Güne Başlarken | 19 Ağustos 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
19 Ağustos 2021, Perşembe 07:27 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Rize'nin merkez ilçesi ve Çayeli ilçesinde bulunan bazı alanlar, meydana gelen sel ve heyelan afetleri nedeniyle ihtiyaç duyulan yapılaşmanın yapılması için acele kamulaştırıldı.
Sağlık Bakanı Koca, Kilis ve Zonguldak'ta ilk doz aşı olma oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını, böylece düşük riskli il sayısının 33'e yükseldiğini açıkladı.
Kayseri'ye yaz tatili için Avusturya'dan gelen Davut-Esra Güneş çiftinin 3 yaşındaki oğlu Yusuf Buğra Güneş, 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Küçük çocuğun iddiaya göre, açık olan pencerenin sinekliğine yaslanması sonucu düşerek öldüğü öğrenildi.
Taliban'ın Kabil'e dayanmasıyla birlikte Afganistan'ı terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Birleşik Arap Emirlikleri'nde açıklamalarda bulundu. Ayrıca Gani, yanında para götürdüğü yönündeki iddiaları yalanladı.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Dün akşam Bakanımla görüştük, inşallah yüz yüze eğitimi başlatacağız ve yavrularımız da öğretmenleriyle yüz yüze çalışmaya başlayacaklar." dedi.
Güne Dair Notlar
- 19 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8,46 TL euro ise 9,91 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 29°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 25°C, 32°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 32°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 22°C, 26°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 22°C, 38°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
19 Ağustos günlük burç yorumları
- KOÇ: Bugün fırsatlardan faydalanmasını bilen zekanızla her olayı anında ve hızlı bir şekilde değerlendiriyorsunuz. Duygusal ilişkilerinizde maddi sorunlar gündeme gelebilir ve harcamalarınızı artırabilirsiniz.
- BOĞA: Bugün, çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Olaylara şüpheli yaklaşmıyor ve sevecen davranıyorsunuz. Ailenizle ilgili çözmeniz gereken sorunla ilgili arkadaşlardan yardım alacaksınız.
- İKİZLER: Duygusal konularda tutarsız bir imaj sergiliyorsunuz. Size güvenerek en özel konularını paylaşan kişiye karşı daha içten ve samimi davranın. Çok çabuk başka noktalara adapte olarak bazı yanlışlar yapıyorsunuz.
- YENGEÇ: Bugün, satın alma duygunuz belirgin ve maddi konularla ilgili olaylar ön planda. Gelişmeleri çok iyi takip ediyorsunuz. Planladığınız konularda gerekli finansı sağlamanız için epey ince hesaplara ihtiyacınız olacak.
- ASLAN: Bugün, duygusal konularınız belirgin ve önemli olacak. Partnerinizden beklentinizde artış var . Bu nedenle çok uzak olaylara karşı bile kayıtsız kalamayacaksınız. Temkinli davranmanız gereken bir gün.
- BAŞAK: Araştırmacı bir ruhla hareket ederek çevrenizi ve işinizdeki konumunuzu sıkı bir şekilde irdeleyeceksiniz. Sistemli yapınızı daha da belirgin bir şekilde vurgulayacak ve etrafınızda olaylara yön vermek isteyeceksiniz.
- TERAZİ: Bugün, çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Sadece mantığınıza güveniyor ve düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Dengeler çok önemli biliyorsunuz.
- AKREP: Toplumsal başarıya yatkın bir kişiliğiniz var, biliyorsunuz. Gücünüzü gösterecek işlerden hoşlanıyorsunuz. Birlikte olduğunuz kişilere geleneksel duygularla yaklaşacak, onlarla fikir birliği içinde olacaksınız.
- YAY: Ani gelişen olaylara karşı temkinli bir tavır içindesiniz. Özgürlükçü yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün. Bugün, görüşeceğiniz kişilere kendi görüşlerinizi aktarırken fevri hareketlerden sakının.
- OĞLAK: Orijinal düşünceli kişileri sevmenize rağmen hemen samimi olamıyor ve kişileri epey irdeliyorsunuz. Bugün, maddi konularda ilginç araştırmalar içinde olacaksınız. Kazançlarınızı belirleyici işler yapacaksınız.
- KOVA: Dengelenmiş kişiliğiniz ve ölçülü konuşmalarınızla kendinizi bulunduğunuz ortama saygılı bir şekilde sunuyorsunuz. Bilgilerinizi paylaşmakta keskin davranıp olaylara yol haritası ile yaklaşacaksınız.
- BALIK: Dostluk duygularının temelinde geleneksel kuralların olması sizin için önemli. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi iyi hissetmeniz onlarla daha sık görüşmenizi sağlıyor. Bazı organizasyonlarda bulunabilirsiniz.