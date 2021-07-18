Güne Başlarken | 18 Temmuz 2021

Sen uyurken neler oldu?

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iddiaya göre kavga ettiği kişilerden kaçmaya çalışan yabancı uyruklu Hıdır Hamidu (21), otomobilin altında kalarak ağır yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulup minibüste 60 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçmaya çalışan araç sürücüsü H.T., jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Suudi Arabistan, hac ibadetini yerine getiren hacıların güvenliğini sağlamak ve onlara rehberlik etmek üzere 2 robotun kullanıma sokulduğunu açıkladı.

İzmir'in Bornova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 8 bin 138 litre kaçak olarak imal edilen etil alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çifte Minareli Medrese'de gençlerle bir araya geldi.

Güne Dair Notlar

18 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8, 52 TL euro ise 10, 06 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 25°C, 34°C Az bulutlu ve açık Antalya, 27°C, 32°C Az bulutlu ve açık Ankara, 22°C, 39°C Az bulutlu Trabzon, 24°C, 30°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 25°C, 41°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Tuz Gölü’nde ölen binlerce flamingo yavrusu... Hepimizin kanı dondu. Yaban hayatın en savunmasız hayvanları onlar. En narini... Biz insanlar ise bu en savunmasız canlıların can çekişerek ölmelerine sebep olduk. Hem de Türkiye’nin 50 yıl öncesine kadar en bereketli havzalarından biri olan Konya’da. Biz bu değiliz. Anadolu bu değil. Geleneğimiz, canlıya bakışımız bu hiç değil. Bu topraklarda ‘allı turna’ diye bilinen flamingolara türküler yakılmış. ‘Allı turnam bizim ele varırsan, şeker söyle kaymak söyle bal söyle’ diye çalan Neşet Ertaş’la aynı gelenekteniz hepimiz. Verda Özer'in köşe yazısı...

18 Temmuz günlük burç yorumları