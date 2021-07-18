Güne Başlarken | 18 Temmuz 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
18 Temmuz 2021, Pazar 07:28 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Bursa'nın İnegöl ilçesinde iddiaya göre kavga ettiği kişilerden kaçmaya çalışan yabancı uyruklu Hıdır Hamidu (21), otomobilin altında kalarak ağır yaralandı.
- Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulup minibüste 60 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçmaya çalışan araç sürücüsü H.T., jandarmanın takibi sonrası yakalandı.
- Suudi Arabistan, hac ibadetini yerine getiren hacıların güvenliğini sağlamak ve onlara rehberlik etmek üzere 2 robotun kullanıma sokulduğunu açıkladı.
- İzmir'in Bornova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 8 bin 138 litre kaçak olarak imal edilen etil alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çifte Minareli Medrese'de gençlerle bir araya geldi.
Güne Dair Notlar
- 18 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8, 52 TL euro ise 10, 06 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 25°C, 34°C Az bulutlu ve açık Antalya, 27°C, 32°C Az bulutlu ve açık Ankara, 22°C, 39°C Az bulutlu Trabzon, 24°C, 30°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 25°C, 41°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Tuz Gölü’nde ölen binlerce flamingo yavrusu... Hepimizin kanı dondu. Yaban hayatın en savunmasız hayvanları onlar. En narini... Biz insanlar ise bu en savunmasız canlıların can çekişerek ölmelerine sebep olduk. Hem de Türkiye’nin 50 yıl öncesine kadar en bereketli havzalarından biri olan Konya’da. Biz bu değiliz. Anadolu bu değil. Geleneğimiz, canlıya bakışımız bu hiç değil. Bu topraklarda ‘allı turna’ diye bilinen flamingolara türküler yakılmış. ‘Allı turnam bizim ele varırsan, şeker söyle kaymak söyle bal söyle’ diye çalan Neşet Ertaş’la aynı gelenekteniz hepimiz. Verda Özer'in köşe yazısı...
18 Temmuz günlük burç yorumları
- KOÇ: Sosyal ilişkilerinizde ihtiyaç duyduğunuz duygusallığı birlikte çalıştığınız arkadaşlarınız karşılamaya çalışacak. Onların tekliflerine duyarsız kalamayacaksınız. Bugün, çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir.
- BOĞA: Bulunduğunuz ortamlarda farklı ve özgün kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapı içinde olacaksınız. Dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.
- İKİZLER: Özgürlük duygusunun size zarar verebileceğini düşünerek seçimlerinizde dikkatli olun. Yapacağınız atılımlar için bağlantıları kurmayı başaracaksınız. Ön yargısız yaklaşım tarzınız çevrenizi etkiliyor.
- YENGEÇ: Tarzını belirleyecek ve baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyeceksiniz. İlişkinizi daha netleştirmek isteyebilirsiniz. Kişisel çabalarınız, çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor, biliyorsunuz.
- ASLAN: Bugün yaşama pratik bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili fırsatlar gündemde. Yaşam kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz.
- BAŞAK: Çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz farklı yorumlara neden oluyor. Size yakın kişiler, işinize derin bir bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı biliyor.
- TERAZİ: Bazı olayların size sağlayacağı olanakların farkındasınız. Girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız. Gözler üzerinizde.
- AKREP: Ailenizle ilgili olayların gündeme gelmesiyle kişisel sorunları arka plana atacaksınız. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız biraz canınızı sıkacak. Bugün çalışmalarınızı dengeleyecek yeni düşünceler içindesiniz.
- YAY: Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğlemelisiniz.
- OĞLAK: Maddi konuda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, her türlü şartı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan kurtulmalısınız. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.
- KOVA: Duygusal konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız var ama konu mantık olduğu zaman kafanız iyi çalışıyor. Atacağınız her adımda dostların vereceği desteğin önemli olduğunu farkındasınız.
- BALIK: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece konuları çok daha başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız. Bugün, hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz.