktan yazılmıştır.

Geçmiş üzerine, dünya hali üzerine, düşler ve *puslu kıtalar* üzerine bir roman. Hulki Aktunç’un önsözüyle...

18 Şubat günlük burç yorumları