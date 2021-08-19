Güne Başlarken | 19 Ağustos 2021

Sen uyurken neler oldu?

Rize'nin merkez ilçesi ve Çayeli ilçesinde bulunan bazı alanlar, meydana gelen sel ve heyelan afetleri nedeniyle ihtiyaç duyulan yapılaşmanın yapılması için acele kamulaştırıldı.

Sağlık Bakanı Koca, Kilis ve Zonguldak'ta ilk doz aşı olma oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını, böylece düşük riskli il sayısının 33'e yükseldiğini açıkladı.

Kayseri'ye yaz tatili için Avusturya'dan gelen Davut-Esra Güneş çiftinin 3 yaşındaki oğlu Yusuf Buğra Güneş, 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Küçük çocuğun iddiaya göre, açık olan pencerenin sinekliğine yaslanması sonucu düşerek öldüğü öğrenildi.

Taliban'ın Kabil'e dayanmasıyla birlikte Afganistan'ı terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Birleşik Arap Emirlikleri'nde açıklamalarda bulundu. Ayrıca Gani, yanında para götürdüğü yönündeki iddiaları yalanladı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Dün akşam Bakanımla görüştük, inşallah yüz yüze eğitimi başlatacağız ve yavrularımız da öğretmenleriyle yüz yüze çalışmaya başlayacaklar." dedi.

Güne Dair Notlar

19 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8,46 TL euro ise 9,91 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 29°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 25°C, 32°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 32°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 22°C, 26°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 22°C, 38°C Az bulutlu ve açık

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19 Ağustos günlük burç yorumları