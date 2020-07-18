Güne Başlarken | 18 Temmuz 2020

Sen uyurken neler oldu?

AFAD saat 00:32'de Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Burdur'da birliğine yeni katılan yükümlülerin 6'ında corona virüs tespit edildiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi oy birliğiyle 4 yaş ve altı çocuğu olan annelere, ücretsiz ulaşım imkanı getirildi.

Galatasaray Kulübü, başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim'in, futbolcu Arda Turan'ın transferi hakkında görüştüğü iddialarını yalanladı.

Dünyada corona virüste son durum: Vaka sayısı 14 milyonu aştı

Güne Dair Notlar

18 Temmuz günü saat 7.17'de dolar 6,85 TL, euro ise 7,82 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 20°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 26°C, 31°C Az bulutlu ve açık Ankara, 19°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 23°C, 27°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 20°C, 40°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

İç ferahlatan, yüz güldüren palmiye ağaçları nasıl yetiştirilir?

Tropikal bir ağaç olarak bilinen palmiye ağacı, son zamanlarda ülkemizin farklı bölgelerinde de görmeye başladığımız bir ağaç. Güzel görüntüsü nedeniyle tercih edilen palmiye ağacının birçok özelliği var. Peki, palmiye ağacı nasıl yetişir?

Ülkemizde palmiye ağaçları sadece süs olarak kullanılır. Palmiye ağaçlarından ekonomik alanlarda da yararlanılabilir. Şeker, bitkisel yağ, dokumacılık sektöründe kullanılan lifler elde edilir. Çoğu zaman palmiye şarabı denilen içki de yapılmaktadır.

Televizyonda ne var?:

Doktor Civanım (Kanal D), Kim Milyoner Olmak İster? (ATV), Sen Çal Kapımı (FOX), Madagaskar Penguenleri (Star TV)

Günlük burç yorumları (18 Temmuz 2020)

KOÇ : Alışkanlıkları aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek çok önemli ve çalışmalarınızı olumlu bir şekilde etkiliyor. Bazı bağlantılarınızı doğru bir şekilde yönlendireceksiniz.

: Alışkanlıkları aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek çok önemli ve çalışmalarınızı olumlu bir şekilde etkiliyor. Bazı bağlantılarınızı doğru bir şekilde yönlendireceksiniz. BOĞA : Aklınıza taktığınız konularda ısrarcı ama sessiz protesto sergileyeceksiniz. Sanatsal olayları takip etmekten zevk duyacak, birçok davete katılacak ve kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Değerlerinizin farkındasınız.

: Aklınıza taktığınız konularda ısrarcı ama sessiz protesto sergileyeceksiniz. Sanatsal olayları takip etmekten zevk duyacak, birçok davete katılacak ve kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Değerlerinizin farkındasınız. İKİZLER: İnatçı yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz. Duygusal saplantılarınızda ileriye gidebilir ve onun adına kararlar bile verebilirsiniz. Yaşamınızı zorlaştırmayın.

İnatçı yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz. Duygusal saplantılarınızda ileriye gidebilir ve onun adına kararlar bile verebilirsiniz. Yaşamınızı zorlaştırmayın. YENGEÇ: Kararsızlıklar içinde olabilirsiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz farklılaşıyor. Sizin yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız var. İçinizdeki kıpırdamalara anlam vermekte zorlanabilirsiniz.

Kararsızlıklar içinde olabilirsiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz farklılaşıyor. Sizin yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız var. İçinizdeki kıpırdamalara anlam vermekte zorlanabilirsiniz. ASLAN: Aşk ve iş hayatınızı karıştırmamalısınız. Yollardan gelen misafirlerinizi ağırlamak için bazı masrafları gözden çıkarabilirsiniz. Maddi konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Birikimlerinizi değerlendirmelisiniz.

Aşk ve iş hayatınızı karıştırmamalısınız. Yollardan gelen misafirlerinizi ağırlamak için bazı masrafları gözden çıkarabilirsiniz. Maddi konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Birikimlerinizi değerlendirmelisiniz. BAŞAK : Yatırımlarınız konusunda size fikir verecek ailenizi ön plana çıkarmalısınız. Yaşamınızda değişiklikler yapmak için gerekli atılımları kolayca yapacaksınız. Düşüncelerinizi ve bilgilerinizi kullanmanın tam zamanı.

: Yatırımlarınız konusunda size fikir verecek ailenizi ön plana çıkarmalısınız. Yaşamınızda değişiklikler yapmak için gerekli atılımları kolayca yapacaksınız. Düşüncelerinizi ve bilgilerinizi kullanmanın tam zamanı. TERAZİ: Gücünüzün farkındasınız. Bugün iletişim konusunda zorluk çekm eyecek, görüşmek istediğiniz kişilere bir şekilde ulaşacaksınız. Girişimciliğinizi hızlandırmak istiyorsunuz. Gelişmeleri olumlu bir şekilde takip ediyorsunuz.

Gücünüzün farkındasınız. Bugün iletişim konusunda zorluk çekm eyecek, görüşmek istediğiniz kişilere bir şekilde ulaşacaksınız. Girişimciliğinizi hızlandırmak istiyorsunuz. Gelişmeleri olumlu bir şekilde takip ediyorsunuz. AKREP: Sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler. Çevrenizde zor biri olarak tanınabilirsiniz. Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz. Sosyal hayatınız epey renkli seyrediyor ama eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz.

Sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler. Çevrenizde zor biri olarak tanınabilirsiniz. Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz. Sosyal hayatınız epey renkli seyrediyor ama eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz. YAY: Duygularınızdaki artış yüzünden oto kontrol sınırlarınızı denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmiyorsunuz.

Duygularınızdaki artış yüzünden oto kontrol sınırlarınızı denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmiyorsunuz. OĞLAK : Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanmak için kendi gücünüze ihtiyacınız var. Kendinize güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Mantıklı yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz.

: Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanmak için kendi gücünüze ihtiyacınız var. Kendinize güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Mantıklı yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. KOVA : Duygu ve düşüncelerinizde karmaşanın hakim olduğu bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. İyi niyetle yaklaştığınız konularda beklenmeyen aksiliklerin çıkması sizi üzmemeli. Bugün sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler.

: Duygu ve düşüncelerinizde karmaşanın hakim olduğu bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. İyi niyetle yaklaştığınız konularda beklenmeyen aksiliklerin çıkması sizi üzmemeli. Bugün sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler. BALIK: Beklediğiniz konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermediğiniz müddetçe her şeyi halledeceksiniz. Kısa sürede olayların sizin lehinize dönüşeceği kesin. Dostlarınızı aramak için fırsatları değerlendirin.

18 Temmuz gününe damga vuran olaylar