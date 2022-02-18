Güne Başlarken | 18 Şubat 2022

Sen uyurken neler oldu?

Ticaret Bakanlığı, indirimli satışlarla ilgili yönetmelikte değişikliğe gitti. İndirimli satılan mal veya hizmetin satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri etikette gösterilecek. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlar ise para cezasına çarptırılacak. Yeni kararlar 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak. Stokçuluğa karşı alınan kararlar ise bugünden itibaren uygulanmaya başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son paylaşımda "Biz karşımızda, siyasette eser ve hizmetlerimizle yarışacağımız bir muhalefet görmek isterdik fakat maalesef bahtımıza Kılıçdaroğlu CHP’si gibi bir muhalefet çıktı…" ifadelerini kullandı.

Uşak’ta bahçede beslenen av köpekleri yüzünden iki komşu arasında yaşanan kavga kanlı bitti. Silahların çekildiği kavgada, av tüfeğiyle yaralanan köpeklerin sahibinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2018'de kaybolduktan 2 yıl sonra çoban tarafından bulunan iskeletinden kimliği belirlenen Burhan Aykurt'un (35), organ ticareti yapan kişiler tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma kapsamından gözaltına alınan Yasin İkiz, "Burhan'a yakınlaşmak için kadın ismi ve fotoğrafıyla Facebook'ta hesap açtım. Bir süre yazıştıktan sonra Burhan'ı beraber zaman geçirmek için ormanlık alana çağırdım. Amcam Şeref İ. ve yanındaki 3 kişi organ ticareti için cinayeti işledi" diyerek cinayeti itiraf etti. Yasin İkiz tutuklanırken, soruşturma kapsamında amca Şerif İ. de yakalandı.

Fenerbahçe-Slavia Prag mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u istifaya davet etti.





Güne Dair Notlar

18 Şubat günü saat 7.35'te dolar 13,55 TL, euro ise 13,55 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 13°C Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Antalya, 9°C, 18°C Parçalı, zamanla çok bulutlu Ankara, 0°C, 8°C Sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu Trabzon, 6°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 1°C, 12°C Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Arka Sokaklar, STAR TV: 20.00 Yerli Dizi: Kaderimin Oyunu, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Yalnız Kurt

FOX: 20.00 Yerli Dizi: Aşk Mantık İntikam, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

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Günün köşe yazısı





18 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ: Bugün, kendinizle baş başa kalıp çevre koşullarının yarattığı ortamlardan uzak durmak istiyorsunuz. Bu tür ruh halini gündeme getiren nedenleri düşünerek bilinçli bir şekilde olaya yaklaşıyorsunuz.

BOĞA: Aranızda tartışmalar, kavgalar eksik olmasa da, birlikteliğiniz çevreniz tarafından takdirle izleniyor. Her ikinizin de eleştiriye gelemeyen yönü olmasa, geciken bazı konular hızlı bir şekilde sonuçlanacak.

İKİZLER: Aile çevrenizin özel hayatınızla ilgili sözler sarf etmelerini kaldıramıyorsunuz. Bu durumda sessiz kalmak avantaj sağlayacak. İki tarafla aranızdaki mesafeyi ayırım gözetmeden uygulayın.

YENGEÇ: Zor durumda kalan insanların acil servisisiniz. Yardımlarınıza alışanlar, yaşamın diğer pencerelerinde de sizi yanlarında görmek istiyorlar. İşte bu noktada, bazen taşan sabrınızla hemen kötü insan oluyorsunuz.

ASLAN: Yılların kazandırdığı deneyimlerin verdiği birikimleri ile birçok konuda fevri davranışlarınız nedeniyle çöpe atıyorsunuz. Siz maddi konularla ilgili çok yönlü düşünmeyi sevmiyorsunuz.

BAŞAK: Bugün, uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabrı empoze edin. Ya da yakın çalışma arkadaşınızın yardımını isteyin veya kısa süreli olarak işinizi ona devredin. Ayrıntıları abartarak süreyi uzatıyorsunuz.

TERAZİ: Arkadaşınızla başka biri hakkında konuşabilirsiniz. Ama onunla ilgili yaşadığınız sert dönemeçler sizi rahatsız ediyor. Bugün, karar verme mekanizmanızda sizi zorlayan etkileşimlerden uzak kalın.

AKREP: Çevrenize yardım etmek zorunda kalmaktan yoruldunuz. Harcamalarınızı kısıtlayabilir ve yarattığı stres ile boğuşabilirsiniz. Her şeyin mükemmel olmasını istiyorsanız, kendinizi dinlendirmelisiniz.

YAY: Finans konuları ile öngörülerde partnerinizin fikirlerini alsanız iyi olacak. Yanlış adımlarla maddi riskler içine girmemek için tarzınızdan vazgeçin. Geniş bir açıyla bakarsanız tatmini bulacaksınız.

OĞLAK: İş günü içinde şartlar gerektirdiği için birçok kişi ile yüz yüze görüşmeleriniz oluyor. Bunların içinde daha sonra tekrar zorunlu olarak karşı karşıya geleceğiniz kişilere geri dönüşler yapmak zorunda kalabilirsiniz.

KOVA: Partnerinizin yanında gereksiz kişilik ispatları yapmaya kalkmayın. Yaşama göre kapladığınız alanın ne kadar dar olduğunun bilincindesiniz. Bu nedenle bilemediğiniz ve karşı karşıya gelmediğiniz birçok şey olabilir.

BALIK: Bugün, farklı düşünmeye çalışırsanız, kayıplarınızla ilgili olarak girdiğiniz stresin etkisini azaltabilir veya yok edebilirsiniz. Deneyimleriniz ve öngörüler eşliğinde yeni kazanımlara doğru yelken açacaksınız.