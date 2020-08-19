Güne Başlarken | 19 Ağustos 2020

Sen uyurken neler oldu?

Bolu'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, özellikle il dışından en çok ziyaretçinin geldiği Abant ve Gölcük Tabiat Parkı ile Yedigöller Milli Parkı'na girişlerin Hayat Eve Sığar "HES" uygulaması ile yapılmasına karar verildi.

Rusya ve Türkiye arasında karşılıklı uçuşların yeniden açılmasıyla birlikte, Rus turist Türkiye’ye akın etti. Türk Hava Yolları’nın (THY), 1 Ağustos’tan itibaren tekrar başladığı Rusya uçuşlarında doluluk oranı yüzde 95 oldu.

Gerçek Hayat yazarı, gazeteci ve yazar Mehmet Ali Tekin (65) hayatını kaybetti.

Dünyanın en zengin insanları, corona virüs salgınında tatil için mega yatlarını tercih etti.

Irak'ta son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 82 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 576 kişide daha virüs tespit edilmesiyle bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Süper Loto çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirildi. Süper Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar 17, 15, 32, 24, 26 ve 10 oldu.

Güne Dair Notlar

19 Ağustos günü saat 7.17'de dolar 7,38 TL, euro ise 8,80 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 21°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 26°C, 35°C Az bulutlu ve açık Ankara, 16°C, 32°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 22°C, 26°C Öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 24°C, 38°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Posta ile Pratik Bilgiler

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Televizyonda ne var?:

Çok Güzel Hareketler 2 (Kanal D), Thor (ATV), Zaman Makinesi 1973 (SHOW), Yer çekimi (TRT 1)

Günlük burç yorumları (19 Ağustos 2020)

KOÇ: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün. Duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişimlere karşı huzursuzluk duymanız gerekmiyor. Dinlenmeye özen gösterin.

BOĞA: Sistemli hareket ettiğiniz müddetçe hedeflerinize yaklaşacaksınız. Duygularınızdan emin olduğunuz bir gün. Fikirlerinizi açıkça ortaya koyarken işin duygusal yönünü de hiçbir şekilde unutmuyorsunuz.

İKİZLER: Bugün, bulunduğunuz ortamlarda yumuşak ve sade davranışlarınızla herkesin takdirini kazanabilirsiniz. Haksızlıklar karşısında takınacağınız yapıcı tavırlarla dikkat çekeceksiniz. İskelet sisteminizi yormamalısınız.

YENGEÇ: Arkadaşlarınızla aranızdaki duygusal bağlarınız güçleniyor. Koruma içgüdünüzün yoğun olacağı bir gün içindesiniz ve isteklerinizde aşırıya kaçabilirsiniz. Fakat farklı fikirde olan kişilerle aranızda problemler oluşabilir.

ASLAN: Duygusal enerjinizde yükselmeler söz konusu. Bugün kazançlarınız konusunda ütopik düşünceler içinde olabilirsiniz. İş birliğine ihtiyacınız var. Sorgulayacağınız konularda ne denli haklı olduğunuzu düşünmelisiniz.

BAŞAK: Sürprizlere hazırlıklı olun. Riskler size yakışıyor ve sorunlardan ustaca sıyrılıyorsunuz. Partnerinizi özgür bırakın ve onu denetlemek yerine sosyal yaşantısına eşlik etmeye çalışın. Hayal kırıklıkları size göre değil.

TERAZİ: Acele etmeden sabırlı davranırsanız kazanan sizi olacaksınız. Geçmişe dayalı tecrübelerinizin doğruluğunun kanıtlanması sizi her konuda haklı çıkaracak. Beraberliğinizde ani gelişen kıskançlıklara dikkat etmelisiniz.

AKREP: Bugün çevre koşullarını yeniden gözden geçirmelisiniz. Anında müdahale huyunuzdan vazgeçin. Zorlayıcı koşullar nedeniyle alışkanlıklarınızdan taviz verebilirsiniz. Aklınıza çok güveniyorsunuz.

YAY: Çevreniz için zor biri olarak tanınabilirsiniz. Sosyal hayatınız renkli seyrederken eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz. Olaylara kendi duygularınız doğrultusunda baktığınız için yanlış değerlendiriliyorsunuz.

OĞLAK: Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da sizde sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Hassas anlar yaşayabilirsiniz. Böyle durumlarda duygusal karmaşadan uzak durun.

KOVA: İsteklerinizde belirleyici olmamalısınız. İnatçı davranışlarınız sizi faklı yaparken bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor. Duygularınızı değerlendirme imkanı elde edeceksiniz. Alınganlık size yakışmıyor.

BALIK: Sosyal ortamlar çerçevesinde gerçekleştirmek istediğiniz konularla ilgili fırsatlar yakalayacaksınız. Başarılı organizasyonlar içinde bulunacaksınız. Enerjinizi bir yerlere kanalize etmek zorundasınız.

19 Ağustos gününe damga vuran olaylar

Profesör Parrot ile beraberindeki grup, Ağrı Dağı'nın zirvesine ilk kez tırmanmayı başardı. 1829

Tevfik Fikret 48 yaşında Rumelihisarı'ndaki evi "Aşiyan" da yaşama gözlerini yumdu. 1915

Ortodoks kilisesi Sovyet yönetimini tanıdı. 1927

Hitler, Meclis'in kararıyla "Führer" ilan edildi. 1934

Adalet Bakanlığı bir genelge yayımladı. Buna göre boşanmak için her iki taraf da dilekçe vermek zorunda. 1939

Çin'de iç savaş başladı. 1946

Türkiye Güzeli Günseli Başar Avrupa Güzellik Kraliçesi seçildi. 1952

Devlet Başkanı ve Başbakan Cemal Gürsel "eğer hürriyetler suiistimal edilirse yeni bir ihtilal olabilir," dedi. 1961

Türkiye'de ödenen vergiler ilk kez açıklandı. Vehbi Koç vergi rekortmeni oldu. 1965

Erzurum, Muş ve Bingöl'de Richter ölçeğine göre 6,5 şiddetinde bir deprem oldu; 2 bin 394 ölü, 1.747 yaralı. 1966

Rumlar, Kıbrıs'taki ABD elçisi Roger Davies'i öldürdü. 1974

Kariye Müzesi soyuldu. 1978

Cezaevlerinde 29 Mayıs 1989'da başlayan açlık grevleri sona erdi. 1989

İstanbul Su ve Kanalizasyon İşletmesi (İSKİ) Genel Müdürü Ergun Göknel tutuklandı. Göknel hakkında yolsuzluk iddiaları var. 1993

Adalet Bakanı Şevket Kazan "Irak'ta Kuran'ın yarısını ezberleyen mahkumlar tahliye ediliyor. Biz de uygulayabiliriz" dedi. 1996

Tehditle tahsilat yapmak, adam öldürmeye azmettirmek suçlarından aranan Sedat Peker, Romanya'dan Türkiye'ye gelerek teslim oldu. 1998

Dünün videosu: Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı.

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